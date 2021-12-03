ГлавнаяНовостиСтатистикаРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Азмун не забивает за «Зенит» в РПЛ уже 5 игр подряд

вчера, 23:20

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун не может отличиться за питерцев уже в 5 играх чемпионата России подряд. Это повторение его самой длительной безголевой серии в чемпионате в составе сине-бело-голубых.

Сердару осталось забить всего 1 гол, чтобы стать самым результативным легионером в истории Российской Премьер-Лиги и обойти по этому показателю бывшего форварда ЦСКА Вагнера Лава. Недавно игрок опроверг информацию о том, что хочет покинуть «Зенит».

Все новости
Роналду показал рекордные показатели по прессингу в матче с «Арсеналом»
Вчера, 15:13 Комментарии11
Роналду забил 800-й гол в профессиональной карьере
Вчера, 00:46 Комментарии55
Бруну Фернандеш проводит 100-й матч за «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 00:03 Комментарии5
Салах совершал результативные действия в 12 матчах АПЛ в этом сезоне
02 декабря Комментарии3
Маунт – лучший бомбардир «Челси» при Тухеле
01 декабря Комментарии4
Кессье проводит 200-й матч за «Милан»
01 декабря Комментарии5
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:28
мысли суровые его гнетут
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 07:22
Проклятие рекордного гола...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 07:12
Заскучал Сердар...
Mangur
Mangur
сегодня в 06:58
Редиска ленивая ваш Азмун
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:31
Все мысли о Лионе, а не о голах.
759ayz9y7s7d
759ayz9y7s7d
сегодня в 06:23
Надо зюбе его пошевелить
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 05:54
Ждет окончания контракта, чтоб сбежать из этого постылого Питера ....
stanichnik
stanichnik
сегодня в 05:27
Раздумье над продолжением карьеры мешает Сердару сконцентрироваться на игре.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 05:15
Просто Азмуну уже до чёртиков надоел этот неудачник Зенит, являющийся в Европе отбивной котлетой и поставщиком очков и он уже всеми мыслями в европейском конкурентноспособном клубе. Не знаю куда его занесёт, но хотелось бы, чтобы Сердар вновь поиграл в современный футбол, дающий результат, в который он играл у Бердыева, а не в эту трусливую тягомотину.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 05:12
Не хочет играть
particular
particular
сегодня в 01:01, ред.
Может кто-то растоптал его мечты...
Gahi
Gahi
сегодня в 00:40
Если бразильцы не будут тянуть одеяло на себя и лишней раз неоправданно заниматься обводкой, то вся команда будет забивать с Азмуном вместе и побеждать. В матче против "Ростова" Сердар вышел играть во втором тайме, но так и не получил нормального паса от своих партнёров чтобы завершить атаку до логического конца. Хотя открывался и старался в этом матче, а также отрабатывал в защите где головой выбил мяч летящий в ворота. Ещё раз убеждаемся в том как важно иметь в команде партнёров исполнителей хорошего и своевременного паса, который доходил бы до адресата нападающего, чтобы воплощать усилия команды в забитые голы. Удачи
1bear
1bear
сегодня в 00:21
может с Челси повезёт?
Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 00:11
Какая команда, такой и „нападающий" !
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:07
Прицел сбился.
Cat01
Cat01
сегодня в 00:03
Пора искать клуб
протон
протон
вчера в 23:53
Что с Ерохиным? С НН не забил два стопроцентных, сегодня с трёх метров в пустые не попал...
Что за невезуха...
PiterGrad
PiterGrad
вчера в 23:44
А мне кажется он наоборот ... забил на Зенит))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 23:42
Помню, в союзные времена Плоскина безошибочно бил. За Черноморец вроде...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:39
На измор берет...
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 23:32
Редакторы, лучше создайте новость что Дмитрий Полоз реализовал 14 пеналей из 14 за всю свою карьеру. По своему это уникальный результат
makkie
makkie
вчера в 23:26
Азмун уже мыслями в другом клубе.
Главный судья
Главный судья
вчера в 23:25
отдайте уже Азмуну паспорт и отпустите его в Лион....
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:21
Ничего страшного, у всех бывают спады.
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:21
Наверное с артемкой разлад))
YVG
YVG
вчера в 23:21, ред.
Чалов с огромной зарплатой, как у всех рабочих крупного завода, вообще не забивает и никого это почему-то не удивляет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100