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Малком, Клаудиньо и Оздоев пропустили тренировку перед игрой со «Спартаком»

вчера, 13:08
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 19:00 Не начался

«Зенит» продолжает подготовку к поединку 12-го тура РПЛ со «Спартаком».

Нападающий Малком, а также полузащитники Клаудиньо и Магомед Оздоев не тренировались в общей группе.

В среду Малком и Клаудиньо играли в матче Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:1). Бразильцев заменили соответственно на 69-й и 89-й минутах. О их состоянии рассказал наставник «Зенита» Сергей Семак. Оздоев не попал в заявку из-за травмы.

Поединок «Зенит» — «Спартак» пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:59, ред.
Знать отдыхают...пусть восстанавливаются...ещё более 2-х суток до матча....
(Но как я понимаю..Малком по-любому в ауте)

Семак спокоен и при отсутствующих легах...ходит и приговаривает : "Тренируй не тренируй - в проигравших будет Руй."

Ждём бескомпромиссного матча на макималках...
Иванову - прилива честности и беспристрастия....
Игрокам настроя и самоотдачи...

Думаю будет интересно...
Может Максименко менее интересно чем всем...но тем не менее...))

Ждём красивого поединка и непредвзятого судейства !!!!!!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:09
Это не есть хорошо...
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