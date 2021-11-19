Сборная России опустилась на 34-е место в рейтинге ФИФА .

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вчера, 17:39

ФИФА на официальном сайте обновила рейтинг национальных сборных.

Сборная России — на 34-м месте. Команда опустилась на одну строчку по сравнению с предыдущим рейтингом.

Возглавляет список по-прежнему сборная Бельгии. Второе место занимает Бразилия, на третьем — Франция.

Сборная Англии поднялась на четвертое место, а на пятое — Аргентина. Эти сборные обошли национальную команду Италии. В топ-10 свои позиции улучшили сборные Дании (9-е) и Нидерландов (10-е).

Сборная Украины поднялась на 25-е место.

В ноябре сборная России в отборе ЧМ -2022 разгромила команду Кипра (6:0) и уступила Хорватии (0:1), упустив в итоге прямую путёвку на чемпионат мира 2022 года.

Рейтинг сборных по версии ФИФА

1. Бельгия — 1828,45

2. Бразилия — 1826,35

3. Франция — 1786,15

4. Англия — 1755,52

5. Аргентина — 1750,51…

34. Россия — 1493,42.