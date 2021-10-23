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«Баварии» интересен Осимхен. «Наполи» потребует около 100 млн евро

вчера, 10:09

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может перебраться в Бундеслигу.

Журналист Паоло Барджиджиа сообщает, что в трансфере 22-летнего игрока заинтересована «Бавария».

Немецкий клуб ищет подходящего нападающего на смену Роберту Левандовски, который может покинуть клуб в 2022 году.

Отмечается, что «Наполи» может потребовать за трансфер около 100 миллионов евро.

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 12:27
Крутой нап. Могут и купить. Не «Бавария», так другие.
Ему бы еще фотку сменить на соккере, а то выглядит как школьник, хотя в жизни еще тот мордоворот.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:10
Согласно информации, Бавария заинтересована в приобретении одного из лучших нападающих Европы на следующем попутном рынке. Речь идет о Викторе Осимхене, игроке и фигуре Наполи, с которым они надеются сделать ход.

Немецкая команда ищет нового нападающего, который сможет сыграть роль, которую Роберт Левандовски выполняет сейчас. Вы уже знаете, что возможно он уйдет из Баварии, а им нужна замена в этом случае(в любом случае нужна).


Тем не менее, нападающий из Нигерии - великий главный герой, которого «Наполи» показывает в начале сезона. Его высокий уровень присутствует как в Серии А, так и в Лиге Европы, где он сыграл ключевую роль в матче против Легии на третьем этапе группового этапа. Осимхен забил 9 голов и сделал одну результативную передачу в 10 матчах в этом сезоне. Великолепный бренд во всех смыслах.

Однако мюнхенской «Баварии» будет нелегко воспользоваться услугами игрока в гонке. Это правда, по оценкам, они потребуют более 100 миллионов евро, чтобы освободить одну из своих главных атакующих звезд. Точно так же цитируемый источник заверил, что только предложение от 120 до 130 миллионов евро может убедить Наполи.

Следует отметить, что команда под руководством Нагельсманна знает, что Левандовски завершает свой контракт летом 2023 года, и его намерение продлить его до сих пор неизвестно. По этой причине в последние недели были предложены разные имена, такие как Тимо Вернер, Карим Адейеми, Эрлинг Холанд и Душан Влахович, которые находятся в разное время в своей карьере, но которые могут быть потенциальной заменой.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:02
Уже приметили,неплохой нападающий.
galem72
galem72
вчера в 10:46
С продюсером не поторгуешься.
drug01
drug01
вчера в 10:10
Слишком много
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