Форвард ЦСКА Гайч забил впервые за 8 месяцев. Он в аренде в «Уэске»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, выступающий за «Уэску» на правах аренды, забил гол в матче 19-го тура Сегунды против «Вальядолида» (3:2).
Для аргентинского форварда этот гол стал первым за 8 месяцев. В прошлый раз он забивал в марте, выступая за «Беневенто» на правах аренды.
ЦСКА отдал Гайча в аренду с правом выкупа.
а армейцы его брали под ЛЧ? ахах
хруталь еще фукс.
и эджуке бегунок который приехал пустой как банный лист, но молодцы слепили вроде игрока, бегает, обводит, но в ЛЧ и крепком чемпионате его просто сьедят защитники. (как один из лучших напов рпл муса на пике перешел в лестер и растворился там, а эджуке слабее.)
а дело было так, выделили 30 млн, 20 положили себе в карман, и на 10 купили вот кадров.
а армейцы его брали под ЛЧ? ахах
хруталь еще фукс.
и эджуке бегунок который приехал пустой как банный лист, но молодцы слепили вроде игрока, бегает, обводит, но в ЛЧ и крепком чемпионате его просто сьедят защитники. (как один из лучших напов рпл муса на пике перешел в лестер и растворился там, а эджуке слабее.)
а дело было так, выделили 30 млн, 20 положили себе в карман, и на 10 купили вот кадров.
Однако.....
Однако.....