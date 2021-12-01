Шаронов об интересе «Велеса»: «Пока не могу подтвердить информацию»

Экс-тренер «Рубина» поделился мнением касательно слухов, которые его связывают с работой главным тренером «Велеса»:

«Велес»? Пока не могу подтвердить информацию. Рассмотрю ли предложение? Я готов рассмотреть любое предложение, но это такой механизм, что должно быть множество факторов, чтобы клуб и я были заинтересованы в этом сотрудничестве. Поэтому посмотрим, время покажет.