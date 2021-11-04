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УЕФА назвал претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов

вчера, 08:37

УЕФА назвал претендентов на приз лучшему игроку 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В список вошли четыре футболиста:

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сделал дубль в матче с «Аталантой» (2:2).

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски сделал хет-трик и голевую передачу в матче с «Бенфикой» (5:2).

Полузащитник «Спортинга» Педру Гонсалвеш сделал дубль в матче с «Бешикташем» (4:0).

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала забил 2 гола и сделал результативный пас в матче с «Зенитом» (4:2).

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:49
Левандовски крут, спору нет, но, чёрт возьми, CR7 оставил рыбака на посту главного тренера МЮ. Полагаю, что это больший имеет вес)
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 17:27
Левандовски пока вне конкуренции! Главный кандидат на ЗМ. Кстати, а где Вейналдум? Он ведь тоже спас от поражения ПСЖ, и забил два гола. Почему Роналду есть, а Вейналдума нет? Недостаточно пропиарен? Мдаа, вот такие дела.
Сестра Роналду на это бы сказала: Мафия! 😂
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 16:30
Голы Рона важные, но здесь есть те кто сделал больше результативных действий.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 13:27, ред.
Выбор игроком недели К.Роналду в ЛЧ будет вполне заслуженным и логичным!
Возможно и поэтому в списке претендентов К.Роналду под первым номером...
SonicStar
SonicStar ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 12:17
Наверное потому что он вообще в этом туре не играл, не?
avici_liverpool
avici_liverpool
вчера в 11:25
забыли лучшего защитника мира Деяна Газпроврена
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:47
Очень достойный каждый. Но Рон есть Рон !
SHMEL
SHMEL
вчера в 10:46
Все против Дзюбы ополчились! В этом списке его тоже нет, как и в списке сборной.
Аршавин зе бест
Аршавин зе бест
вчера в 10:45
а где Дзюююбааааа??? ой, он же не в форме)
112910415
112910415
вчера в 10:23
ну все достойны в этот раз !
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
вчера в 10:05
думаю среди этих клубов Аталанта более сильнее значит роналду
санек002
санек002
вчера в 09:57
а где азмун?
galem72
galem72
вчера в 09:40
Исключительно Дибале отдать приз за превосходный дубль миллеру.
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:39
Непростой выбор. Наверное, по набранным очкам Лёва.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 09:38
а почему нет Месси7
Потому что он улетел в другую галактику,за Золотым пенальти.
particular
particular
вчера в 09:26
Как всегда, "лучшесть" определяется забитыми голами и ассистами. Полевые пахари и подносчики снарядов не в чести...
А так, - Рон спас, Дибала разрывал, Роберт штамповал, а Педру порезвился...
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 09:26
Пардон чуть не забыл.
Не вижу списке питерского Рукаку.74.)Да вспомнил он участник без конкурса.)
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 09:23
Безусловно я за ПАН.
makkie
makkie
вчера в 09:14
Забивной тур в ЛЧ получился.
Никаких тебе унылых 0-0 или 1-1, везде покуражились в атаке.
Отметил бы Левандовски, реально с другой планеты.
Alex12357
Alex12357
вчера в 09:03
Это всё полнейшая чушь- Главная звезда тура Лиги Чемпионов-это Антони Матеус дус Сантус из Аякса!!!
амурец
амурец
вчера в 08:54, ред.
Все кандидаты достойны, ну выбирать наверное над он между Левандовски и Роналду, хотя я бы ещё добавил Вейналдума
Elliada
Elliada ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 08:48
Ты дальше третьей строчки прочитай
njc 595
njc 595
вчера в 08:46
Великий Дзюба!!!
остальные меркнут перед ним...
beefs
beefs
вчера в 08:46
прекрасная компания, так держать...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:41
Роберт однозначно...
ДСА
ДСА
вчера в 08:40
Роналду похоже лучший.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:39
Я голосую за Левандовски
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