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Сборная России опустилась на 34-е место в рейтинге ФИФА

вчера, 17:39

ФИФА на официальном сайте обновила рейтинг национальных сборных.

Сборная России — на 34-м месте. Команда опустилась на одну строчку по сравнению с предыдущим рейтингом.

Возглавляет список по-прежнему сборная Бельгии. Второе место занимает Бразилия, на третьем — Франция.

Сборная Англии поднялась на четвертое место, а на пятое — Аргентина. Эти сборные обошли национальную команду Италии. В топ-10 свои позиции улучшили сборные Дании (9-е) и Нидерландов (10-е).

Сборная Украины поднялась на 25-е место.

В ноябре сборная России в отборе ЧМ-2022 разгромила команду Кипра (6:0) и уступила Хорватии (0:1), упустив в итоге прямую путёвку на чемпионат мира 2022 года.

Рейтинг сборных по версии ФИФА

1. Бельгия — 1828,45
2. Бразилия — 1826,35
3. Франция — 1786,15
4. Англия — 1755,52
5. Аргентина — 1750,51…
34. Россия — 1493,42.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:39
33-е или 34-е место нет большой разницы. Главное чтобы стыки прошли тогда и в рейтинге поднимутся.
YVG
YVG
вчера в 21:16
С таким тренером это не удивительно.
shur
shur
вчера в 20:26
...история с Бельгией это сказка!!! Они бы с удовольствием заняли последнее
место в рейтинге взамен на ЗОЛОТА ЧМ!!! Именно это состав, именно в это
время!!!
Сп62
Сп62
вчера в 20:22
Тяжело опускаться с первых мест, а с 30-х, 33-х уже не больно.
протон
протон
вчера в 20:11
Дюков на выход? Ах да, он же друг ввп
armeec_
armeec_ ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 19:11, ред.
Ну кст.тут можно поспорить) Мутко свалил при более менее норме. После кубков УЕФА. На тот момент наши клубы в европе на голову сильней чем сейчас. после сб.08 года. Да и с финансами у РФС был более менее порядок.
А вот дальше пошли сплошные клоуны. Один фурс чего только стоит, который сбежал с РФС оставив пустой сейф и кучу долгов. Приведя в сб.кента адвоката и после об... замечательное вью Аршавина)) с вашими надеждами)))
13 RUS
13 RUS
вчера в 19:10
Высоко забрались!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:02
Похоже мы на своем месте.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:23, ред.
Сборная России опустилась на 34-е место в рейтинге ФИФА .
Армия Карпина, снова в бою !!!
Cat01
Cat01
вчера в 18:18
Надо двигаться только наверх!!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:10
Это уже взлет, по сравнению с 39 местом
Ags_0701
Ags_0701 ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 18:09
Да не, один высокопоставленный чиновник сказал, что главное - это выступать на олимпиаде, а все остальное - не нужно ....
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:04
Главный рейтинг для сборной - это играть на ЧМ...
shlomo
shlomo
вчера в 18:01
Новая версия песни группы Чайф. Солист Карпин:
"Эй, болельщик!
А не спеши ты меня увольнять.
А это никогда не поздно успеть.
А лучше дай мне стыки прос*ать!
А лучше дай мне в стыках влететь!"
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:58
Десять Мутковских лет , полет нормальный.
Вот так вот Путинский Мутко перевел футбол на "профессиональные рельсы" !
Главное - чинуши , друзья и агенты озолотились , а при чем здесь футбол ?
Elliada
Elliada
вчера в 17:52
34? И это еще высоко для них
particular
particular
вчера в 17:49
И без этих малозначимых цифирок видно, как далеки наши пешеходы от сборных, демонстрирующих современный футбол...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:42
Всё ниже и ниже и ниже,
в таблице ползут упыри,
но это ребят не колышет-
они не сидят на мели.
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