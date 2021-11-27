«Аталанта» впервые за 32 года обыграла «Ювентус» на выезде в Серии А

1638040944

вчера, 22:22

«Аталанта» на выезде обыграла «Ювентус» в матче очередного тура чемпионата Италии.

Любопытно, что клуб из Бергамо победил в Турине в рамках данного турнира впервые с 1989 года. Тогда «Аталанта» победила «старую синьору» с аналогичным счетом благодаря голу Клаудио Каниджи.