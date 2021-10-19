ГлавнаяНовостиКонтрактыИспания. Примера 2021/2022

«Барселона» достигла соглашения о новом контракте с Фати

вчера, 18:42

Каталонская «Барселона» близка к подписанию нового трудового соглашения с нападающим Ансу Фати.

Игрок продлит контракт с «сине-гранатовыми» до 2027 года. Отступные за Фати будут составлять 1 млрд евро.

Действующее соглашение испанца с «Барселоной» рассчитано до 2022 года.

Фати стал привлекаться к основной команде «Барселоны» в 2019 году. С 2020 года футболист вызывается в сборную Испании.

Все новости
Слухи«Ливерпуль» начал переговоры о продлении контракта с Салахом
Сегодня, 13:20 Комментарии5
Слухи«Вильярреал» хочет продлить контракт с Йереми Пино
Сегодня, 00:28 Комментарии5
Слухи«Ювентус» и Дибала согласовали контракт на 5 лет
Вчера, 21:07 Комментарии7
СлухиСалах по-прежнему требует от «Ливерпуля» 500 тысяч фунтов в неделю
Вчера, 20:48 Комментарии12
Слухи«Челси» намерен предложить Маунту одну из самых высоких зарплат в клубе
Вчера, 19:43 Комментарии5
Барриос: «Я счастлив, что могу и дальше защищать цвета „Зенита“»
Вчера, 18:22 Комментарии7
Сортировать
Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 22:42, ред.
Повезло Барселоне. Чем же они его охмурили? В любом случае удачи парню и команде.
sv_1969
sv_1969 ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 21:36
Приветствую!Педри думаю не хуже!Это второй Иньеста или Хави!
kotmyshka
kotmyshka
вчера в 21:35
удачи парню...
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 21:34
А как же Фи Фи Пи???)))
STVA 1
STVA 1 ответ Vladimir808 (раскрыть)
вчера в 21:33
Ещё Араухо можно добавить
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 20:46
Успехов Фати в Барселоне!!!
Гави, Педри. Фати, вот новая Барселона.
Dima salev
Dima salev
вчера в 20:31
Неужели нашлось замена Месси
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 19:34
Талантливый игрок в возрасте 18ти лет, который несмотря на возраст, лучший в составе "Барселоны", да ещё и с перспективой на будущее...

Он стал самым молодым дебютантом «Барселоны» за последние 78 лет!!! Свой первый гол за команду забил 31 августа 2019 года в матче против «Осасуны». Фати стал самым молодым голеадором в истории «Барселоны» и третьим в истории испанского первенства.
Летом 2021 года после ухода Лионеля Месси клуб предпочел отдать «10» номер Ансу Фати. Спустя 323 дня Фати впервые попал в заявку на матч каталонского клуба против «Леванте» (3:0). Игрок вышел на поле под овации трибун на 80-й минуте и поразил ворота соперника дальним выстрелом на 91-й минуте встречи, буквально заставив всех посетителей встречи аплодировать юнцу стоя. Ансу Фати был признан лучшим игроком матча...
6 сентября стал самым молодым автором гола в истории сборной Испании (в возрасте 17 лет 311 дней), поразив ворота сборной Украины во втором туре. Фати отличился на 32-й минуте и сделал счет 3:0 в пользу «красной фурии»...

Неудивительно, что отступные за Фати будут составлять 1 млрд евро...
А решение Президента "Барселоны" особого удивления не вызывает...

Фати здоровья, здоровья, и ещё раз здоровья, и удачи в играх за "Барселону", и за сборную Испании...

Возрождение "Барселоне", и пусть трудовое соглашение с Фати, с такими отступными, будет одним из шагов к возрождению Великой "Барсы", которую мы ещё не успели забыть, "Барселоны" - Х.Гвардиолы...
протон
протон
вчера в 19:23
Удачи нашему таланту) надеюсь будет достоен 10го номера
particular
particular
вчера в 19:17
Заложен фундамент долгосрочного сотрудничества. Возможно, у претендентов на него, хватит мозгов не преодолевать обозначенные финансовые барьеры 😉
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 19:15
Классно Педри, Фати! Теперь ждем когда засверкает Гави и потом за него млрд отступные.)
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:02
Ну что же, для Барсы это хорошая новость. Молодежь надо сохранить, а она у команды очень перспективная. Педри вон уже в основе сборной играет. Будем надеяться, что и остальные молодые и перспективные не затеряются.
Удачи Фати и остальным.
Всем здоровья.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:58
Ну хоть что-то...
shlomo
shlomo
вчера в 18:58
Прикол будет если Шейхи и Фати и Педри купят.....
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:57
Ньюкасл отсекли разом !!!)))
Виталик-ManUtd-Rus
Виталик-ManUtd-Rus
вчера в 18:54
этими отступными они кидают вызов шейхам !
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 18:45
Второй МЛРД.... офигела совсем Барса
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:43
Предсказуемо, удачи пареньку!)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100