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Россия в рейтинге УЕФА увеличила отрыв от Украины, но по-прежнему 10-я

вчера, 10:18

Накануне клубы из России и Украины принимали участие в еврокубковых поединках. Донецкий «Шахтёр» проиграл миланскому «Интеру» (0:2) во встрече группового этапа Лиги чемпионов, а московский «Спартак» обыграл «Наполи» (2:1) в матче Лиги Европы. Это принесло России дополнительные очки в копилку рейтинга УЕФА.

Таким образом, расстояние между странами, которые ведут борьбу за 10-ю позицию в таблице коэффициентов УЕФА, увеличилось. У российских команд по итогам последних пяти сезонов 32,282 балла, у украинских — 31,4 балла.

Стоит отметить, что Шотландия, занимающая 9-ю позицию в рейтинге, имеет в своём активе 32,7 балла.

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ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 13:24, ред.
Почти вполовину меньше чем у спартака, да только расходуем мы их гораздо более эффективно, зарплаты не завышаем, как некоторые...
shlifen
shlifen ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 19:04, ред.
"Просто вас таких целая куча, которым Спартак поперек горла!" - обожаю такие обобщения)) кто эти самые "мы ... которым Спартак поперек горла"?? И почему вы относите меня к ним?? Где я обвинил вас что вы оправдывали Спартак?? Или это уже "домыслено"??
На всякий случай, уточню что я не проживаю ни в России, ни в Украине, не болею ни за российские, ни за украинские клубы.

"советую зайти на transfermarkt и посмотреть цены" - не путайте пожалуйста ЦЕНЫ НА ИГРОКОВ и БЮДЖЕТЫ КЛУБОВ. То что у Шахтёра игроки дороже - значит что они ЭФФЕКТИВНЕЕ вкладывают свои деньги и развивают игроков.
Например - если у Лацио бюджет вдвое меньше чем у Зенита, а суммарная стоимость состава вдвое выше, говорит как раз о НЕЭФФЕКТИВНОСТИ управленцев Зенита, а не о том что Лацио более богатый клуб.

Но раз уж вы решили поговорить о стоимости составов - вот зашёл я по вашей просьбе на трансфермаркт, и вижу оценочные суммы за весь состав:
- Динамо Киев - 133 млн евро (но бюджет то клуба всё те же 30-35 млн)
- Ростов (с которым у Динамо примерно одинаковый бюджет) - 38 млн евро

Давайте теперь САМЫХ богатых сравним:
- Шахтёр - 184 млн (при бюджете в 65, и даже если взять ДО кризиса - 80)
- Локомотив - 97 млн евро (при бюджете в 100)
- ЦСКА - 88,5 (при бюджете в 60)
- Спартак - 125,4 (при бюджете в 100)
- Зенит - 173,7 (при бюджете в 170)
- Краснодар - 113 млн (при бюджете в 65)
И вот вам для сравнения - бедный по итальянским меркам Лацио (311 млн с бюджетом в 90 млн) и Порту (260 при бюджете в 65).

" А то что РПЛ - дно, я согласен, но УПЛ еще хуже!!!" - так о чём и речь! Как РПЛ умудряется идти так низко в таблице коэффициентов?? Кто провалил еврокубки в этом сезоне?? А кто в прошлом?? А кто в позапрошлом и до этого?? Коэффициенты считают за 5 лет - вот и наиграли клубы РПЛ за 5 лет так, что в конце этого года могут оказаться не только ниже Украины, но ещё и Австрию и Сербию вперёд себя пропустить. Или раз я не болельщик сербского Партизана (например) то не могу обсуждать клубы РПЛ в контексте падения РПЛ ниже Сербского чемпионата??

"Давайте говорить о своих командах и не тыкать пальцами!" - во-первых, обсуждать мы можем то, что сами хотим)) во-вторых, из-за подобного мышления ("в свой огород смотри") болельщики клубов часто не видят общей картины - главное ведь "кто большее дно в этом сезоне", кто больше опозорился, и кто "принёс хоть какие-то очки", а не то что клубы РПЛ суммарно приносят очков меньше чем команды из Шотландии или Голландии - где зарплаты игроков В РАЗЫ меньше, но отдача на вложенные деньги, существенно выше.

