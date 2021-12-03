Азмун не забивает за «Зенит» в РПЛ уже 5 игр подряд

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун не может отличиться за питерцев уже в 5 играх чемпионата России подряд. Это повторение его самой длительной безголевой серии в чемпионате в составе сине-бело-голубых.
5 — Нападающий «Зенита» Сердар Азмун не забивает в последних пяти матчах в РПЛ, лишь однажды у него была более длительная сухая серия в чемпионате России после перехода в «Зенит» (7 матчей в августе-сентябре 2019 года). Невезение. #ЗенитРостов pic.twitter.com/E0EsY2PxOY— OptaIvan (@OptaIvan) December 3, 2021
Сердару осталось забить всего 1 гол, чтобы стать самым результативным легионером в истории Российской Премьер-Лиги и обойти по этому показателю бывшего форварда ЦСКА Вагнера Лава. Недавно игрок опроверг информацию о том, что хочет покинуть «Зенит».