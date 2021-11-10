ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2021/2022

Шевченко о своём назначении: «Это важный момент в моей тренерской карьере»

вчера, 19:16

Новоиспеченный наставник «Дженоа» Андрей Шевченко поделился мыслями о своём назначении в итальянской команде:

Это важный момент в моей тренерской карьере. «Дженоа» — проект, который мне нравится. Цель номер один сейчас — сохранить прописку в Серии А на следующий сезон. Это одна из старейших команд Италии. Надеюсь задержаться в «Дженоа» надолго.

В январе команде требуется усиление. Говоря с игроками, я почувствовал, что они тоже хотят улучшить ситуацию.

Контракт с 45-летним украинском специалистом рассчитан до лета 2024 года.

После 12 туров «Дженоа» расположился 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав девять очков.

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Все комментарии
FERIS
FERIS
вчера в 20:06, ред.
Удачи Андрею в его не лёгком деле!
drug01
drug01
вчера в 20:03
Будем ждать теперь результат
Сантус
Сантус
вчера в 19:40
Понятно что Шеве нужно закрепиться в статусе транера в Сериале,но для этого нужно что то сделать для начала,а уже потом раздавать вьюхи.Пока что слишком много слов...это лишнее.
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:29
Хочет в Милан.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:19
Тут станет ясно чего он стоит.
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