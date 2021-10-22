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«Лион» готов заплатить за Азмуна 7-8 млн евро

вчера, 17:41

«Лион» продолжает интересоваться форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном.

Утверждается, что французы готовы заплатить за иранца 7-8 млн евро. Сделка может состояться ближайшей зимой.

Текущий контракт Азмуна с питерцами истекает летом 2022 года.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 10:12
Зениту надо срочно мотивировать иранца остаться, менеджеры лиона из израиля конечно
ykcyc77
ykcyc77
сегодня в 08:27
Газпрому деньги за футболиста не нужны - пусть валит бесплатно, на газе заработают.
pomor45
pomor45 ответ steel900 (раскрыть)
вчера в 21:53
Что же так печально кончил?
pomor45
pomor45 ответ berda2003 (раскрыть)
вчера в 21:51
... испускаемого ими газа.
pomor45
pomor45
вчера в 21:49
Оказывается многие не только любят посчитать деньги в чужом кармане, но ещё и переживают, как за свои..
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:12
Не густо предлагают. Но летом вообще может бесплатно уйти.
Пепс
Пепс
вчера в 20:50
Азмунка, возвращайся в Казань... Малыш ждёт папу, будь мужиком!! 😄😄💪💪💪💪 7-8 лямов за тебя и Рубин заплатит
berda2003
berda2003
вчера в 20:26
надо стоимость этих ногамячников привязывать к стоимости газа...
steel900
steel900 ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:02
И это были продажи в основном от ЦСКА.
Гинер умел считать денежки, так как были свои...
steel900
steel900
вчера в 20:00
Можно еще немножко подождать, глядишь, кто-то и 5 предложит.
yrasikos22
yrasikos22
вчера в 19:56
Зенит покупал за 10 что бы через 3 года продать за 7? когда как за 3года сумма на Азума поднялась в разы,это вообще не серьёзно и глуппо...
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 19:44
За полгода до конца контракта вполне неплохие деньги. Возможно зенит уговорит Азмуна подписать новый контракт, чтобы продать подороже, но в любом случае иранец уйдёт.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 19:38
Раньше давали больше
sv_1969
sv_1969 ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 19:12
Так и будет!
Ravshan878
Ravshan878 ответ Cat01 (раскрыть)
вчера в 19:04
Все дела решает господин Миллер.Принципы иранского туркмена можно отпускать.
LOpp
LOpp
вчера в 19:04
7-8 хорошая цена, с учётом того что летом может уйти бесплатно. Судя по всему Азмун хочет перейти в более серьезный чемпионат.
протон
протон
вчера в 19:02
Эх, не умеют наши клубы продавать. Можно вспомнить от силы пять-шесть хороших сделок, а так все уходят либо свободными, либо за четверть цены
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:50
Не отпустили Азмуна теперь толком играть не хочет...а скоро вообще за даром уйдет.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:47
Что то очень маловато.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:42
Клоуны,рассчитывали на тридцатник,а вот уже и лето 22 года на носу,так что придётся смириться с тем,что дают.ВО таков он,газпромовский бизнес.
1bear
1bear
вчера в 18:38
Азмун сдулся,но 7-8 это несерьёзно...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:38
Раз игрока уговорить не удается, то хоть что-то получить.
Конь 666
Конь 666
вчера в 18:36
В нынешних реалиях он как Влашич стоит
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 18:23
Зимой Зенит наверное пойдёт на сделку.
particular
particular
вчера в 18:21
Зенит тянул с Азмуном, прикидывая его для ЛЧ, но тем не менее, выпуская Дзю. Время упущено, интерес покупателей становится всё более хитро@опым, а цифры всё меньше и адекватней.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Лучший Краснодар (раскрыть)
вчера в 18:13
Согласен, или продавайте или маринуйте на лавке, смысл наигрывать игрока у которого год по контракту, проще на его месте заиграть за год кого-то другого, а так за двумя зайцами погонишься от двоих по шее и получишь))
Томас Сойер
Томас Сойер
вчера в 18:10
Сердар намного лучше Дзюбы. Лучше его продайте, нынче он не нужен.
sv_1969
sv_1969 ответ Любoмир (раскрыть)
вчера в 18:09
Она будет только падать
sv_1969
sv_1969 ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 18:08
Дело не в хорош! А в контракте!Вернее в сроках... Ведь же в зимнее ТО он может вести переговоры с тем же Лионом о переходе в клуб бесплатно!
shlifen
shlifen ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 18:08
Вот только это не Football Manager ))) Игроку нет смысла переподписывать контракт чтобы потом сидеть и ждать найдется ли на него покупатель по приемлемой для Зенита цене. Его ещё летом можно было продать, но я помню комменты "15? Да за такие деньги он в ЛЧ и РПЛ больше пользы принесет. А потом переподпишем и цена будет вообще 40".
Думаю уже зимой Азмун согласует контракт с новым клубом, а Зенит просто поставят перед фактом - или вот вам 7-8 или подождём до лета и заберём бесплатно )))
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