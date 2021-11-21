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С Ваноли обедал не Федун, а Салихова

вчера, 17:49

Паоло Ваноли, бывший помощник Антонио Конте, может возглавить «Спартак».

Сегодня появлялась информация о том, что президент московского клуба Леонид Федун провёл встречу с 49-летним специалистом.

Теперь же утверждается, что с итальянцем обедал не Федун, а его спутница Зарема Салихова.

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Все комментарии
Серж 129
Серж 129
сегодня в 09:53
демонстрировала свой широкий рот
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:06
Попал мужик)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:55, ред.
"Денег не жалей....Главное хорошо прикормить...и он наш.." - сказал Арнольдыч Зареме по телефону....
И тут Ваноли узнал что есть что то покруче чёрной икры....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:12
Утром вместе проснулись,позавтракали,что тут такого!
juvenale
juvenale
вчера в 20:40
продолжение было?
альсато
альсато
вчера в 20:12
больше интересует ни кто с Ваноли ЖРАЛ, а когда его со ЖРУТ...и кто за обед платил, Зарема?)))))
ДСА
ДСА
вчера в 20:09
Просто кошмар, на что президенты идут...
makkie
makkie
вчера в 20:09
Еще хуже.
ВСЕ, кого собеседовала Зарема - потом попадали в немилость и были уволены. Достаточно вспомнить Газизова, Фетисова, Попова и многих других. Одно неверно сказанное слово, один косой взгляд - и мигом вылетаешь из клуба с трудовой книжкой. Просто потому, что так захотелось спутнице Федуна.

На месте Ваноли я бы трижды подумал. Он только начинает самостоятельную работу на клубном уровне. Стоит ли принимать столько рисков и ехать в команду, где тебя могут сожрать уже через месяц? Надеюсь, крепко подумает, прежде чем давать ответ.
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:03
Цирк уехал . .а клоуны остались🤗
Сп62
Сп62
вчера в 19:53
Сразу видно, что качественный вброс. Сайт буквально взорвали. Одно имя Зарема делает шоу.
4RT
4RT
вчера в 19:34
Ну не завтракали же. Так что ни чего не значит 😁
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:24
Если это правда, значить договорится
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ sten312 (раскрыть)
вчера в 19:08
В мое время экскорниц не было, как и секса.
Futurista
Futurista ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 18:50
berda2003
berda2003
вчера в 18:50
всё-таки младше фердуна, еда вкуснее...
STVA 1
STVA 1 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:42
Аааа!Вон оно чё Михалыч))
STVA 1
STVA 1 ответ YVG (раскрыть)
вчера в 18:41
Вроде Бузову поперли
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 18:41
С Ваноли - "Свиноли" - все уже понятно...
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:39
свечку как раз Федун держал)
sten312
sten312 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 18:38
Экскортницы не флиртуют ,а работают,даже бывшие.
minai
minai
вчера в 18:38
Ничего страшного, у Федуна ночью будет шанс.
112910415
112910415
вчера в 18:36
тогда триумф Спартака неизбежен !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:31, ред.
Обед Зарема - Федун - Ваноли...

YVG
YVG
вчера в 18:30
Бузова во МХАТЕ, Салихова в спартаке, в какую пропасть катимся не понятно.
Cat01
Cat01
вчера в 18:29
Вот кто правит в команде...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:23
Федун только платит, а всё остальное - Зарема Салихова...
Какие перспективы на ближайшее "светлое" будущее у болельщиков "Спартака"....
Призрачные и туманные, пока "балом правит" З.Салихова... И очень похоже, что "Спартак" - Зарема, это надолго...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:22
Немногие заметят, что за этим скрывается кардинальное изменение кадровой политики клуба, теперь ключевым моментом является не максимальное количество букв "Р", а букв "Л") Клуб ждёт новая эра!)
LOpp
LOpp
вчера в 18:16
эскортница решила молодость вспомнить
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:13
Зарима любовница Путина про неё ничего или хорошее.
ABir
ABir
вчера в 18:12
Встречу провёл Федун, а Зарема в это время обедала. Чего не понятно?
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