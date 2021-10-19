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Промес разминался с командой перед игрой с «Лестером»

вчера, 18:20
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Московский «Спартак» провёл открытую тренировку перед поединком с «Лестером» в 3-м туре группового раунда Лиги Европы.

Полузащитник Квинси Промес, повредивший две недели назад связку коленного сустава, вышел на разминку вместе с командой. Павел Маслов и Йоррит Хендрикс занимались по индивидуальной программе.

В группе С Лиги Европы после двух туров лидирует «Легия», у которой 6 баллов, у «Спартака» — 3, «Лестер» и «Наполи» набрали по 1 очку.

Напомним, что Промес завоевал по итогам месяца престижную награду.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:30
Вот и отлично!!!
Это хорошо, есть надежда, что поможет, если не завтра, то в в воскресенье.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:22
Прочитав заголовок,я задумался -или сегодня "Спартак" с "Лестером "играет,или до четверга Промес больше разминаться не будет,или все оставшиеся двое суток до матча будет неустанно,без перерыва,разминаться.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:08
Промес не тот, что был и поэтому будет он или нет никакой роли не играет.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:58
Пугают, наверное англичан.
МапС
МапС
вчера в 18:39
Это называется вышел пробздеться. Вряд ли Антоха нам поможет в матче с Лестером. Можно только пожелать ему только выздоровления. Форсировать не стоит, пусть полностью восстановится.
asraeil
asraeil
вчера в 18:22
Эх вот он бы не помешал бы...здоровья и быстрее в строй...
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