Ари: «Я хочу вернуться в чемпионат России. Сейчас рассматриваю варианты»

Бывший нападающий «Краснодара» Ари заявил о желании вернуться в чемпионат России.

Это правда, я хочу вернуться. Смотрю на хорошие варианты в России.

Конкретных вариантов нет. Но разговоры ведет агент. Пока не хочу говорить, с какими командами, потому что всё без конкретики. Я сказал агенту, что он полностью занимается этим вопросом. Когда договорится с кем-то, скажет об этом мне.

Сейчас я в Бразилии. Уже 4-5 месяцев не играл. Но уверен, что через месяц смогу показывать свой футбол. Причем не так важно, в какой команде. Я форму не потерял, постоянно тренируюсь, нахожусь в тонусе. Нужно только играть, чтобы набрать свою лучшую игровую форму.

Планирую ли прилететь в Москву в январе? Да, планирую. Уже разговаривал с женой, с семьей. Хотим прилететь.