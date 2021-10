Алаба — 5-й игрок в истории «Реала», который забил в дебютном Эль Класико

Защитник «Реала» открыл счёт в матче 10-го тура Ла Лиги против «Барселоны».

Таким образом, австриец стал пятым игроком в истории мадридского клуба в XXI веке, который забил в дебютном для себя Эль Класико во всех соревнованиях. Ранее это удавалось только Роналдо (2003), (2006), (2013) и Хесе (2013).

5 — David Alaba 🇦🇹 is the fifth player to score on his debut for @realmadrid in #ElClásico in all competitions in the 21st century, after Ronaldo Nazário 🇧🇷 in 2003, Ruud van Nistelrooy 🇳🇱 in 2006, Raphaël Varane 🇫🇷 and Jesé Rodríguez 🇪🇸 in 2013. Missile. pic.twitter.com/cDa0O7ojht