Россия в рейтинге УЕФА увеличила отрыв от Украины, но по-прежнему 10-я

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вчера, 10:18

Накануне клубы из России и Украины принимали участие в еврокубковых поединках. Донецкий «Шахтёр» проиграл миланскому «Интеру» (0:2) во встрече группового этапа Лиги чемпионов, а московский «Спартак» обыграл «Наполи» (2:1) в матче Лиги Европы. Это принесло России дополнительные очки в копилку рейтинга УЕФА .

Таким образом, расстояние между странами, которые ведут борьбу за 10-ю позицию в таблице коэффициентов УЕФА , увеличилось. У российских команд по итогам последних пяти сезонов 32,282 балла, у украинских — 31,4 балла.

Стоит отметить, что Шотландия, занимающая 9-ю позицию в рейтинге, имеет в своём активе 32,7 балла.