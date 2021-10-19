«Зенит» объявил о продлении контракта с Барриосом

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вчера, 17:42

Питерский «Зенит» на официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником , на которого претендовали испанские клубы.

Трудовое соглашение с игроком рассчитано до конца сезона 2025/26.

Сине-бело-голубые продлили контракт с Вильмаром Барриосом!



💙🔝 @wilmarBarrios8 — ФК «Зенит» (@zenit_spb) October 19, 2021

28-летний колумбиец перешел в «Зенит» в феврале 2019 года. В составе питерцев он провел 92 матча, забил дважды и сделал три голевые передачи.

Вместе с сине-бело-голубыми Барриос три раза выигрывал чемпионат России, завоевал Кубок и два раза поднимал над головой Суперкубок страны.