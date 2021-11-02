Жемалетдинов — лучший игрок «Локомотива» по итогам октября

Пресс-служба «Локомотива» сообщает, что полузащитник Рифат Жемалетдинов признан лучшим игроком команды по итогам октября.
За Жемалетдинова свой голос отдали 27,9% болельщиков. Второе место у Алексиса Бека Бека (22,9%). Третьим стал Константин Марадишвили (19,6%). Далее расположились Дмитрий Баринов (16,3%) и Тин Едвай (13,3%).
В прошлом месяце Жемалетдинов провёл 5 матчей за «Локомотив», отметившись голами в ворота «Рубина» и «Нижнего Новгорода».
Напомним, что лучшим игроком «Локомотива» по итогам сентября был признан Станислав Магкеев.
Всё заслуженно и Удачи !!!
Всё заслуженно и Удачи !!!