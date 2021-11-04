УЕФА назвал претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов

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вчера, 08:37

УЕФА назвал претендентов на приз лучшему игроку 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В список вошли четыре футболиста:

Нападающий «Манчестер Юнайтед» сделал дубль в матче с «Аталантой» (2:2).

Форвард «Баварии» сделал хет-трик и голевую передачу в матче с «Бенфикой» (5:2).

Полузащитник «Спортинга» сделал дубль в матче с «Бешикташем» (4:0).

Нападающий «Ювентуса» забил 2 гола и сделал результативный пас в матче с «Зенитом» (4:2).