Вы сами привели жуткие результаты украинских клубов этого сезона, так поясните СЕБЕ хотя-бы, как же тогда РПЛ почти поравнялась (а в следующем сезоне рискует уже и отстать) от настолько "донного чемпионата"??
Правильно, не надо смотреть на Австрийские/Голландские/Португальские клубы - лучше смотреть "на своё болото" и радоваться что "хотя бы выступили получше, чем другие из нашего чемпионата" - это ведь и есть путь к успеху )))))
Александр Котельников
Александр Котельников ответ YVG (раскрыть)
вчера в 18:45
Да если бы зенит с этим справлялся )) А в этом розыгрыше шиш им жребий выдал Грановская молодец постаралась ) ,НО с другой стороны я рад за больных на голову болел да и вообще всех болел зенита, что они наконец-то вопреки взяткам ГазПрёма увидели в этом сезоне на своём стадионе воистину великие и сильные топ команды Европы ( кроме Ювентуса, его в этом сезоне сильным назвать, язык не поворачивается)
Союзник противников
Союзник противников ответ shlifen (раскрыть)
вчера в 18:42, ред.
импозантный специалист футбола Андрей Аршавин сказал,что отставание наших клубов связано с растущим разрывом в финансировании команд на западе и у нас.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ shlifen (раскрыть)
вчера в 16:53
Простите, а где вы увидели чтобы я оправдывал Спартак?! Просто вас таких целая куча, которым Спартак поперек горла! Чуть что так Спартак! Давайте говорить о своих командах и не тыкать пальцами! А то что РПЛ - дно, я согласен, но УПЛ еще хуже!!! И советую зайти на transfermarkt и посмотреть цены на Спартак, Динамо (Киев) и Шахтер, "ваши" то подороже будут, а ШахтАр так и Зенита дороже, но при этом 1 очко и разница забитых пропущенных 1-11, у Киевлян чуть получше - 1 очко, но разница 1-9!!!!!!!!!!!!
shlifen
shlifen ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 15:59, ред.
Простите, а где вы увидели чтобы я оправдывал ЦСКА или какой-нибудь другой российский клуб?? В приведённой вами же статье - как раз те же самые цифры по российским клубам что я и указывал. Какая разница "мало у ЦСКА денег" или "много" - если и ЦСКА и Спартак имеют годовой бюджет больше чем вся УПЛ вместе взятая (без Шахтёра)?? По сравнению с опережающими РПЛ Шотландским и Австрийским чемпионатами, и дышащими в спину чемпионатами Украины и Сербии - российские футбольные клубы настоящие богачи.

Вы полностью дочитали мой пост, или остановились как только увидели слово Спартак?? Всё что я написал КАСАЕТСЯ ВСЕЙ РПЛ В ЦЕЛОМ. Посмотрите сколько денег у российских клубов (хоть у Зенита, хоть у Спартака, хоть у ЦСКА или даже Рубина), и обратите внимание что в рамках таблицы коэффициентов им конкуренцию составляет уже чемпионат, где нормальное финансирование есть у 3 команд (у одной бюджет как у ЦСКА, у одной как у Ростова, у одной - меньше (да пусть даже такой же бюджет) чем у Уфы - по данным из приведённой вами же статьи) - а остальные, финансово, на грани смерти.

Весь мой пост об ROI (Return on investment) - или же "Возврат на инвестиции". Если клубы РПЛ тратят космически больше (суммарно) чем УПЛ, то и результаты в Европе у них должны быть абсолютно не сопоставимы. Но ведь по таблице коэффициентов - эти лиги сейчас соседи. И украинские клубы точно не прибавили в Европе за последние годы, тоесть речь идёт именно о сумасшедшем падении РПЛ в этой самой таблице. Поэтому и написал, что поводов радоваться тому что РПЛ "пока что героически обороняет 10-е место" - как бы нет. По суммарному бюджету всех клубов, РПЛ где-то на 5-м месте в Европе (а может и выше), а вот по результатам ЗА пределами родного чемпионата - как мы видим, уже "обороняет 10-е место".
"Эффективное управление" во всей красе...
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
вчера в 13:50
Спартак с Наполи очки для страны вырывает, а зенит с помощью судьи от мальме отскакивает на ничью.
Евгений Сербин
Евгений Сербин
вчера в 13:25
в конце сезона у России сгорит заработанные в 17-18-ом 12,6 очков, а у Украины 8,0, соответственно Украина обойдет нас.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:23
Основания для торжества невелики,вот если бы отрывались от Франции и ПОртугалии...
ZIBO rock
ZIBO rock ответ shlifen (раскрыть)
вчера в 13:19
https://www.soccer.ru/blogs/record/1203510/himki-tambov
А у ЦСКА разве мало денег?! Да у них спонсоров что все на форму уже не помещаются!
pendulum47
pendulum47 ответ нечитайло (раскрыть)
вчера в 13:18
Как чем?! Зенит против Мальмо для достижения цели выступать в евровесне играет в 5 защитников!
pendulum47
pendulum47 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 13:17
Как говорил один влиятельный человек в мире: Не нужно раскачивать лодку (с)
Тогда она не потонет)))
112910415
112910415
вчера в 13:05
Спартак старается, но наша общая лодка тонет
shlifen
shlifen
вчера в 12:44
Пипец, ещё относительно недавно, считали баллы Португалии и смотрели на Французов, теперь же РПЛ ориентируется на Украину, где денег у клубов в чемпионате тупо нет, госфинансирования тоже, а больше половины команд высшей лиги мечтают, чтобы клуб продержался до конца сезона. И вот по этому уровню нынче равняют Российский футбол??

