Промес разминался с командой перед игрой с «Лестером»

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вчера, 18:20

Московский «Спартак» провёл открытую тренировку перед поединком с «Лестером» в 3-м туре группового раунда Лиги Европы.

Полузащитник , повредивший две недели назад связку коленного сустава, вышел на разминку вместе с командой. и анимались по индивидуальной программе.

В группе С Лиги Европы после двух туров лидирует «Легия», у которой 6 баллов, у «Спартака» — 3, «Лестер» и «Наполи» набрали по 1 очку.

Напомним, что Промес завоевал по итогам месяца престижную награду.