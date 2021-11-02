ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Жемалетдинов — лучший игрок «Локомотива» по итогам октября

вчера, 11:38

Пресс-служба «Локомотива» сообщает, что полузащитник Рифат Жемалетдинов признан лучшим игроком команды по итогам октября.

За Жемалетдинова свой голос отдали 27,9% болельщиков. Второе место у Алексиса Бека Бека (22,9%). Третьим стал Константин Марадишвили (19,6%). Далее расположились Дмитрий Баринов (16,3%) и Тин Едвай (13,3%).

В прошлом месяце Жемалетдинов провёл 5 матчей за «Локомотив», отметившись голами в ворота «Рубина» и «Нижнего Новгорода».

Жемалетдинов — лучший игрок «Локомотива» по итогам октября

Напомним, что лучшим игроком «Локомотива» по итогам сентября был признан Станислав Магкеев.

Все новости
РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера месяца
Сегодня, 11:36 Комментарии9
РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока месяца
Сегодня, 11:25 ФотоКомментарии12
ОфициальноРоналду признан лучшим игроком месяца в МЮ
Вчера, 20:07 Комментарии13
Жоржиньо заявил, что отдал бы «Золотой мяч» Де Брюйне
01 ноября Комментарии22
Мирзов – лучший игрок матча «Химки» — «Урал»
31 октября Комментарии1
Юсупов – лучший игрок поединка «Арсенал» — «Сочи»
31 октября Комментарии2
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:53
Имхо Рифат больше крутыми индивидуальными действиями отметился - голы Рубину и НН точно. Прогресс как командного игрока и винтика механизма - это к Марадишвили, он еще лучше понимает футбол Гисдоля.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 12:13
Достоин безусловно
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:45
Молодец паренёк, работяга на поле !!!
Всё заслуженно и Удачи !!!
beefs
beefs
вчера в 11:43
заслужил, так держать и не сдаваться...
Cat01
Cat01
вчера в 11:39
Молодец удачи
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 11:39
С чем мы его и поздравляем!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100