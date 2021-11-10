Шевченко о своём назначении: «Это важный момент в моей тренерской карьере»

Новоиспеченный наставник «Дженоа» поделился мыслями о своём назначении в итальянской команде:

Это важный момент в моей тренерской карьере. «Дженоа» — проект, который мне нравится. Цель номер один сейчас — сохранить прописку в Серии А на следующий сезон. Это одна из старейших команд Италии. Надеюсь задержаться в «Дженоа» надолго.

В январе команде требуется усиление. Говоря с игроками, я почувствовал, что они тоже хотят улучшить ситуацию.