Роналду забил 800-й гол в профессиональной карьере

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил 800-й гол в своей профессиональной карьере. Юбилейный мяч португалец отправил в ворота лондонского «Арсенала» в поединке 14-го АПЛ.
В своей карьере португальский голеадор забил 5 голов за «Спортинг», 129 за МЮ, 101 за «Ювентус», 115 за сборную Португалии и 450 мячей в футболке «Реала».
В этом году Роналду не смог навязать борьбу Лионелю Месси в борьбе за «Золотой мяч»
У нападающего должен быть "инстинкт убиийцы" что бы забивать много голов!
У нападающего должен быть "инстинкт убиийцы" что бы забивать много голов!
Не хотят,лень,или из религиозных соображений?
Не хотят,лень,или из религиозных соображений?
Вот купят вместо него Вернера например и будет он как в челси сухие серии проводить
Вот купят вместо него Вернера например и будет он как в челси сухие серии проводить
Хотя большого смысла в этих голах не вижу. Кроме улучшения статистики Роналду, его голы не помогли Ювентусу в завоевании трофеев, МЮ на 7-ом месте и сборная Португалии пока не едет на ЧМ. Его голы не приносят результат командам, только его статистике
Хотя большого смысла в этих голах не вижу. Кроме улучшения статистики Роналду, его голы не помогли Ювентусу в завоевании трофеев, МЮ на 7-ом месте и сборная Португалии пока не едет на ЧМ. Его голы не приносят результат командам, только его статистике
==============================================================
Да уж, не повезло с гражданством, не смог принять участие в наикрутейшем чемпионате Южной Америки. А за прочие турниры мячики не дают.
==============================================================
Да уж, не повезло с гражданством, не смог принять участие в наикрутейшем чемпионате Южной Америки. А за прочие турниры мячики не дают.