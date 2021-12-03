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Роналду забил 800-й гол в профессиональной карьере

сегодня, 00:46
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед3 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил 800-й гол в своей профессиональной карьере. Юбилейный мяч португалец отправил в ворота лондонского «Арсенала» в поединке 14-го АПЛ.

В своей карьере португальский голеадор забил 5 голов за «Спортинг», 129 за МЮ, 101 за «Ювентус», 115 за сборную Португалии и 450 мячей в футболке «Реала».

В этом году Роналду не смог навязать борьбу Лионелю Месси в борьбе за «Золотой мяч»

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Все комментарии
Абдурахман Джантемиров 1
Абдурахман Джантемиров 1 ответ sash71 (раскрыть)
сегодня в 17:03
Ну возможно Месси скоро догонит
Ikarus74
Ikarus74 ответ stromshik (раскрыть)
сегодня в 15:15
Выбери Месси, в своё время футболку сборной Испании, стал бы и чемпионом мира и двухкратным чемпионом Европы и количество голов, учитывая лихтенштейны и Андорры уже перевалило бы за 1000. Вот кому не повезло с гражданством
creamboy
creamboy ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 13:23
Ну да конечно,Месси 750,Ибра 600 + Бензема 450 ,Суарес 400+ все думают только о команде!
У нападающего должен быть "инстинкт убиийцы" что бы забивать много голов!
sash71
sash71 ответ Абдурахман Джантемиров 1 (раскрыть)
сегодня в 13:02
По этому количеству он пока один.
Абдурахман Джантемиров 1
Абдурахман Джантемиров 1 ответ sash71 (раскрыть)
сегодня в 12:58
801 раз сработало
sash71
sash71 ответ Абдурахман Джантемиров 1 (раскрыть)
сегодня в 12:54
Не всегда работает
Elliada
Elliada ответ creamboy (раскрыть)
сегодня в 12:52
Других больше волнует команда, а не личная выгода
Абдурахман Джантемиров 1
Абдурахман Джантемиров 1 ответ sash71 (раскрыть)
сегодня в 12:46
Это называется правильно выбирать позицию на поле
creamboy
creamboy ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 12:33
А чего это другие футболисты не "назамыкали" 800 голов?
Не хотят,лень,или из религиозных соображений?
Дрючик 76
Дрючик 76 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 12:23
А вам надо исключительно 800 голов через себя из-за штрафной и ножницами?
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 12:19
А вот хождение по полю Месси обеспечивает первое место ПСЖ...обожаю логику мессилюбов)
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
сегодня в 12:17
В подковерной борьбе меся сильнее Рона
Mi6
Mi6
сегодня в 11:52
Это вам не рукаку
Johnes
Johnes ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 10:43
    AntonioForaldo
    AntonioForaldo ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 10:37
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Johnes (раскрыть)
      сегодня в 09:33
      Вся футбольная общественность спокойна, просто высказывают своё мнение о произошедшем, да, я поклонник Рона но сейчас я лично не говорю о нём а лишь высказываюсь о том, что на этот раз этот мячик злополучный твой любимый карлик украл у Левандовского, и зная это без стыда и совести отмечает седьмой личный трофей, кстати ты тоже знаешь, что как минимум четыре из них он получил леваком.
      VЕNOМ
      VЕNOМ
      сегодня в 09:29
      Пока обладатель липовых мячей тренирует 1 гол за 4 месяца,то лучший игрок делает камбэки.По статистике к концу сезона у карлана будет 3-4 гола в лиге фермеров,ну прямо "лучший игрок мира"))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
      Alex12357
      Alex12357
      сегодня в 09:27
      Чтобы сравняться с ПЕЛЕ осталось ещё 500 голов,это не долго ещё лет 20 !
      Johnes
      Johnes ответ FERIS (раскрыть)
      сегодня в 09:26
      Безусловно, факт. В истории футбола очень много легенд.
      Johnes
      Johnes ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
      сегодня в 09:23
      Никак не успокоишься?! Ничего, это скоро пройдет.
      R.Carlos.
      R.Carlos.
      сегодня в 08:37
      Ну и кто станет избавляться от такого забивного форварда ?
      Вот купят вместо него Вернера например и будет он как в челси сухие серии проводить
      Elliada
      Elliada
      сегодня в 08:37
      У "фанатов" Роналду появился повод попищать от радости. 75% голов замыкание, добивание и прочие голы с 5-10-ти метров, 15% голов пенальти, 5% голов за пределами штрафной, 5% голов со штрафных. Подставленная нога стала конвеером.
      Хотя большого смысла в этих голах не вижу. Кроме улучшения статистики Роналду, его голы не помогли Ювентусу в завоевании трофеев, МЮ на 7-ом месте и сборная Португалии пока не едет на ЧМ. Его голы не приносят результат командам, только его статистике
      КЭТиК
      КЭТиК
      сегодня в 08:35
      До 1000 мячей вряд ли дотянет.
      Антон Белянкин
      Антон Белянкин
      сегодня в 08:35
      Молодец. Мои поздравления.
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Johnes (раскрыть)
      сегодня в 08:31
      Если будет забивать в полгода раз то ему понадобится 8-9 лет, а если фокусники типа из издания FF поднатужатся то вполне могут и приписать, ну например зачесть голы которые он забивал во дворе, в школе или на тренировках.
      Johnes
      Johnes
      сегодня в 08:25
      У Месси 783 мяча при гораздо меньшем количестве сыгранных матчей. 17 мячей отыграет влёгкую. А в целом, молодец, хороший показатель, несомненно.
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      сегодня в 08:23
      Рон, Бензема, Левандовски, Мбаппе, Жоржиньо и другие играют и забивают а кривоногий и жалкий гном получает награды.
      stromshik
      stromshik
      сегодня в 08:04
      "...В этом году Роналду не смог навязать борьбу Лионелю Месси в борьбе за «Золотой мяч»..."
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      Да уж, не повезло с гражданством, не смог принять участие в наикрутейшем чемпионате Южной Америки. А за прочие турниры мячики не дают.
      FERIS
      FERIS
      сегодня в 07:58
      РОн легенда футбола т это факт!
      sir_Alex
      sir_Alex ответ barsa_leo_fan (раскрыть)
      сегодня в 06:59
      Всяко лучше, чем липовые ЗМ получать 😉😁
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