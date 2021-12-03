ГлавнаяБлогиЦифровое измерениеПЕРСОНАльная опекаАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

У Роналду 801 гол. Пеле отстал, Месси слабее физически, вряд ли превзойдет CR7

сегодня, 12:54
00:00 / 00:00

Покорена новая вершина в истории футбола.

Криштиану почти 37 лет, а он продолжает ставить рекорды

Не на домашнем поле, обыгрывая собственных детей, а в АПЛ и ЛЧ. Португалец вытащил игру с «Ньюкаслом». Помогал с «Янг Бойз» и «Вест Хэмом». Забивал победные мячи «Вильярреалу» и «Аталанте». Не забыл отличиться против «шпор», а вчера сделал дубль против «Арсенала». Понятны ироничные оценки качества футбола МЮ, ведь первый гол подарили сопернику сами. Дома отдали мяч «канонирам», обыграли их впервые за семь игр в АПЛ. И при этом «дьяволы» остаются на седьмом-восьмом месте, не идут в первой тройке. Но в клубе должны благодарить судьбу, миллионные доходы и сэра Алекса Фергюсона, что Роналду не в «Манчестер Сити». С португальцем легче, это первый в истории автор 800-го гола, учтенного официальной статистикой ФИФА. Форвард делает разницу, невзирая на возраст. 5 февраля Криштиану стукнет 37 лет, но если протянет до сорока хотя бы в США, то еще сильнее оторвется ото всех в истории по голам. Уже собрал 801 в 1109 матчах на высоком уровне. Стоит ли напоминать, что изначально Роналду не центральный форвард, как многие в списке чуть ниже? На старте карьеры у Криштиану не было задачи, как у его тезки Роналдо из Бразилии – забить любой ценой. Португалец воспитал в себе снайпера, и это дорогого стоит.

Пеле, Пушкашу и Бицану сложно приписать больше голов

Пеле часто играл с алкоголиками, наркоманами, курильщиками и весельчаками, которые не пропускали ни одну вечеринку. А еще против них. Что можно было в футболе даже в 90-х, то сейчас недопустимо правилами и уровнем подготовки соперников. Серьезность отношения к профессии в эру Гарринчи и сейчас разная. Также разный уровень организации турниров. Теперь речь об огромном бизнесе, где люди защищают свои миллиарды. Пеле точно чаще забивал слабым, чем Роналду. ФИФА насчитало у Короля 840 серьезных матчей и 765 голов. У Ромарио ровно 1 000 игр и 753 мяча. У Пушкаша тоже все круто – 729 точных ударов в 793 матчах. Все могут гордиться средней результативностью, как и Бицан. У него 720 мячей в 621 официальном матче из реестра ФИФА. Есть также Джимми Джонс из Северной Ирландии, Герд Мюллер, Эйсебиу и Джо Бембрик, еще один северный ирландец, бывший игрок «Челси». Названные легенды в десятке самых результативных в истории, а старина Ибрагимович рядом. Но чтобы любой обошел официальный рекорд Роналду, нужно копаться в трясине и считать голы в спаррингах.

Месси – единственный конкурент, но он заметно слабее

Слабее физически, разумеется, класс форвард ПСЖ давно доказал. Но представить аргентинца в идеальной форме на высоком уровне через четыре года сложно. А Роналду подписал с МЮ контракт до 2023-го. Португалец настырный, поэтому дальше может уехать в США. Возможно, будут играть в одной команде с Месси. Зародилась у Бекхэма такая идея, вчера лично увидел юбилейный гол Роналду, могли обсудить детали будущей сделки за чашечкой чая. Месси, что хорошо, тоже без вредных привычек, это не отвлекает, как Беста или Марадону. Надеемся, что в ПСЖ Месси найдет привычный ритм и вернется с голами. Но Лионель уже не адаптировался так легко на новом месте, как Роналду. У аргентинца 986 матчей и 756 голов, он тоже забьет восьмисотый гол в карьере в будущем. Но сможет ли провести столько поединков, как Роналду до конца карьеры? Вот главный вопрос. Месси по средней результативности чуточку выше, но достаточно утонуть в парижском футбольном позолоченном болоте – отстанет бесповоротно. Возвращаться всегда труднее, чем стартовать, особенно если не привык, что какая-то «Ницца» играет в гостях против атаки с Ди Марией, Мбаппе и Месси, не пропускает и допускает один точный удар Лионеля за весь матч. ПСЖ далеко не так хорош, чтобы аргентинец легко собирал привычные десятки голов. Глядишь, и вовсе бросит Париж после одного сезона.

