РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера месяца.

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вчера, 11:36

Российская Премьер-Лига объявила имена претендентов на звание лучшего тренера месяца.

На приз по итогам октября претендуют: — «Зенит» (4 матча, 6 очков, 1-е место в таблице), «Локомотив» (3 матча, 7 очков, 2-е место), - «Сочи» (4 матча, 9 очков, 3-е место), — ЦСКА (4 матча, 7 очков, 5-е место) и «Крылья Советов» (4 матча, 9 очков, 7-е место).

Лучшим тренером РПЛ в июле-августе и сентябре был признан Сандро Шварц из «Динамо».