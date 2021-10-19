«Барселона» достигла соглашения о новом контракте с Фати

1634658157

вчера, 18:42

Каталонская «Барселона» близка к подписанию нового трудового соглашения с нападающим .

Игрок продлит контракт с «сине-гранатовыми» до 2027 года. Отступные за Фати будут составлять 1 млрд евро.

Действующее соглашение испанца с «Барселоной» рассчитано до 2022 года.

Фати стал привлекаться к основной команде «Барселоны» в 2019 году. С 2020 года футболист вызывается в сборную Испании.