Барриос: «Я счастлив, что могу и дальше защищать цвета „Зенита“»

Полузащитник «Зенита» высказался о продлении контракта с петербургским клубом.

Я счастлив, что могу и дальше защищать цвета этого клуба, и очень хочу продолжить отдавать всего себя на поле и делать всё, на что способен, чтобы достигать наших целей вместе с командой.

Я не обращал внимания ни на какие слухи и всегда был на 100% сосредоточен на «Зените». Моя главная задача — показывать лучшую свою игру в каждом матче и приносить пользу команде. Ни секунды не раздумывал перед тем, как подписать новый контракт, потому что хочу ещё много лет биться вместе с «Зенитом» за самые высокие награды и ещё много раз стать чемпионом.

Мне и моей семье очень комфортно в этом городе, дочка и жена давно адаптировались к погоде, они счастливы — всё это позволяет мне лучшим образом проявлять себя в спортивном плане и приносить максимум пользы команде. Надеюсь, так будет и впредь. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков «Зенита» за невероятную поддержку и любовь, которую чувствую от них с самых первых дней. Вы лучшие!