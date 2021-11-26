Черчесов о встрече с Карпиным: «Если будет предложение, то я готов»

Бывший наставник сборной России выразил готовность своего тренерского штаба обсудить подготовку к стыковому матчу против Польши с нынешним главным тренером сборной :

Почему он избегал вопросов обо мне до этого, это к нему вопросы. Если будет предложение встретиться и обсудить подготовку к Польше, то я готов. Наш тренерский штаб без проблем пообщается и поделится своими наблюдениями. Мы же помогаем сборной, а не конкретному тренеру — кто бы он ни был.