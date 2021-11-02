Жемалетдинов — лучший игрок «Локомотива» по итогам октября

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вчера, 11:38

Пресс-служба «Локомотива» сообщает, что полузащитник признан лучшим игроком команды по итогам октября.

За Жемалетдинова свой голос отдали 27,9% болельщиков. Второе место у (22,9%). Третьим стал (19,6%). Далее расположились (16,3%) и (13,3%).

В прошлом месяце Жемалетдинов провёл 5 матчей за «Локомотив», отметившись голами в ворота «Рубина» и «Нижнего Новгорода».

Напомним, что лучшим игроком «Локомотива» по итогам сентября был признан Станислав Магкеев.