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Мората: «После ухода Роналду на всех в „Ювентусе“ оказывается давление»

сегодня, 00:10

Форвард «Ювентуса» Альваро Мората поделился мнением об уходе нападающего Криштиану Роналду из стана туринцев в «Манчестер Юнайтед»:

После ухода Роналду на всех в «Ювентусе» оказывается давление. На меня, вероятно, больше всего, потому что я нахожусь в аренде.

Я не играл почти месяц, и из-за того, что спешил с возвращением, не чувствовал себя комфортно. Мне пришлось много трудиться на благо команды, из-за чего я не мог быть готов на 100% и отличаться голами.

Конечно, я хотел бы выступать лучше и забивать больше. До травмы я был в хорош, но затем появились проблемы с восстановлением.

Ранее «Ювентус» обозначил свои планы на Морату.

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Все комментарии
Oplot
Oplot
сегодня в 10:49
По результатам сложно пока что сказать,но с уходом Кристофера игра стала точно лучше сбалансированнее,видны классные отрезки именно командной игры,комбинаций у Ювентуса!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:24
Во всём виноват КриРо)))
Elliada
Elliada
сегодня в 08:57
Ни один футболист Юве не жалеет, что Роналду ушел. Почему вдруг? =)
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
сегодня в 08:48
Конечно , ведь когда он был ,и в случаи поражения виноват он был а не остальная команда ,теперь же за поражения все отвечают ,нет крайнего )))
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 07:50
С уходом Роналду хоть результаты немного лучше стали.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:19
Мората сильно сдал.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 01:11
Давление из-за отсутствия результата.
Cat01
Cat01
сегодня в 00:13
Это очень плохо
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