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Барриос: «Я счастлив, что могу и дальше защищать цвета „Зенита“»

вчера, 18:22

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос высказался о продлении контракта с петербургским клубом.

Я счастлив, что могу и дальше защищать цвета этого клуба, и очень хочу продолжить отдавать всего себя на поле и делать всё, на что способен, чтобы достигать наших целей вместе с командой.

Я не обращал внимания ни на какие слухи и всегда был на 100% сосредоточен на «Зените». Моя главная задача — показывать лучшую свою игру в каждом матче и приносить пользу команде. Ни секунды не раздумывал перед тем, как подписать новый контракт, потому что хочу ещё много лет биться вместе с «Зенитом» за самые высокие награды и ещё много раз стать чемпионом.

Мне и моей семье очень комфортно в этом городе, дочка и жена давно адаптировались к погоде, они счастливы — всё это позволяет мне лучшим образом проявлять себя в спортивном плане и приносить максимум пользы команде. Надеюсь, так будет и впредь. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков «Зенита» за невероятную поддержку и любовь, которую чувствую от них с самых первых дней. Вы лучшие!

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:34
Вывод из этих слов Барриоса один, и он единственный: никакому клубу из Европы он неинтересен, и предложений от оных для него нет.
протон
протон
вчера в 20:31
Умница. Теперь хоть топчика за 3 копейки не уведут
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:19
Удачи Барриосу и всему "Зениту" в завтрашнем матче. Футбол - спорт низкой результативности, иногда за счет удачи можно победить признанных фаворитов:
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 18:43
От кого-то это я уже слышал...
beefs
beefs
вчера в 18:41
все правильно, дерзай...
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:28
Дежурные слова
hаrut
hаrut
вчера в 18:24
Давай доказывай игрой...
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