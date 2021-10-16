«Спартак» проиграл лишь один из последних 15 матчей против «Динамо» в РПЛ

«Спартак» сыграл вничью с «Динамо» в матче 11-го тура РПЛ.
Любопытно, что «красно-белые» проиграли лишь один из последних 15 матчей против «бело-голубых» в РПЛ.
«Спартак» также не проигрывает в последних семи домашних московских дерби в РПЛ.
«Спартак» сыграл вничью с «Динамо» в матче 11-го тура РПЛ.
Любопытно, что «красно-белые» проиграли лишь один из последних 15 матчей против «бело-голубых» в РПЛ.
«Спартак» также не проигрывает в последних семи домашних московских дерби в РПЛ.
Пэ. Эс. Уберите Максименко из состава, пожалуйста. В какой-нибудь чулан запихните и не доставайте оттуда. Пусть в нем тренирует игру в штрафной и игру ногами. До посинения. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста. Прошу. МОЛЮ. Руй, поставь пацана из дубля, из юниорской команды. Или, не знаю, на улице найди рандомного мужика и пригласи в ворота - хуже не будет.
Пэ. Эс. Уберите Максименко из состава, пожалуйста. В какой-нибудь чулан запихните и не доставайте оттуда. Пусть в нем тренирует игру в штрафной и игру ногами. До посинения. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста. Прошу. МОЛЮ. Руй, поставь пацана из дубля, из юниорской команды. Или, не знаю, на улице найди рандомного мужика и пригласи в ворота - хуже не будет.