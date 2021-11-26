Черчесов о встрече с Карпиным: «Если будет предложение, то я готов»

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов выразил готовность своего тренерского штаба обсудить подготовку к стыковому матчу против Польши с нынешним главным тренером сборной Валерием Карпиным:
Почему он избегал вопросов обо мне до этого, это к нему вопросы. Если будет предложение встретиться и обсудить подготовку к Польше, то я готов. Наш тренерский штаб без проблем пообщается и поделится своими наблюдениями. Мы же помогаем сборной, а не конкретному тренеру — кто бы он ни был.
В своей тренерской карьере Черчесов руководил польским клубом «Легия» с 2015 по 2016 год.
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Этого НЕ БУДЕТ, от слова СОВСЕМ!
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Этого НЕ БУДЕТ, от слова СОВСЕМ!
https://youtu.be/HcfHBgUTn7I
Я понимаю , если бы Карпин советовался с тренерами мирового уровня
А с этим чабаном, которого из сборной погнали поганой метлой под жoпу о чем можно говорить
Я понимаю , если бы Карпин советовался с тренерами мирового уровня
А с этим чабаном, которого из сборной погнали поганой метлой под жoпу о чем можно говорить
Лучше пусть Станислав Черчесов обсудит подготовку к стыковому матчу против сборной России с нынешним главным тренером сборной Польши....
И тогда сборная России выиграет у сборной Польши.....без особых проблем...
Лучше пусть Станислав Черчесов обсудит подготовку к стыковому матчу против сборной России с нынешним главным тренером сборной Польши....
И тогда сборная России выиграет у сборной Польши.....без особых проблем...