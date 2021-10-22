Малком, Клаудиньо и Оздоев пропустили тренировку перед игрой со «Спартаком»

«Зенит» продолжает подготовку к поединку 12-го тура РПЛ со «Спартаком».
Нападающий Малком, а также полузащитники Клаудиньо и Магомед Оздоев не тренировались в общей группе.
В среду Малком и Клаудиньо играли в матче Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:1). Бразильцев заменили соответственно на 69-й и 89-й минутах. О их состоянии рассказал наставник «Зенита» Сергей Семак. Оздоев не попал в заявку из-за травмы.
Поединок «Зенит» — «Спартак» пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге.
(Но как я понимаю..Малком по-любому в ауте)
Семак спокоен и при отсутствующих легах...ходит и приговаривает : "Тренируй не тренируй - в проигравших будет Руй."
Ждём бескомпромиссного матча на макималках...
Иванову - прилива честности и беспристрастия....
Игрокам настроя и самоотдачи...
Думаю будет интересно...
Может Максименко менее интересно чем всем...но тем не менее...))
Ждём красивого поединка и непредвзятого судейства !!!!!!!!!
(Но как я понимаю..Малком по-любому в ауте)
Семак спокоен и при отсутствующих легах...ходит и приговаривает : "Тренируй не тренируй - в проигравших будет Руй."
Ждём бескомпромиссного матча на макималках...
Иванову - прилива честности и беспристрастия....
Игрокам настроя и самоотдачи...
Думаю будет интересно...
Может Максименко менее интересно чем всем...но тем не менее...))
Ждём красивого поединка и непредвзятого судейства !!!!!!!!!