ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Зенит» объявил о продлении контракта с Барриосом

вчера, 17:42

Питерский «Зенит» на официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Вильмаром Барриосом, на которого претендовали испанские клубы.

Трудовое соглашение с игроком рассчитано до конца сезона 2025/26.

28-летний колумбиец перешел в «Зенит» в феврале 2019 года. В составе питерцев он провел 92 матча, забил дважды и сделал три голевые передачи.

Вместе с сине-бело-голубыми Барриос три раза выигрывал чемпионат России, завоевал Кубок и два раза поднимал над головой Суперкубок страны.

Все новости
Слухи«Ливерпуль» начал переговоры о продлении контракта с Салахом
Сегодня, 13:20 Комментарии5
Слухи«Вильярреал» хочет продлить контракт с Йереми Пино
Сегодня, 00:28 Комментарии5
Слухи«Ювентус» и Дибала согласовали контракт на 5 лет
Вчера, 21:07 Комментарии7
СлухиСалах по-прежнему требует от «Ливерпуля» 500 тысяч фунтов в неделю
Вчера, 20:48 Комментарии12
Слухи«Челси» намерен предложить Маунту одну из самых высоких зарплат в клубе
Вчера, 19:43 Комментарии5
Слухи«Барселона» достигла соглашения о новом контракте с Фати
Вчера, 18:42 Комментарии18
Сортировать
Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 22:19
Это продаже не мешает. Наоборот - способствует улучшению сделки.
Сп62
Сп62
вчера в 21:05
Если есть возможность, то почему бы и не подписать очень нужного и яркого игрока.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
вчера в 20:40
Хорошая новость.
1bear
1bear
вчера в 20:35
ещё пригодится Зениту
Gahi
Gahi
вчера в 19:49
Правильное решение чтобы продлить контракт, Барриос ещё нужен клубу. Удачи
STVA 1
STVA 1 ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 19:29
Так и есть и это правильный и цивилизованный подход!
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:58
это ещё ни о чём не говорит если будет достойное предложение и он захочет уйти то Зенит его отпустит а то что продлили значит уйдёт не бесплатно как летом уйдёт Азмун
kotmyshka
kotmyshka
вчера в 18:56
Качественный игрок!
протон
протон
вчера в 18:49
Вот это очень хорошая новость. Один из лучших игроков Зенита и всего чемпионата
Командир танка
Командир танка
вчера в 18:47
Отличный игрок. Молодцы что смогли сохранить, своевременное предложение.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 18:41
Один из лучших легов в нашем чемпионате! Так что очень хорошо, что еще остается.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 18:34
Правильное решение.
Мaлик
Мaлик
вчера в 18:28
Все правильно сделали...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:14
Гдебы он ещё завоевал столько титулов!?
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:09
Для Зенита это несомненно хорошо!А вот для игрока?
Понятно что он сам подписал! Но теперь с большой долей вероятности он может забыть про топ чемп!Это его выбор! А Зеню можно поздравить с продлением лучшего игрока по моему мнению!
particular
particular
вчера в 18:03
Барриос - в тему. Он как хорошее масло игровую кашу не портит :)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:56
Очень хорошая новость.
Сбросили с хвоста испанцев, теперь в случае их настойчивости можно получить неплохие деньги.
Ну я думаю что такое игрок как Барриос Зениту самому пригодится...
Futurista
Futurista
вчера в 17:45
Сейчас Зенит с Барриосом и Зенит без Барриоса это две разные команды...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100