Форвард ЦСКА Гайч забил впервые за 8 месяцев. Он в аренде в «Уэске»

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вчера, 09:44

Нападающий ЦСКА , выступающий за «Уэску» на правах аренды, забил гол в матче 19-го тура Сегунды против «Вальядолида» (3:2).

Для аргентинского форварда этот гол стал первым за 8 месяцев. В прошлый раз он забивал в марте, выступая за «Беневенто» на правах аренды.