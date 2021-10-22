«Лион» готов заплатить за Азмуна 7-8 млн евро

«Лион» продолжает интересоваться форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном.
Утверждается, что французы готовы заплатить за иранца 7-8 млн евро. Сделка может состояться ближайшей зимой.
Текущий контракт Азмуна с питерцами истекает летом 2022 года.
«Лион» продолжает интересоваться форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном.
Утверждается, что французы готовы заплатить за иранца 7-8 млн евро. Сделка может состояться ближайшей зимой.
Текущий контракт Азмуна с питерцами истекает летом 2022 года.
Думаю уже зимой Азмун согласует контракт с новым клубом, а Зенит просто поставят перед фактом - или вот вам 7-8 или подождём до лета и заберём бесплатно )))
Думаю уже зимой Азмун согласует контракт с новым клубом, а Зенит просто поставят перед фактом - или вот вам 7-8 или подождём до лета и заберём бесплатно )))