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«Аталанта» впервые за 32 года обыграла «Ювентус» на выезде в Серии А

вчера, 22:22
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)0 : 1Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

«Аталанта» на выезде обыграла «Ювентус» в матче очередного тура чемпионата Италии.

Любопытно, что клуб из Бергамо победил в Турине в рамках данного турнира впервые с 1989 года. Тогда «Аталанта» победила «старую синьору» с аналогичным счетом благодаря голу Клаудио Каниджи.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:00
и этот сезон пропал
BagioR
BagioR
сегодня в 09:51
Худший в матче (как и во всех остальных) Макс. Если в начале Щенсны чудил пару игр то щас он тащит.
Когда уже до этого труса дойдет что надо атаковать? Не можем даже 1 мяч забить. Команда выходит играть на 0-0. Не имеет забивать дибала и мората посади на скамейку пусть играют Кьеза и Кайю. Убери это дно Рабье. Поставь Артура. Забрать Демирала и отдать де лигта. Трус ....ный
BagioR
BagioR
сегодня в 07:48
Как я и говорил Макс трус. А за 2 года еще и деградировал. В первых играх щенсны был виновником неудач, но теперь то понятно что во всем виноват Макс. Он трус. Он выходит играть на 0-0 или 1-0. Вечно этот рабье у него играет. Убрать Морату Рабье. Дибала вечно перспективный че то кому то пытается доказать. Надо выпустить каю жорже с кином в старте. Артура с локателли. Жаль демирала отдали.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 06:43
Аталанту с Победой!!!
Gahi
Gahi
сегодня в 04:26
Аталанта с победой, если бы вышел Миранчук то было бы ещё лучше. Удачи
ОПС
ОПС
сегодня в 04:21
А виноват Ювентус.
zim289
zim289
сегодня в 03:00
Серия А прекрасна в последние 2 сезона😁🤣
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 00:38
У М.Аллегри виновник неудач был Роналду.... Роналду нет... А неудач всё больше и больше, оказывается проблема была не в Роналду, а в Аллегри...
Q-J-G
Q-J-G ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:09
Аллегри не уровень Ювентуса, и чем скорее руководство ЮВЕ это поймёт, тем лучше будет для ЮВЕ... Аллегри не тот тренер, который может что-то "построить" своё новое, или "возродить" разрушенное, он может прийти только на всё готовое, отлаженное, как в своё время пришёл в ЮВЕ после Конте и длительное время пользовался "багажом" А.Конте....
Это не топ-тренер... И вскоре все в этом убедятся, увидев результаты ЮВЕ при М.Аллегри.... Хотя почему вскоре, уже видят....
kust07
kust07
вчера в 23:57
Миранчука на серьезные матчи не выпускают. Хоть на лавке посидит матч посмотрит,и то хорошее дело
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:33
А зенит то не может, а что делать?
beefs
beefs
вчера в 22:59
надо же сколько пришлось ждать...
Futurista
Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 22:59
Зениту что то это никак не помогло)...
makkie
makkie
вчера в 22:58
Такой Ювентус разве что Зенит в ЛЧ не сможет взять тёпленьким, остальные обыгрывают только в путь. Эх, Зенит, Зенит...
shur
shur
вчера в 22:53
...чем больше Юве проигрывает, тем чаще Рона вспоминают, это ж до глубокой
старости не забудут!!! Вот это маркетинг!!!
Soccer2016
Soccer2016
вчера в 22:50
Дайте угадаю🤔 Роналду виноват? Бинго😂
dimagas2
dimagas2
вчера в 22:42
Кто их тока еще не оприходует в этом сезоне с таким то составом.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:42, ред.
Ужасная игра , Дибала начинает напоминать Чалова .
Много ожиданий от "молодой" перспективной "звезды", которая по моему раньше времени одел на себя корону , ещё и капитаном его сделали , именно того что сделали. В команде уж очень много более чем достойных игроков Юве, чем поверивший в себя и свою исключительность Паоло. Уж очень много на него поставили , а отдачи пока такой и не видно. Сегодняшний матч тому яркое подтверждение.
А Сапата лёгкой сапой , сделал своё дело. С чем его и Аталанту поздравляю ! А Юве нужно координально что-то менять, и в составе и в тактике Аллегри !
Всем Добра !!! Удачи Юве !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:42
А Леха опять не пригодился. Парню надо срочно менять команду, а то совсем зачахнет. Столько времени без практики , может негативно сказаться на его мастерстве. Ну не его эта команда - определенно.
galem72
galem72
вчера в 22:42
Миранчук остался доволен. ))
протон
протон
вчера в 22:39
У Ювентуса отсутствуют как вид такие важные элементы, как позиционная атака и прессинг. Как можно без этого на что-то претендовать в 2021 году, я не представляю
Аллегри - большая ошибка руководства Юве. Совсем убогий футбол ставит, негоже итальянскому гранду играть в "черт поймешь что".
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:38
Скучновато выглядел "Ювентус". Видимо психологическая травма в Лиге Чемпионов еще дает о себе знать.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
вчера в 22:37
И ещё 32 года больше не выиграют костоломы !!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:34
Даа, славно Рон уработал сеньору ;)
До сих пор не очухается. На очереди МЮ ;)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:25
это уже прогресс!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:24
Поздравляю Аталанту с победой
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:24
Сезон для Юве потерян.
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