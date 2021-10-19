«Зенит» объявил о продлении контракта с Барриосом

Питерский «Зенит» на официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Вильмаром Барриосом, на которого претендовали испанские клубы.
Трудовое соглашение с игроком рассчитано до конца сезона 2025/26.
Сине-бело-голубые продлили контракт с Вильмаром Барриосом!— ФК «Зенит» (@zenit_spb) October 19, 2021
💙🔝 @wilmarBarrios8
28-летний колумбиец перешел в «Зенит» в феврале 2019 года. В составе питерцев он провел 92 матча, забил дважды и сделал три голевые передачи.
Вместе с сине-бело-голубыми Барриос три раза выигрывал чемпионат России, завоевал Кубок и два раза поднимал над головой Суперкубок страны.
Понятно что он сам подписал! Но теперь с большой долей вероятности он может забыть про топ чемп!Это его выбор! А Зеню можно поздравить с продлением лучшего игрока по моему мнению!
Понятно что он сам подписал! Но теперь с большой долей вероятности он может забыть про топ чемп!Это его выбор! А Зеню можно поздравить с продлением лучшего игрока по моему мнению!
Сбросили с хвоста испанцев, теперь в случае их настойчивости можно получить неплохие деньги.
Ну я думаю что такое игрок как Барриос Зениту самому пригодится...
Сбросили с хвоста испанцев, теперь в случае их настойчивости можно получить неплохие деньги.
Ну я думаю что такое игрок как Барриос Зениту самому пригодится...