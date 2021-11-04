УЕФА назвал претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА назвал претендентов на приз лучшему игроку 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
В список вошли четыре футболиста:
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сделал дубль в матче с «Аталантой» (2:2).
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски сделал хет-трик и голевую передачу в матче с «Бенфикой» (5:2).
Полузащитник «Спортинга» Педру Гонсалвеш сделал дубль в матче с «Бешикташем» (4:0).
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала забил 2 гола и сделал результативный пас в матче с «Зенитом» (4:2).
Сестра Роналду на это бы сказала: Мафия! 😂
Сестра Роналду на это бы сказала: Мафия! 😂
Возможно и поэтому в списке претендентов К.Роналду под первым номером...
Возможно и поэтому в списке претендентов К.Роналду под первым номером...
Потому что он улетел в другую галактику,за Золотым пенальти.
Потому что он улетел в другую галактику,за Золотым пенальти.
А так, - Рон спас, Дибала разрывал, Роберт штамповал, а Педру порезвился...
А так, - Рон спас, Дибала разрывал, Роберт штамповал, а Педру порезвился...
Не вижу списке питерского Рукаку.74.)Да вспомнил он участник без конкурса.)
Не вижу списке питерского Рукаку.74.)Да вспомнил он участник без конкурса.)
Никаких тебе унылых 0-0 или 1-1, везде покуражились в атаке.
Отметил бы Левандовски, реально с другой планеты.
Никаких тебе унылых 0-0 или 1-1, везде покуражились в атаке.
Отметил бы Левандовски, реально с другой планеты.
остальные меркнут перед ним...
остальные меркнут перед ним...