С Ваноли обедал не Федун, а Салихова

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вчера, 17:49

, бывший помощник Антонио Конте, может возглавить «Спартак».

Сегодня появлялась информация о том, что президент московского клуба Леонид Федун провёл встречу с 49-летним специалистом.

Теперь же утверждается, что с итальянцем обедал не Федун, а его спутница Зарема Салихова.