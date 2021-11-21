С Ваноли обедал не Федун, а Салихова

Паоло Ваноли, бывший помощник Антонио Конте, может возглавить «Спартак».
Сегодня появлялась информация о том, что президент московского клуба Леонид Федун провёл встречу с 49-летним специалистом.
Теперь же утверждается, что с итальянцем обедал не Федун, а его спутница Зарема Салихова.
И тут Ваноли узнал что есть что то покруче чёрной икры....
И тут Ваноли узнал что есть что то покруче чёрной икры....
ВСЕ, кого собеседовала Зарема - потом попадали в немилость и были уволены. Достаточно вспомнить Газизова, Фетисова, Попова и многих других. Одно неверно сказанное слово, один косой взгляд - и мигом вылетаешь из клуба с трудовой книжкой. Просто потому, что так захотелось спутнице Федуна.
На месте Ваноли я бы трижды подумал. Он только начинает самостоятельную работу на клубном уровне. Стоит ли принимать столько рисков и ехать в команду, где тебя могут сожрать уже через месяц? Надеюсь, крепко подумает, прежде чем давать ответ.
ВСЕ, кого собеседовала Зарема - потом попадали в немилость и были уволены. Достаточно вспомнить Газизова, Фетисова, Попова и многих других. Одно неверно сказанное слово, один косой взгляд - и мигом вылетаешь из клуба с трудовой книжкой. Просто потому, что так захотелось спутнице Федуна.
На месте Ваноли я бы трижды подумал. Он только начинает самостоятельную работу на клубном уровне. Стоит ли принимать столько рисков и ехать в команду, где тебя могут сожрать уже через месяц? Надеюсь, крепко подумает, прежде чем давать ответ.
https://www.youtube.com/watch?v=y8-UPUfA714
Какие перспективы на ближайшее "светлое" будущее у болельщиков "Спартака"....
Призрачные и туманные, пока "балом правит" З.Салихова... И очень похоже, что "Спартак" - Зарема, это надолго...
Какие перспективы на ближайшее "светлое" будущее у болельщиков "Спартака"....
Призрачные и туманные, пока "балом правит" З.Салихова... И очень похоже, что "Спартак" - Зарема, это надолго...