«Аталанта» впервые за 32 года обыграла «Ювентус» на выезде в Серии А

«Аталанта» на выезде обыграла «Ювентус» в матче очередного тура чемпионата Италии.
Любопытно, что клуб из Бергамо победил в Турине в рамках данного турнира впервые с 1989 года. Тогда «Аталанта» победила «старую синьору» с аналогичным счетом благодаря голу Клаудио Каниджи.
Когда уже до этого труса дойдет что надо атаковать? Не можем даже 1 мяч забить. Команда выходит играть на 0-0. Не имеет забивать дибала и мората посади на скамейку пусть играют Кьеза и Кайю. Убери это дно Рабье. Поставь Артура. Забрать Демирала и отдать де лигта. Трус ....ный
Когда уже до этого труса дойдет что надо атаковать? Не можем даже 1 мяч забить. Команда выходит играть на 0-0. Не имеет забивать дибала и мората посади на скамейку пусть играют Кьеза и Кайю. Убери это дно Рабье. Поставь Артура. Забрать Демирала и отдать де лигта. Трус ....ный
Это не топ-тренер... И вскоре все в этом убедятся, увидев результаты ЮВЕ при М.Аллегри.... Хотя почему вскоре, уже видят....
Это не топ-тренер... И вскоре все в этом убедятся, увидев результаты ЮВЕ при М.Аллегри.... Хотя почему вскоре, уже видят....
старости не забудут!!! Вот это маркетинг!!!
старости не забудут!!! Вот это маркетинг!!!
Много ожиданий от "молодой" перспективной "звезды", которая по моему раньше времени одел на себя корону , ещё и капитаном его сделали , именно того что сделали. В команде уж очень много более чем достойных игроков Юве, чем поверивший в себя и свою исключительность Паоло. Уж очень много на него поставили , а отдачи пока такой и не видно. Сегодняшний матч тому яркое подтверждение.
А Сапата лёгкой сапой , сделал своё дело. С чем его и Аталанту поздравляю ! А Юве нужно координально что-то менять, и в составе и в тактике Аллегри !
Всем Добра !!! Удачи Юве !!!
Много ожиданий от "молодой" перспективной "звезды", которая по моему раньше времени одел на себя корону , ещё и капитаном его сделали , именно того что сделали. В команде уж очень много более чем достойных игроков Юве, чем поверивший в себя и свою исключительность Паоло. Уж очень много на него поставили , а отдачи пока такой и не видно. Сегодняшний матч тому яркое подтверждение.
А Сапата лёгкой сапой , сделал своё дело. С чем его и Аталанту поздравляю ! А Юве нужно координально что-то менять, и в составе и в тактике Аллегри !
Всем Добра !!! Удачи Юве !!!
Аллегри - большая ошибка руководства Юве. Совсем убогий футбол ставит, негоже итальянскому гранду играть в "черт поймешь что".
Аллегри - большая ошибка руководства Юве. Совсем убогий футбол ставит, негоже итальянскому гранду играть в "черт поймешь что".
До сих пор не очухается. На очереди МЮ ;)
До сих пор не очухается. На очереди МЮ ;)