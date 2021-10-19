Промес разминался с командой перед игрой с «Лестером»

Московский «Спартак» провёл открытую тренировку перед поединком с «Лестером» в 3-м туре группового раунда Лиги Европы.
Полузащитник Квинси Промес, повредивший две недели назад связку коленного сустава, вышел на разминку вместе с командой. Павел Маслов и Йоррит Хендрикс занимались по индивидуальной программе.
В группе С Лиги Европы после двух туров лидирует «Легия», у которой 6 баллов, у «Спартака» — 3, «Лестер» и «Наполи» набрали по 1 очку.
Напомним, что Промес завоевал по итогам месяца престижную награду.
Это хорошо, есть надежда, что поможет, если не завтра, то в в воскресенье.
Это хорошо, есть надежда, что поможет, если не завтра, то в в воскресенье.