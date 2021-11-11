Мората: «После ухода Роналду на всех в „Ювентусе“ оказывается давление»

Форвард «Ювентуса» поделился мнением об уходе нападающего из стана туринцев в «Манчестер Юнайтед»:

После ухода Роналду на всех в «Ювентусе» оказывается давление. На меня, вероятно, больше всего, потому что я нахожусь в аренде.

Я не играл почти месяц, и из-за того, что спешил с возвращением, не чувствовал себя комфортно. Мне пришлось много трудиться на благо команды, из-за чего я не мог быть готов на 100% и отличаться голами.

Конечно, я хотел бы выступать лучше и забивать больше. До травмы я был в хорош, но затем появились проблемы с восстановлением.