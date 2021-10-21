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Икарди вернулся к тренировкам ПСЖ после ссоры с Вандой Нарой

вчера, 14:46

Нападающий Мауро Икарди вернулся к тренировкам ПСЖ.

Аргентинец пропустил несколько последних занятий парижского клуба из-за ссоры со своей женой Вандой Нарой, а также не играл в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига» (3:2). Сегодня Икарди снова тренировался с ПСЖ, а отношения футболиста с супругой наладились.

В нынешнем сезоне Икарди провёл 11 матчей за парижан, в которых забил 3 гола.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 19:43
А это Вам надо? 😉
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 18:52
Когда эта шл...ха изменяла своему мужу с Икарди, ей нормально казалось. Теперь вот ответочка прилетела.
Накир
Накир
вчера в 17:23
Хорошо, что хорошо кончается
Баобаб
Баобаб
вчера в 17:17
Пилять)))
112910415
112910415
вчера в 16:55
хорошо бы узнать от его агента все подробности ссоры ))
Legend 6
Legend 6
вчера в 16:49
Да его Месси теперь окончательно загнобит)
1bear
1bear
вчера в 16:34
был шанс сыграть,пока Неймар травмирован,но тут вмешалась жена...
...а может так задумано - прококорить контракт
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:15
Жестко на него супруга влияет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:02
Вот как же без такой НОВОСТИ нам прожить !??
Аж отпустило , слава богу !!!)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:58
Да не по хрен ли
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:55
Зачем нам это знать?
beefs
beefs
вчера в 14:55
ну это совсем другое дело...
drug01
drug01
вчера в 14:51
Это уже лучше
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