У Роналду 801 гол. Пеле отстал, Месси слабее физически, вряд ли превзойдет CR7

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сегодня, 12:54

Покорена новая вершина в истории футбола.

Криштиану почти 37 лет, а он продолжает ставить рекорды

Не на домашнем поле, обыгрывая собственных детей, а в АПЛ и ЛЧ . Португалец вытащил игру с «Ньюкаслом». Помогал с «Янг Бойз» и «Вест Хэмом». Забивал победные мячи «Вильярреалу» и «Аталанте». Не забыл отличиться против «шпор», а вчера сделал дубль против «Арсенала». Понятны ироничные оценки качества футбола МЮ , ведь первый гол подарили сопернику сами. Дома отдали мяч «канонирам», обыграли их впервые за семь игр в АПЛ . И при этом «дьяволы» остаются на седьмом-восьмом месте, не идут в первой тройке. Но в клубе должны благодарить судьбу, миллионные доходы и сэра Алекса Фергюсона, что Роналду не в «Манчестер Сити». С португальцем легче, это первый в истории автор 800-го гола, учтенного официальной статистикой ФИФА . Форвард делает разницу, невзирая на возраст. 5 февраля Криштиану стукнет 37 лет, но если протянет до сорока хотя бы в США , то еще сильнее оторвется ото всех в истории по голам. Уже собрал 801 в 1109 матчах на высоком уровне. Стоит ли напоминать, что изначально Роналду не центральный форвард, как многие в списке чуть ниже? На старте карьеры у Криштиану не было задачи, как у его тезки Роналдо из Бразилии – забить любой ценой. Португалец воспитал в себе снайпера, и это дорогого стоит.

Пеле, Пушкашу и Бицану сложно приписать больше голов

Пеле часто играл с алкоголиками, наркоманами, курильщиками и весельчаками, которые не пропускали ни одну вечеринку. А еще против них. Что можно было в футболе даже в 90-х, то сейчас недопустимо правилами и уровнем подготовки соперников. Серьезность отношения к профессии в эру Гарринчи и сейчас разная. Также разный уровень организации турниров. Теперь речь об огромном бизнесе, где люди защищают свои миллиарды. Пеле точно чаще забивал слабым, чем Роналду. ФИФА насчитало у Короля 840 серьезных матчей и 765 голов. У Ромарио ровно 1 000 игр и 753 мяча. У Пушкаша тоже все круто – 729 точных ударов в 793 матчах. Все могут гордиться средней результативностью, как и Бицан. У него 720 мячей в 621 официальном матче из реестра ФИФА . Есть также Джимми Джонс из Северной Ирландии, Герд Мюллер, Эйсебиу и Джо Бембрик, еще один северный ирландец, бывший игрок «Челси». Названные легенды в десятке самых результативных в истории, а старина Ибрагимович рядом. Но чтобы любой обошел официальный рекорд Роналду, нужно копаться в трясине и считать голы в спаррингах.

Месси – единственный конкурент, но он заметно слабее

Слабее физически, разумеется, класс форвард ПСЖ давно доказал. Но представить аргентинца в идеальной форме на высоком уровне через четыре года сложно. А Роналду подписал с МЮ контракт до 2023-го. Португалец настырный, поэтому дальше может уехать в США . Возможно, будут играть в одной команде с Месси. Зародилась у Бекхэма такая идея, вчера лично увидел юбилейный гол Роналду, могли обсудить детали будущей сделки за чашечкой чая. Месси, что хорошо, тоже без вредных привычек, это не отвлекает, как Беста или Марадону. Надеемся, что в ПСЖ Месси найдет привычный ритм и вернется с голами. Но Лионель уже не адаптировался так легко на новом месте, как Роналду. У аргентинца 986 матчей и 756 голов, он тоже забьет восьмисотый гол в карьере в будущем. Но сможет ли провести столько поединков, как Роналду до конца карьеры? Вот главный вопрос. Месси по средней результативности чуточку выше, но достаточно утонуть в парижском футбольном позолоченном болоте – отстанет бесповоротно. Возвращаться всегда труднее, чем стартовать, особенно если не привык, что какая-то «Ницца» играет в гостях против атаки с Ди Марией, Мбаппе и Месси, не пропускает и допускает один точный удар Лионеля за весь матч. ПСЖ далеко не так хорош, чтобы аргентинец легко собирал привычные десятки голов. Глядишь, и вовсе бросит Париж после одного сезона.

Роналду не по силам только показатели Хельмхена и Рука

Первый вопрос, который футбольный фанат задаст себе, а кто вообще Эрвин Хельмхен и Ронни Рук? Не страшно их не знать, поскольку это герои, которых пытаются создать задним числом. Немец в высшем дивизионе забил лишь 23 гола, а еще 6 добавил в Кубке Германии. При этом ему приписали 981 гол (иногда целых 985) в региональных лигах, хотя до уровня первой сборной Германии не дорос. У Эрвина есть хет-трик в товарищеском матче против «Реала», но с таким успехом Роналду можно дописать голы в двухсторонках «Реала». Варан и Рамос ведь солидные соперники, чем эти голы хуже мячей немецким деревням в эпоху нацизма, когда еще непонятно, кто диктовал результаты матчей. Также сомнение вызывает решение RSSSF (Международная федерация футбольной статистики) приписать целых 886 голов в 955 матчах англичанину Ронни Руку. Ведь есть одна маленькая проблема в этих безумных числах. В «Фулхэме» и «Арсенале» и близко не добрался до рекордных показателей по голам в матчах серьезного уровня, непонятно, где вообще эти сотни голов нашлись. Желание добавить умершие турниры и региональные соревнования, чтобы поставить немца, англичанина, или Пушкаша с Бицаном выше Роналду – от безделья любителей футбольной истории.

В спорте было много крутых снайперов, но если отсеять спарринги, а также учесть, что средний уровень игры за последние пятьдесят лет поднялся – достаточно посмотреть матчи семидесятых, чтобы понять, насколько лучше готовы современные середняки и аутсайдеры, то оспаривать рекорд Роналду попросту глупо. В конце концов, Йозеф Бицан давно умер, чешский участник австрийской «Вундертим» не застал эпоху Месси и Роналду, и защита его чести и достоинства возможна без рисования ему новых и новых голов. А вот на Килиана Мбаппе обратите внимание. У француза 195 голов, а ему 20 декабря стукнет лишь двадцать три. Окажется символом стабильности, как Роналду и Месси – сможет с ними потягаться.

Но тут лишь фантазируем, ведь крутых стартовых отрезков в карьерах у футболистов хватало, а пять и семь «Золотых мячей» соответственно только у двух человек в мире.