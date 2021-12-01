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Шаронов об интересе «Велеса»: «Пока не могу подтвердить информацию»

вчера, 15:07

Экс-тренер «Рубина» Роман Шаронов поделился мнением касательно слухов, которые его связывают с работой главным тренером «Велеса»:

«Велес»? Пока не могу подтвердить информацию. Рассмотрю ли предложение? Я готов рассмотреть любое предложение, но это такой механизм, что должно быть множество факторов, чтобы клуб и я были заинтересованы в этом сотрудничестве. Поэтому посмотрим, время покажет.

Шаронов летом покинул тренерский штаб кипрского «Пафоса».

В начале недели с поста наставника «Велеса» ушел Артем Куликов.

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 16:37, ред.
Кто работал главным тренером Сочи,Шаронов? С Федотовым наверное перепутали.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:28
Почему экс тренер Рубина он последний раз работал главным тренером Сочи.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:13
Это пока вилами по воде.
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