Азмун не забивает за «Зенит» в РПЛ уже 5 игр подряд

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вчера, 23:20

Нападающий «Зенита» не может отличиться за питерцев уже в 5 играх чемпионата России подряд. Это повторение его самой длительной безголевой серии в чемпионате в составе сине-бело-голубых.

5 — Нападающий «Зенита» Сердар Азмун не забивает в последних пяти матчах в РПЛ , лишь однажды у него была более длительная сухая серия в чемпионате России после перехода в «Зенит» (7 матчей в августе-сентябре 2019 года). Невезение. #ЗенитРостов pic.twitter.com/E0EsY2PxOY — OptaIvan (@OptaIvan) December 3, 2021