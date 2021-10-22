«Челси» готов заплатить 60 млн евро за трансфер Ферлана Менди

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вчера, 14:54

«Челси» готовит предложение по трансферу левого защитника «Реала» на сумму 60 миллионов евро, сообщает El Nacional.

По информации источника, трансфер французского игрока в лондонский клуб может состояться в 2022 году.

Контракт Менди с «Реалом» истекает летом 2025 года. Ранее появлялась информация об интересе к Ферлану из Италии.