У Зенита или Спартака годовые бюджеты примерно равны СУММАРНОМУ бюджету всех команд Премьер Лиги УПЛ. Помнится смотрел год-два назад интервью с президентом Динамо Киев, где он озвучивал цифру в 30-32 млн евро в год (сравнимо с бюджетом ФК Ростов, и вдвое меньше чем у Краснодара) раньше было под 50, но кризис и все дела. Шахтёр в 18-м говорил о 75-80 млн евро, но сейчас видимо тоже укладывается лимонов в 60-65. Дальше в УПЛ пропасть, и если не ошибаюсь, богатейшая среди остальных - Заря, там что-то в районе 10-12 млн евро за сезон, за ней уже пропасть до 4-й команды не меньше...
А теперь вспомним что у Зенита бюджет в 160-170 млн евро, у Спартака 100+, у Локо 90, у ЦСКА и Краснодара в районе 60 млн евро за сезон, и даже бедная Уфа будет иметь бюджет выше чем 3-й клуб УПЛ Заря.

Может кого-то и успокаивают заявления вроде "Зато мы всё ещё впереди Украины", но лично на мой взгляд сравнения откровенно "купающегося в деньгах Российского чемпионата" и "откровенно нищего чемпионата Украины где есть 2,5 финансово здоровые команды" - звучит скорее как насмешка. ОТДАЧА на вложенные средства в РПЛ как-будто отсутствует вовсе. Главное "освоить" деньги государства или частного владельца, а результат уже вторичен.

Ждём победы сборной России на олимпиаде - сейчас это главная цель, "и за ценой мы не постоим", главное к тому моменту удержаться в 20-ке клубных коэффициентов УЕФА, а там уже будет поставлена новая великая цель - попасть в групповой раунд ЛЧ.
нечитайло
нечитайло
вчера в 12:39
Чем гордиться? Не понятно
ZIBO rock
ZIBO rock ответ David Young (раскрыть)
вчера в 11:59
У Монако и Галатасарая тоже по 2 победы и они лидеры своих групп в ЛЕ! Лишь 5 команд в ЛЕ одержали более 2 побед! К слову у Барселоны в ЛЧ тоже 2 победы.
протон
протон
вчера в 11:55
Я понял. Главное достижение российских клубов - это отрыв от украинских, которые тоже провально проводят сезон. Вы бы лучше сказали, что еще через год у нас отнимется высокий коэффициент за старые сезоны и будет падение еще более стремительное на 19-23 места.
Украина тоже скорее всего будет падать судя по уровню лиги, но почему это кого-то должно радовать или волновать вообще? Надо своей лигой заниматься, где наломали дров с 56ьным лимитом, и теперь пожинают плоды.
Я уже слышу гимн олимпиады. Мы все ближе
протон
протон
вчера в 11:54
Какой громкий заголовок))
David Young
David Young ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 11:53
Если бы не проиграли Легии в первой очной встрече то может быть можно было бы так сказать, а так пока только лишь два победы, это хорошо, но в большей степени по меркам нынешнего российского футбола, в целом же ничего особенного в факте двух победа в Лиге Европы нет.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 11:51
На верхней картинке девочка немного похожа на Зарему Салихову, на нижней девушка похожа на Дарью Карпину.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 11:50
Спартак всю страну тащит!)
МапС
МапС
вчера в 11:32
В следующем году снимут с России 12,6 , с Украины 5,6 , с Шотландии 4,0 , с Бельгии 2,6 баллов .
И опустимся мы на 14-15 место.
Так что радость преждевременная
За адекватность
За адекватность
вчера в 11:30
С учетом вчерашней победы "Спартака" у нас 32.682 балла. Украина этот ЕК сезон провалила, Сербия с Бельгией 3 балла отставания не отыграют. Так что 10-е место условно на 99,9 % мы сохраним. Да вот только пике продолжается. По факту с учетом потери 12.600 в следующем сезоне нашим клубам нужно было в этом сезоне максимально постараться смягчить эту потерю. А наши клубы пока набрали 3.500, это 26 место среди 55 стран, Более того, пока впятером даже не дотягиваем до рейтинга, который набрали в считающиеся провальными два прошлых сезона вшестером. Так что свет в конце тоннеля скорее исчезает, чем появляется.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 11:29
.
particular
particular ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 11:28
Сухо, сурово и безапелляционно...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 11:27, ред.
Весной Россия потеряет 12,6 баллов, Украина 8 , Шотландия 4, Сербия 6,375 , Бельгия 2,6, Швейцария 6,5......
Так что к следующей осени мы окажемся в конце двадцатки , и все эти мизерные очки заработанные этой осенью нас не спасут. Падение России в рейтинге продолжится.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:25
Спасибо, "Спартак", и с нетерпением ждем объяснения от экспертов Матч ТВ перед туром, почему сыграть вничью с "Мальме" в Лиге Чемпионов престижнее, чем обыграть "Наполи".
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 11:15
С таким футболом скоро будем с Молдавией биться...
YVG
YVG
вчера в 11:13
Так нужно у венгров и болгар выигрывать.
Bombardier
Bombardier
вчера в 11:13
С учётом уровня клубного футбола в этой стране, результат просто великолепный! 😃😀😆
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