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Месси шестой раз в карьере отдал три результативные передачи в одном матче

28 ноября 2021, 17:21
Сент-ЭтьенЛоготип футбольный клуб Сент-Этьен1 : 3Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Нападающий ПСЖ Лионель Месси отдал три ассиста в матче 15-го тура Лиги 1 против «Сент-Этьена» (3:1).

Это шестой раз в карьере аргентинца, когда он отметился тремя результативными передачами в одном официальном матче (4 раза с «Барселоной», 1 раз со сборной Аргентины и 1 раз с «Пари Сен-Жермен»). Последний раз Месси удавалось подобное 9 февраля 2020 года в игре против «Бетиса».

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Все комментарии
амурец
амурец
29 ноября 2021 в 04:37
ну записали на его счёт три передачи, хотя справедливости ради надо заметить, что в забитых голах больше заслуг тех кто забивал
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч
28 ноября 2021 в 19:03
Хейтеры когда Месси не забивал: да в этой отстойной лиге даже забить не может.
Хейтеры когда Месси начал забивать: да в этой отстойной лиге каждый может забить.
Хейтеры когда Месси сделал дубль в ворота Сити: да с таким составом любой бы забил!
Одним словом - Хейтеры!
А Месси в 35 делает 3 голевых в 1 матче!
протон
протон
28 ноября 2021 в 18:21
ну все, точно заслужил
League1
League1 ответ Elliada (раскрыть)
28 ноября 2021 в 18:03
Да, он "лучший" против Бетисов и Сент-Этьенов. Это все знают, что он молодец только против овец.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
28 ноября 2021 в 17:46
Так "ПСЖ" можно превратиться в подобие прошлогодней "Барселоны", зависимой от игры и передач Месси.
Elliada
Elliada
28 ноября 2021 в 17:38
Роналду не понимает как такое возможно
stanichnik
stanichnik
28 ноября 2021 в 17:37
Сам не забил, но зато помог забить другим.
ermak6848
ermak6848
28 ноября 2021 в 17:32
Футболист от Бога...
beefs
beefs
28 ноября 2021 в 17:24
ну что же это очень полезное качество, во-время отдать мяч...
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