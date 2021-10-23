«Баварии» интересен Осимхен. «Наполи» потребует около 100 млн евро

1634972944

вчера, 10:09

Нападающий «Наполи» может перебраться в Бундеслигу.

Журналист Паоло Барджиджиа сообщает, что в трансфере 22-летнего игрока заинтересована «Бавария».

Немецкий клуб ищет подходящего нападающего на смену , который может покинуть клуб в 2022 году.

Отмечается, что «Наполи» может потребовать за трансфер около 100 миллионов евро.