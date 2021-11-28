Месси шестой раз в карьере отдал три результативные передачи в одном матче

Нападающий ПСЖ Лионель Месси отдал три ассиста в матче 15-го тура Лиги 1 против «Сент-Этьена» (3:1).
Это шестой раз в карьере аргентинца, когда он отметился тремя результативными передачами в одном официальном матче (4 раза с «Барселоной», 1 раз со сборной Аргентины и 1 раз с «Пари Сен-Жермен»). Последний раз Месси удавалось подобное 9 февраля 2020 года в игре против «Бетиса».
Хейтеры когда Месси начал забивать: да в этой отстойной лиге каждый может забить.
Хейтеры когда Месси сделал дубль в ворота Сити: да с таким составом любой бы забил!
Одним словом - Хейтеры!
А Месси в 35 делает 3 голевых в 1 матче!
Хейтеры когда Месси начал забивать: да в этой отстойной лиге каждый может забить.
Хейтеры когда Месси сделал дубль в ворота Сити: да с таким составом любой бы забил!
Одним словом - Хейтеры!
А Месси в 35 делает 3 голевых в 1 матче!