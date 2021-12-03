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Роналду показал рекордные показатели по прессингу в матче с «Арсеналом»

вчера, 15:13
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед3 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду показал высокие показатели по прессингу в матче АПЛ с «Арсеналом» (3:2).

Португальский форвард 27 раз вступил в прессинг в этой игре, что стало его лучшим результатом в этом сезоне Премьер-Лиги. До этого матча его средний показатель прессингующих действий на 90 минут составлял 14,4.

16 из 27 таких действий 36-летний Роналду провел в последней трети поля – более чем в 5 раз больше, чем в матче с «Уотфордом» (3).

Матч с «Арсеналом» стал знаковым для Роналду.

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 04:50
Рон зол и мотивирован после награждения ЗМ.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 18:28
Роналду,как футболист средний,только умеет точно по воротам часто бить,и бить пенальти.Роналду завистливый нарцисс,к тому же член ЛГБТ,таких членов там много.
протон
протон
вчера в 17:49
Месси совершил 300 предпрессинг-действий в матче с Ниццей
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 17:42
    feris1
    feris1
    вчера в 17:05
    Гном курит в стороне.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    вчера в 16:25
    Разрывает пятую вдребезги,чтобы доказать,что он лучше Месси.
    Я точно знаю,что Роналду лучше Погребняка.
    VЕNOМ
    VЕNOМ
    вчера в 15:46
    К тому же Роналду и при стандартах у своих ворот часто мяч выносит,где карлана просто ставят у кромки поля))))))))))
    ДСА
    ДСА
    вчера в 15:36
    Ну видно, что старался.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 15:33
    Не мудрено, ведь Рон велик!
    Cat01
    Cat01
    вчера в 15:19
    Может теперь делать что угодно
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 15:17
    А гном зато мячик получил
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