Роналду не по силам только показатели Хельмхена и Рука

Первый вопрос, который футбольный фанат задаст себе, а кто вообще Эрвин Хельмхен и Ронни Рук? Не страшно их не знать, поскольку это герои, которых пытаются создать задним числом. Немец в высшем дивизионе забил лишь 23 гола, а еще 6 добавил в Кубке Германии. При этом ему приписали 981 гол (иногда целых 985) в региональных лигах, хотя до уровня первой сборной Германии не дорос. У Эрвина есть хет-трик в товарищеском матче против «Реала», но с таким успехом Роналду можно дописать голы в двухсторонках «Реала». Варан и Рамос ведь солидные соперники, чем эти голы хуже мячей немецким деревням в эпоху нацизма, когда еще непонятно, кто диктовал результаты матчей. Также сомнение вызывает решение RSSSF (Международная федерация футбольной статистики) приписать целых 886 голов в 955 матчах англичанину Ронни Руку. Ведь есть одна маленькая проблема в этих безумных числах. В «Фулхэме» и «Арсенале» и близко не добрался до рекордных показателей по голам в матчах серьезного уровня, непонятно, где вообще эти сотни голов нашлись. Желание добавить умершие турниры и региональные соревнования, чтобы поставить немца, англичанина, или Пушкаша с Бицаном выше Роналду – от безделья любителей футбольной истории.

В спорте было много крутых снайперов, но если отсеять спарринги, а также учесть, что средний уровень игры за последние пятьдесят лет поднялся – достаточно посмотреть матчи семидесятых, чтобы понять, насколько лучше готовы современные середняки и аутсайдеры, то оспаривать рекорд Роналду попросту глупо. В конце концов, Йозеф Бицан давно умер, чешский участник австрийской «Вундертим» не застал эпоху Месси и Роналду, и защита его чести и достоинства возможна без рисования ему новых и новых голов. А вот на Килиана Мбаппе обратите внимание. У француза 195 голов, а ему 20 декабря стукнет лишь двадцать три. Окажется символом стабильности, как Роналду и Месси – сможет с ними потягаться.

Но тут лишь фантазируем, ведь крутых стартовых отрезков в карьерах у футболистов хватало, а пять и семь «Золотых мячей» соответственно только у двух человек в мире.

«Великая бельгийская Стена». Тибо Куртуа тащит «Реал» наравне с Бензема и Винисиусом
Вчера, 14:30Александр Чистяков в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии4
«Винисиус — лучший игрок в мире на данный момент». Бразилец из «Реала» проводит прорывной сезон
24 ноябряАлександр Чистяков в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии7
«Самый важный игрок „Челси“ вместе с Канте». От безработного до лучшего голкипера мира
03 ноябряВадим Багров в блоге За и противКомментарии3
У Роналду 9 мячей в 11 играх за МЮ. Криштиану снова спас Сульшера, Погба и Магуайра
03 ноябряСтанислав Горин в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии4
Получает 150 тысяч рублей в месяц и может переехать в Москву. Агаларов оторвался от Азмуна и Смолова по голам в РПЛ
31 октябряВадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии8
Покер «Лацио» и дубль «Ювентусу» за неделю. Симеоне создаёт шедевры и навредил «Зениту»
31 октябряСтанислав Горин в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии7
Сортировать
Все комментарии
DXTK
DXTK
сегодня в 15:52
Месси умеет не только забивать, а еще умеет создавать для партнеров, если посчитать по системе гол+ пас за всю карьеру аргентинца, он в не конкуренции, по этому Лео более разнастороний футболист, по этому у него 7 ЗМ........ А то почему аргентинец получил ЗМ 2021, КА выиграв, а скажем поляк побив рекорд мюллера - нет, Левандовски по сути такой же замыкатель, как и Роналду, да у него чутье на голы, а вот отыграться с партнером в техническом плане увы слабоват.......... по этому и со сборными поляк и португалец провалились в этом году... даже не речь о Евро, а особенно ...........не попав на прямую в катар, а отправились в стыки....... а Месси уже на ЧМ, и взял КА.............

