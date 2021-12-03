Роналду показал рекордные показатели по прессингу в матче с «Арсеналом»

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вчера, 15:13

Нападающий «Манчестер Юнайтед» показал высокие показатели по прессингу в матче АПЛ с «Арсеналом» (3:2).

Португальский форвард 27 раз вступил в прессинг в этой игре, что стало его лучшим результатом в этом сезоне Премьер-Лиги. До этого матча его средний показатель прессингующих действий на 90 минут составлял 14,4.

16 из 27 таких действий 36-летний Роналду провел в последней трети поля – более чем в 5 раз больше, чем в матче с «Уотфордом» (3).

Матч с «Арсеналом» стал знаковым для Роналду.