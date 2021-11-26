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Черчесов о встрече с Карпиным: «Если будет предложение, то я готов»

вчера, 22:40

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов выразил готовность своего тренерского штаба обсудить подготовку к стыковому матчу против Польши с нынешним главным тренером сборной Валерием Карпиным:

Почему он избегал вопросов обо мне до этого, это к нему вопросы. Если будет предложение встретиться и обсудить подготовку к Польше, то я готов. Наш тренерский штаб без проблем пообщается и поделится своими наблюдениями. Мы же помогаем сборной, а не конкретному тренеру — кто бы он ни был.

В своей тренерской карьере Черчесов руководил польским клубом «Легия» с 2015 по 2016 год.

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ps2gt5dkmxwa
ps2gt5dkmxwa
сегодня в 10:35
Наверное хочет подучить тактику,, автобус битком,,
cska1948
cska1948
сегодня в 09:26
"...Если будет предложение встретиться и обсудить подготовку к Польше, то я готов..."
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Этого НЕ БУДЕТ, от слова СОВСЕМ!
Grouch
Grouch
сегодня в 08:43
При всяком упоминании абрека, почему-то вспоминаются все самые нехорошие слова великого и могучего русского языка! И даже иностранные...
mat73
mat73
сегодня в 07:48
Весь его совет будет - "ну возьмите уж вы здюбу!"
Djamal67
Djamal67
сегодня в 07:30
Все Уважение к Черчесову
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:19
Карпин как-нибудь справится сам.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 05:46
Карпин: "Помощь от Черчесова?"
zim289
zim289
сегодня в 03:01
Зачем Карпину это тупое быдлo?
протон
протон
сегодня в 01:55
мячи подавать ? можно!
pendulum47
pendulum47
сегодня в 01:18
что такое?! Рыбхоз загибается?!
minai
minai
сегодня в 00:49
Очевидно, Черчесов со своим штабом хочет поведать Валере некую секретную тайну про польскую сборную.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 00:23
Возомнил из себя Гвардиолу,жалко лысого но усатого.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:21
Поднял настроение,посмеялся конкретно,до сих пор смеюсь капитально.🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
протон
протон
вчера в 23:52
Единственное чем ты можешь сейчас помочь, это стать главным тренером сборной Польши )))
4RT
4RT
вчера в 23:46
А что этот комиссар до их пор за собой свой штаб таскает ?
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 23:45
Какой бред
Я понимаю , если бы Карпин советовался с тренерами мирового уровня
А с этим чабаном, которого из сборной погнали поганой метлой под жoпу о чем можно говорить
Конь 666
Конь 666
вчера в 23:17
Команда Саламыча не лучше знает соперника, чем штаб Карпина.
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 23:08
Пусть лучше едет спасать старую знакомую Легию, а то там дела совсем плохи.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:58
Малейший случай и чабан рад вновь повыпендриваться.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:56, ред.
.........Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов выразил готовность своего тренерского штаба обсудить подготовку к стыковому матчу против Польши с нынешним главным тренером сборной Валерием Карпиным.........

Лучше пусть Станислав Черчесов обсудит подготовку к стыковому матчу против сборной России с нынешним главным тренером сборной Польши....

И тогда сборная России выиграет у сборной Польши.....без особых проблем...
Boricku
Boricku
вчера в 22:52
Космос
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:42, ред.
Шанс будет, если Черчесов станет главным тренером сборной Польши до стыковых матчей. Самое время возглавить Польшу, Стас!
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