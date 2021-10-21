Икарди вернулся к тренировкам ПСЖ после ссоры с Вандой Нарой

Нападающий Мауро Икарди вернулся к тренировкам ПСЖ.
Аргентинец пропустил несколько последних занятий парижского клуба из-за ссоры со своей женой Вандой Нарой, а также не играл в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига» (3:2). Сегодня Икарди снова тренировался с ПСЖ, а отношения футболиста с супругой наладились.
В нынешнем сезоне Икарди провёл 11 матчей за парижан, в которых забил 3 гола.
...а может так задумано - прококорить контракт
...а может так задумано - прококорить контракт
Аж отпустило , слава богу !!!)))
Аж отпустило , слава богу !!!)))