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Тренер сборной Кипра: «В первом тайме мы показали себя с лучшей стороны»

вчера, 22:40
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия6 : 0Логотип футбольный клуб КипрКипрМатч завершен

Главный тренер сборной Кипра Николаос Костеноглу прокомментировал результат матча отбора к ЧМ-2022 против сборной России (0:6).

Игра началась с гола на пятой минуте. Но в первом тайме нам удалось выровнять игру. Мы показали себя с лучшей стороны. Но после второго гола все пошло не так. Мы посыпались, потерялись. И психологически было очень сложно. Хотя до этого создавали моменты. Сейчас попытаемся восстановиться к следующей игре.

Когда выходили на поле, были настроены оптимистически. И до второго гола у нас были надежды.

И Россия, и Хорватия — сильные команды. Но не стоит забывать, что Россия первая. Так что хорватам нужно поднажать, чтобы выиграть.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:23
Все силы оставили в первом тайме, на второй не осталось сил.
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:48
За игру Киприотов в первом тайме их болельщикам не стыдно.
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