Икарди вернулся к тренировкам ПСЖ после ссоры с Вандой Нарой

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вчера, 14:46

Нападающий вернулся к тренировкам ПСЖ .

Аргентинец пропустил несколько последних занятий парижского клуба из-за ссоры со своей женой Вандой Нарой, а также не играл в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига» (3:2). Сегодня Икарди снова тренировался с ПСЖ , а отношения футболиста с супругой наладились.

В нынешнем сезоне Икарди провёл 11 матчей за парижан, в которых забил 3 гола.