«Барселона» достигла соглашения о новом контракте с Фати

Каталонская «Барселона» близка к подписанию нового трудового соглашения с нападающим Ансу Фати.
Игрок продлит контракт с «сине-гранатовыми» до 2027 года. Отступные за Фати будут составлять 1 млрд евро.
Действующее соглашение испанца с «Барселоной» рассчитано до 2022 года.
Фати стал привлекаться к основной команде «Барселоны» в 2019 году. С 2020 года футболист вызывается в сборную Испании.
Гави, Педри. Фати, вот новая Барселона.
Гави, Педри. Фати, вот новая Барселона.
Он стал самым молодым дебютантом «Барселоны» за последние 78 лет!!! Свой первый гол за команду забил 31 августа 2019 года в матче против «Осасуны». Фати стал самым молодым голеадором в истории «Барселоны» и третьим в истории испанского первенства.
Летом 2021 года после ухода Лионеля Месси клуб предпочел отдать «10» номер Ансу Фати. Спустя 323 дня Фати впервые попал в заявку на матч каталонского клуба против «Леванте» (3:0). Игрок вышел на поле под овации трибун на 80-й минуте и поразил ворота соперника дальним выстрелом на 91-й минуте встречи, буквально заставив всех посетителей встречи аплодировать юнцу стоя. Ансу Фати был признан лучшим игроком матча...
6 сентября стал самым молодым автором гола в истории сборной Испании (в возрасте 17 лет 311 дней), поразив ворота сборной Украины во втором туре. Фати отличился на 32-й минуте и сделал счет 3:0 в пользу «красной фурии»...
Неудивительно, что отступные за Фати будут составлять 1 млрд евро...
А решение Президента "Барселоны" особого удивления не вызывает...
Фати здоровья, здоровья, и ещё раз здоровья, и удачи в играх за "Барселону", и за сборную Испании...
Возрождение "Барселоне", и пусть трудовое соглашение с Фати, с такими отступными, будет одним из шагов к возрождению Великой "Барсы", которую мы ещё не успели забыть, "Барселоны" - Х.Гвардиолы...
Он стал самым молодым дебютантом «Барселоны» за последние 78 лет!!! Свой первый гол за команду забил 31 августа 2019 года в матче против «Осасуны». Фати стал самым молодым голеадором в истории «Барселоны» и третьим в истории испанского первенства.
Летом 2021 года после ухода Лионеля Месси клуб предпочел отдать «10» номер Ансу Фати. Спустя 323 дня Фати впервые попал в заявку на матч каталонского клуба против «Леванте» (3:0). Игрок вышел на поле под овации трибун на 80-й минуте и поразил ворота соперника дальним выстрелом на 91-й минуте встречи, буквально заставив всех посетителей встречи аплодировать юнцу стоя. Ансу Фати был признан лучшим игроком матча...
6 сентября стал самым молодым автором гола в истории сборной Испании (в возрасте 17 лет 311 дней), поразив ворота сборной Украины во втором туре. Фати отличился на 32-й минуте и сделал счет 3:0 в пользу «красной фурии»...
Неудивительно, что отступные за Фати будут составлять 1 млрд евро...
А решение Президента "Барселоны" особого удивления не вызывает...
Фати здоровья, здоровья, и ещё раз здоровья, и удачи в играх за "Барселону", и за сборную Испании...
Возрождение "Барселоне", и пусть трудовое соглашение с Фати, с такими отступными, будет одним из шагов к возрождению Великой "Барсы", которую мы ещё не успели забыть, "Барселоны" - Х.Гвардиолы...
Удачи Фати и остальным.
Всем здоровья.
Удачи Фати и остальным.
Всем здоровья.