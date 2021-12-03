Роналду забил 800-й гол в профессиональной карьере

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сегодня, 00:46

Нападающий «Манчестер Юнайтед» забил 800-й гол в своей профессиональной карьере. Юбилейный мяч португалец отправил в ворота лондонского «Арсенала» в поединке 14-го АПЛ .

В своей карьере португальский голеадор забил 5 голов за «Спортинг», 129 за МЮ , 101 за «Ювентус», 115 за сборную Португалии и 450 мячей в футболке «Реала».

В этом году Роналду не смог навязать борьбу Лионелю Месси в борьбе за «Золотой мяч»