«Челси» готов заплатить 60 млн евро за трансфер Ферлана Менди

«Челси» готовит предложение по трансферу левого защитника «Реала» Ферлана Менди на сумму 60 миллионов евро, сообщает El Nacional.
По информации источника, трансфер французского игрока в лондонский клуб может состояться в 2022 году.
Контракт Менди с «Реалом» истекает летом 2025 года. Ранее появлялась информация об интересе к Ферлану из Италии.
Есть основной левый защитник - Чилуэлл, который отлично играет.
Если Алонсо захочет уйти, то будет куплен дублёр для Чилуэлла, бюджетный. Но никак не за 60 млн Менди.
Есть основной левый защитник - Чилуэлл, который отлично играет.
Если Алонсо захочет уйти, то будет куплен дублёр для Чилуэлла, бюджетный. Но никак не за 60 млн Менди.