PS у КР 800 голов хороший показатель поздравим даже, по больше 11 метровых у Ферндеша заберет и все будет нормуль.....эх жаль Роналду не играл два года назад в МЮ когда те поставили рекорд по пробитию пендалей за сезон......ох бы он оторвался......... по этому и вернулся в мю.....набить стату.
AlexLPR
AlexLPR ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 15:43
Да форма у Кристины хорошая, но ведь не сложно и поломать его на год и все улетит в тар-тара-ры. Не дай бог конечно, но 14ков хватает
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 15:09
К сожалению футбольная эпоха Роналду и Месси заканчивается, но Роналду с этим не согласен.... Он в отличной физической форме и продолжает играть на достаточно хорошем уровне, забивая мячи в ворота соперников, когда его партнёры по команде не могут забить.... Он не просто забивает, он "делает" результат.... Он по своей натуре боец, который в каждом матче старается играть на максимуме, и его не только раздражают, но и выводят из себя игроки, партнёры по команде, которые играют не на максимуме своих игровых и физический кондиций. Роналду - максималист, и по-другому он не хочет, не умеет, и не будет....
Безусловно, Месси один из самых талантливых игроков Мирового футбола, но несмотря на то, что он младше Роналду, он какой-то опустошённый, подавленный, потерянный на футбольном поле, в последнее время... Возможно, это имеет отношение к тому, что ушёл из команды за которую он играл всю свою футбольную жизнь...
Но кто ему мешал остаться?! К примеру, играть на таких же финансовых условиях, как Дани Алвес....И помочь своей команде в её тяжёлые времена, прийти на помощь как Хави, как Дани Алвес, который согласился играть за минимальную зарплату, за которую только возможно играть в Примере....
Но Месси выбрал деньги, он выбрал ПСЖ...Возможно со временем он адаптируется в своей новой команде и мы увидим прежнего Месси, а возможно эпоха Месси заканчивается, и он медленно идёт к своему финишу....

Но в любом случае это два величайших игрока не только своего времени, но и два величайших игрока Мирового футбола....
Сергей19
Сергей19
сегодня в 15:07
Тут пока соперник у них по голам Мбаппе, если конечно не появится новая звездочка футбольная. Поживём увидим.
VЕNOМ
VЕNOМ
сегодня в 14:41
"Месси не напрягаясь уже чемпион во Франции. " -этим все и сказано.Карлан получает липу не заслужив ее.1 гол за 4 месяца епта,и этому недоразумению дали ЗМ...А насчет у него игр меньше,персофанки и про ЛЧ говорили так лет 5 назад,А Роналду все отрывается))))))))))))))
NOVA
NOVA
сегодня в 14:30
а ЗМ отдают гномику ни за что!!
амурец
амурец ответ зигзаг (раскрыть)
сегодня в 14:20
Вот именно не напрягаясь, чемпион Франции будучи статистом в команде
zenit_forever2014
zenit_forever2014
сегодня в 14:10
Месси редко играет ценрофорварда, а ещё ему лучше, что забили партнёры, чем он. Лео не стал бы бить пенальти Люксенбургу. В этом есть его отличие, а догонит или нет посмотрим...Но лучше бы он этого не делал, у поклонников Роналду должны быть козыри...иначе не будет интересных футбольных споров.
Пётр Горлов
Пётр Горлов
сегодня в 14:08
Месси пи...юн)))
David Young
David Young
сегодня в 13:46
Проблема подсчёта голов и классификации гола как забитого в официальном матче мешает иметь сверх чёткое представление как что в этом плане.

К счастью в настоящее время с ведением статистики всё в целом значительно лучше.

Достижение Криштиану Роналду эпично и очень значительно.

Посмотрим что получится в этом плане у Килиана Мбаппе. Я желаю ему забить очень много голов и хотя бы приблизиться к достижению Криштиану Роналду в этом плане.
Сантус
Сантус ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 13:43
..Я бы ещё и предголевые учёл..)
LOpp
LOpp
сегодня в 13:42
Эх, сколько в детстве во дворе голов было забито, кто бы их ещё считал.
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 13:36
Так и не сказали у Ибры сколько голов. Рон велик, играл в сильнейших лигах и везде оставался лидером атак. Странно, что Лео не начал забивать в лиге 1, где Ибра клал пачками голы. Всё таки такого огня в глазах у Месси не наблюдаем после перехода, в отличие от Рона
David Young
David Young
сегодня в 13:24
Спасибо за статью.
зигзаг
зигзаг
сегодня в 13:22, ред.
Месси не напрягаясь уже чемпион во Франции. А шестёрка тужится в Англии а в итоге возможно даже в ЛЕ не попадёт.
Elliada
Elliada
сегодня в 13:18
Месси отстает на 45 голов. Хотя моложе на 2 года. Но результативность у Месси выше. Если бы указали еще голевые передачи, сразу было бы ясно, кто играет на команду, а на кого играет вся команда
Gelious
Gelious
сегодня в 13:16
Вряд ли Месси его догонит. Роналду так и останется главным феноменом мирового футбола с наибольшим количеством голов и на клубном уровне, и на уровне сборных. Во всяком случае на нашем веку такими темпами уже вряд ли кто-то повторит такое. Показатели Роналду и Месси слишком уж велики. Холланд и Мбаппе из другого поколения уже, где больше тратят времени на пиар. Не они, так партнеры их подведут.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:56
Рон конечно гений,но бесит уже со своими рекордами!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100