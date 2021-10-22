Малком, Клаудиньо и Оздоев пропустили тренировку перед игрой со «Спартаком»

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вчера, 13:08

«Зенит» продолжает подготовку к поединку 12-го тура РПЛ со «Спартаком».

Нападающий Малком, а также полузащитники Клаудиньо и не тренировались в общей группе.

В среду Малком и Клаудиньо играли в матче Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:1). Бразильцев заменили соответственно на 69-й и 89-й минутах. О их состоянии рассказал наставник «Зенита» . Оздоев не попал в заявку из-за травмы.

Поединок «Зенит» — «Спартак» пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге.