Варди повторил рекорд по голам в АПЛ в возрасте 30+ лет

Нападающий «Лестера» отметился дублем в первом тайме матча 13-го тура Английской Премьер-Лиги против «Уотфорда».

Варди забил уже 93 гола в рамках чемпионата Англии с тех пор, как ему исполнилось 30 лет. По данному показателю он делит первое место с бывшим форвардом «Арсенала» Ианом Райтом (93).

93 — @vardy7 has now scored 93 Premier League goals since he turned 30, moving level with @IanWright0 for most goals by a player in his 30s in the competition's history. Statesmen. pic.twitter.com/vRCc7DmAMY