Месси шестой раз в карьере отдал три результативные передачи в одном матче

1638109319

28 ноября 2021, 17:21

Нападающий ПСЖ отдал три ассиста в матче 15-го тура Лиги 1 против «Сент-Этьена» (3:1).

Это шестой раз в карьере аргентинца, когда он отметился тремя результативными передачами в одном официальном матче (4 раза с «Барселоной», 1 раз со сборной Аргентины и 1 раз с «Пари Сен-Жермен»). Последний раз Месси удавалось подобное 9 февраля 2020 года в игре против «Бетиса».