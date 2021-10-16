ГлавнаяНовостиСтатистикаРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Спартак» проиграл лишь один из последних 15 матчей против «Динамо» в РПЛ

вчера, 23:38
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Спартак» сыграл вничью с «Динамо» в матче 11-го тура РПЛ.

Любопытно, что «красно-белые» проиграли лишь один из последних 15 матчей против «бело-голубых» в РПЛ.

«Спартак» также не проигрывает в последних семи домашних московских дерби в РПЛ.

Все новости
Перишич установил уникальное достижение в Серии А
Сегодня, 12:00 Комментарии4
«Сочи» забил 3 гола в первом тайме в игре РПЛ во второй раз в своей истории
Вчера, 22:46 Комментарии13
«Лестер» прервал рекордную серию МЮ без поражений в гостевых играх АПЛ
Вчера, 20:15 Комментарии9
«Зенит» проиграл дважды подряд в РПЛ впервые с декабря 2018 года
Вчера, 19:02 Комментарии34
«Рубин» забил 6 голов дальними ударами в этом сезоне РПЛ
Вчера, 18:49 Комментарии7
Фирмино — единственный бразилец в АПЛ, забивший несколько хет-триков
Вчера, 16:44 Комментарии9
Сортировать
Все комментарии
санек002
санек002 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 09:30
ну это да !а кого на его место?
протон
протон
сегодня в 07:37
Спасибо Динамо за интересный матч. У вас хорошая команда. Сегодня вы не играли лучше. Благодарность Спартаку за гладиаторский характер. Результат абсолютно закономерен.

Пэ. Эс. Уберите Максименко из состава, пожалуйста. В какой-нибудь чулан запихните и не доставайте оттуда. Пусть в нем тренирует игру в штрафной и игру ногами. До посинения. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста. Прошу. МОЛЮ. Руй, поставь пацана из дубля, из юниорской команды. Или, не знаю, на улице найди рандомного мужика и пригласи в ворота - хуже не будет.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 07:33
Вчера были близки.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 07:32
Хороший показатель.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:06
Равный матч, явного преимущества никто не имел
112910415
112910415
сегодня в 07:06
феерическая концовка !
ОПС
ОПС
сегодня в 06:57
Все еще впереди.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:51
Вроде бы всё в пользу Спартака.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:50
При такой статистике непонятно почему многие считали Динамо фаворитом.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 06:43
В любом случае ничья не устроила ни тех , ни других.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:42
Спартаковцам капитально подфартило.
ДСА
ДСА
сегодня в 06:31
И тут удача не обошла стороной.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 06:15
кто-то умер...
Gahi
Gahi
сегодня в 05:01
Есть ещё много над чем работать, чтобы быть ещё лучше. А матч между Динамо выявил какие ошибки необходимо устранить в ближайшее время, чтобы не повторять в следующих играх подобных оплошностей. Удачи
1bear
1bear
сегодня в 03:51
Динамо становится сильнее,и я верю,что в следующем противостоянии Динамо победит !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:23
Динамики не дотерпели,жаль!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:37
Самые кайфовые очки, круче побед сборной
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:25
Сегодня были очень близки к поражению но молодцы что не сдались и проявили характер. Дерби удалось на славу.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:54
Молодцы, посмотрим что будет дальше.
beefs
beefs
вчера в 23:47
это только начало...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100