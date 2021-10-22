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«Челси» готов заплатить 60 млн евро за трансфер Ферлана Менди

вчера, 14:54

«Челси» готовит предложение по трансферу левого защитника «Реала» Ферлана Менди на сумму 60 миллионов евро, сообщает El Nacional.

По информации источника, трансфер французского игрока в лондонский клуб может состояться в 2022 году.

Контракт Менди с «Реалом» истекает летом 2025 года. Ранее появлялась информация об интересе к Ферлану из Италии.

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Все комментарии
Ванечка
Ванечка
вчера в 17:38
Он готов, а Реал готов его отпустить?
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 17:32
Не все что слышишь достоверно..
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:28
Было бы неплохое приобретение.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:08
Ага, уже переводят деньги...
Есть основной левый защитник - Чилуэлл, который отлично играет.
Если Алонсо захочет уйти, то будет куплен дублёр для Чилуэлла, бюджетный. Но никак не за 60 млн Менди.
Mangur
Mangur
вчера в 15:12
Не стоит он таких денег.
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:09
Форлан меняет клуб и зарплату.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:09
А Чиллуэла куда денут? Не для лавки ведь покупали его за 60 мультов
beefs
beefs
вчера в 15:07
да что то они очень рано заговорили, у него контракт до 25г, сколько еще воды утечет...
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