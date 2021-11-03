РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера месяца.

Российская Премьер-Лига объявила имена претендентов на звание лучшего тренера месяца.
На приз по итогам октября претендуют: Сергей Семак — «Зенит» (4 матча, 6 очков, 1-е место в таблице), Маркус Гисдоль - «Локомотив» (3 матча, 7 очков, 2-е место), Владимир Федотов - «Сочи» (4 матча, 9 очков, 3-е место), Алексей Березуцкий — ЦСКА (4 матча, 7 очков, 5-е место) и Игорь Осинькин - «Крылья Советов» (4 матча, 9 очков, 7-е место).
Лучшим тренером РПЛ в июле-августе и сентябре был признан Сандро Шварц из «Динамо».
Также в РПЛ назвали претендентов на звание лучшего игрока месяца.
На приз по итогам октября претендуют: Сергей Семак — «Зенит» - 4 матча, 6 очков, 1-е место в таблице российского футбола ⚽️ !
И самое главное, за четыре года выступлений в еврокубках, у гения Семака НЕТ ни одного победного матча на выезде и выхода из групповой стадии ЛЧ, в которой команда играет каждый сезон.
А игры в еврокубках, это и есть лакмусовая бумага для выявления и понимания качества и мудрости тренерского штаба, а также готовности команды. И как вчера в игре с командой которая находится на одинадцатом месте своего чемпионата мы все лишний раз убедились что Семак как тренер не конкурентноспособен в играх против европейских команд. Имея в своём составе довольно-таки качественных игроков и легионеров, которые в играх внутреннего чемпионата являются лидерами который год, а в играх в евро турнирах не могут ничего показать. И думаю что вина за такие выступления лежит исключительно на тренерском штабе вместе с Семаком. Ну нет у него ни стратегии, ни методов, ни схем, вышли вчера с дрожью в коленках, не зная что кому, куда, зачем, почему. Полный хаос ! Хорошая тренировка для Ювентуса с дворовой командой Семака. И вот он лучший тренер ? С таким составом как у Зенита любой мало-мальски разбирающийся в футболе "специалист" точно также становился бы лучшим. Газпром рулит ! Всем Добра !!!
На приз по итогам октября претендуют: Сергей Семак — «Зенит» - 4 матча, 6 очков, 1-е место в таблице российского футбола ⚽️ !
И самое главное, за четыре года выступлений в еврокубках, у гения Семака НЕТ ни одного победного матча на выезде и выхода из групповой стадии ЛЧ, в которой команда играет каждый сезон.
А игры в еврокубках, это и есть лакмусовая бумага для выявления и понимания качества и мудрости тренерского штаба, а также готовности команды. И как вчера в игре с командой которая находится на одинадцатом месте своего чемпионата мы все лишний раз убедились что Семак как тренер не конкурентноспособен в играх против европейских команд. Имея в своём составе довольно-таки качественных игроков и легионеров, которые в играх внутреннего чемпионата являются лидерами который год, а в играх в евро турнирах не могут ничего показать. И думаю что вина за такие выступления лежит исключительно на тренерском штабе вместе с Семаком. Ну нет у него ни стратегии, ни методов, ни схем, вышли вчера с дрожью в коленках, не зная что кому, куда, зачем, почему. Полный хаос ! Хорошая тренировка для Ювентуса с дворовой командой Семака. И вот он лучший тренер ? С таким составом как у Зенита любой мало-мальски разбирающийся в футболе "специалист" точно также становился бы лучшим. Газпром рулит ! Всем Добра !!!