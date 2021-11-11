Тренер сборной Кипра: «В первом тайме мы показали себя с лучшей стороны»

Главный тренер сборной Кипра прокомментировал результат матча отбора к ЧМ -2022 против сборной России (0:6).

Игра началась с гола на пятой минуте. Но в первом тайме нам удалось выровнять игру. Мы показали себя с лучшей стороны. Но после второго гола все пошло не так. Мы посыпались, потерялись. И психологически было очень сложно. Хотя до этого создавали моменты. Сейчас попытаемся восстановиться к следующей игре.

Когда выходили на поле, были настроены оптимистически. И до второго гола у нас были надежды.

И Россия, и Хорватия — сильные команды. Но не стоит забывать, что Россия первая. Так что хорватам нужно поднажать, чтобы выиграть.