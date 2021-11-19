Сборная России опустилась на 34-е место в рейтинге ФИФА .

ФИФА на официальном сайте обновила рейтинг национальных сборных.
Сборная России — на 34-м месте. Команда опустилась на одну строчку по сравнению с предыдущим рейтингом.
Возглавляет список по-прежнему сборная Бельгии. Второе место занимает Бразилия, на третьем — Франция.
Сборная Англии поднялась на четвертое место, а на пятое — Аргентина. Эти сборные обошли национальную команду Италии. В топ-10 свои позиции улучшили сборные Дании (9-е) и Нидерландов (10-е).
Сборная Украины поднялась на 25-е место.
В ноябре сборная России в отборе ЧМ-2022 разгромила команду Кипра (6:0) и уступила Хорватии (0:1), упустив в итоге прямую путёвку на чемпионат мира 2022 года.
Рейтинг сборных по версии ФИФА
1. Бельгия — 1828,45
2. Бразилия — 1826,35
3. Франция — 1786,15
4. Англия — 1755,52
5. Аргентина — 1750,51…
34. Россия — 1493,42.
А вот дальше пошли сплошные клоуны. Один фурс чего только стоит, который сбежал с РФС оставив пустой сейф и кучу долгов. Приведя в сб.кента адвоката и после об... замечательное вью Аршавина)) с вашими надеждами)))
А вот дальше пошли сплошные клоуны. Один фурс чего только стоит, который сбежал с РФС оставив пустой сейф и кучу долгов. Приведя в сб.кента адвоката и после об... замечательное вью Аршавина)) с вашими надеждами)))