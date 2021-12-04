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Форвард ЦСКА Гайч забил впервые за 8 месяцев. Он в аренде в «Уэске»

вчера, 09:44
УэскаЛоготип футбольный клуб Уэска3 : 2Логотип футбольный клуб ВальядолидВальядолидМатч завершен

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, выступающий за «Уэску» на правах аренды, забил гол в матче 19-го тура Сегунды против «Вальядолида» (3:2).

Для аргентинского форварда этот гол стал первым за 8 месяцев. В прошлый раз он забивал в марте, выступая за «Беневенто» на правах аренды.

ЦСКА отдал Гайча в аренду с правом выкупа.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:44
ну вот это уровень гаича, иногда забивать в сегунде.
а армейцы его брали под ЛЧ? ахах
хруталь еще фукс.
и эджуке бегунок который приехал пустой как банный лист, но молодцы слепили вроде игрока, бегает, обводит, но в ЛЧ и крепком чемпионате его просто сьедят защитники. (как один из лучших напов рпл муса на пике перешел в лестер и растворился там, а эджуке слабее.)
а дело было так, выделили 30 млн, 20 положили себе в карман, и на 10 купили вот кадров.
Брулин
Брулин
вчера в 14:09
За один только трансфер этого недоразумения Мовсесьяна можно гнать взашей.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:52
Наконец то! Может теперь у него пойдет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:20
О ...он уже результативней Чалова....
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:45
Интересно то, что гол был забит пяткой.))
Однако.....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:32
Уже продавать можно, а то подешевеет
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:56
Если возникнет ещё такая же ситуация, то можно рассчитывать и на Золотую бутсу !!!)
particular
particular
вчера в 10:15
Не "скорострел" :)) Солидно и не спеша пополняет статистику, растягивая удовольствие и испытывая терпение клубов :)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:00
Мощно играет, берёт пример у карлика и рассчитывает на ЗМ.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 09:46
Грустно все это.
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