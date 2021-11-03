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РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера месяца

вчера, 11:36

Российская Премьер-Лига объявила имена претендентов на звание лучшего тренера месяца.

На приз по итогам октября претендуют: Сергей Семак — «Зенит» (4 матча, 6 очков, 1-е место в таблице), Маркус Гисдоль - «Локомотив» (3 матча, 7 очков, 2-е место), Владимир Федотов - «Сочи» (4 матча, 9 очков, 3-е место), Алексей БерезуцкийЦСКА (4 матча, 7 очков, 5-е место) и Игорь Осинькин - «Крылья Советов» (4 матча, 9 очков, 7-е место).

Лучшим тренером РПЛ в июле-августе и сентябре был признан Сандро Шварц из «Динамо».

Также в РПЛ назвали претендентов на звание лучшего игрока месяца.

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Все комментарии
YVG
YVG
вчера в 13:06
Руй Витория, и в еврокубках удачно играет, и в чемпионате удивляет.
Comentarios
Comentarios
вчера в 12:24
Я бы Лехе отдал
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:18, ред.
РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера месяца.
На приз по итогам октября претендуют: Сергей Семак — «Зенит» - 4 матча, 6 очков, 1-е место в таблице российского футбола ⚽️ !
И самое главное, за четыре года выступлений в еврокубках, у гения Семака НЕТ ни одного победного матча на выезде и выхода из групповой стадии ЛЧ, в которой команда играет каждый сезон.
А игры в еврокубках, это и есть лакмусовая бумага для выявления и понимания качества и мудрости тренерского штаба, а также готовности команды. И как вчера в игре с командой которая находится на одинадцатом месте своего чемпионата мы все лишний раз убедились что Семак как тренер не конкурентноспособен в играх против европейских команд. Имея в своём составе довольно-таки качественных игроков и легионеров, которые в играх внутреннего чемпионата являются лидерами который год, а в играх в евро турнирах не могут ничего показать. И думаю что вина за такие выступления лежит исключительно на тренерском штабе вместе с Семаком. Ну нет у него ни стратегии, ни методов, ни схем, вышли вчера с дрожью в коленках, не зная что кому, куда, зачем, почему. Полный хаос ! Хорошая тренировка для Ювентуса с дворовой командой Семака. И вот он лучший тренер ? С таким составом как у Зенита любой мало-мальски разбирающийся в футболе "специалист" точно также становился бы лучшим. Газпром рулит ! Всем Добра !!!
shlomo
shlomo
вчера в 12:16
Достойных хватает....но хочется выделить Игоря Витальевича....тренер с молодыми игроками и самым маленьким бюджетом поставил нормальную игру Самарцев.... а когда-то его ругали и обзывали " физкультурником" (помню в прошлом году когда в ФНЛе играли ещё так называемые его , хотя он только пришёл в команду, с новыми игроками....)....успехов в достижении главной цели войти в десятку!..... не возбраняется подняться и выше! ..буду только рад!.... а уж состав какой... Все молодцы!!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:05
Давайте уже Осинькина. Хотя бы разок заслужил. И количество очков девять. И уверенный выход из ФНЛ и демонстрация уровня в РПЛ. И игроки в основную команду призываются. С Клаудиньио и Барриосом полегче будет, а ты сыграй с ребятами, которые из ФНЛ вышли.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:46
В кампутир результаты клинических анализов и антропометрические данные претендентов забросьте и решите.
GrimlocK
GrimlocK
вчера в 11:44
надо вводить коэффициен по стоимости состава, а то у Зенита игроки стоят как у остальных клубов вместе взятых
ОПС
ОПС
вчера в 11:43
Кого нибудь все равно выберут.
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:41
В октябре месяце Шварц претендует на звание недоразумение месяца
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