Шевченко о своём назначении: «Это важный момент в моей тренерской карьере»

Новоиспеченный наставник «Дженоа» Андрей Шевченко поделился мыслями о своём назначении в итальянской команде:
Это важный момент в моей тренерской карьере. «Дженоа» — проект, который мне нравится. Цель номер один сейчас — сохранить прописку в Серии А на следующий сезон. Это одна из старейших команд Италии. Надеюсь задержаться в «Дженоа» надолго.
В январе команде требуется усиление. Говоря с игроками, я почувствовал, что они тоже хотят улучшить ситуацию.
Контракт с 45-летним украинском специалистом рассчитан до лета 2024 года.
После 12 туров «Дженоа» расположился 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав девять очков.