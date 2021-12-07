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Ари: «Я хочу вернуться в чемпионат России. Сейчас рассматриваю варианты»

вчера, 13:48

Бывший нападающий «Краснодара» Ари заявил о желании вернуться в чемпионат России.

Это правда, я хочу вернуться. Смотрю на хорошие варианты в России.

Конкретных вариантов нет. Но разговоры ведет агент. Пока не хочу говорить, с какими командами, потому что всё без конкретики. Я сказал агенту, что он полностью занимается этим вопросом. Когда договорится с кем-то, скажет об этом мне.

Сейчас я в Бразилии. Уже 4-5 месяцев не играл. Но уверен, что через месяц смогу показывать свой футбол. Причем не так важно, в какой команде. Я форму не потерял, постоянно тренируюсь, нахожусь в тонусе. Нужно только играть, чтобы набрать свою лучшую игровую форму.

Планирую ли прилететь в Москву в январе? Да, планирую. Уже разговаривал с женой, с семьей. Хотим прилететь.

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Ари
Источник: bookmaker-ratings.ru
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Все комментарии
Doping87
Doping87
сегодня в 00:25, ред.
Паспорт российский имеет, поэтому например Урал мог бы себе позволить его взять. Если как Паша Погребеяк будет там пахать на команду.
Землянин
Землянин
вчера в 19:03, ред.
Ой не надо, время уже давно прошло. В Локо и Краснодаре только и делал, что лечился по большей части и красные зарабатывал в стиле бразил в конце сезона, чтобы раньше срока домой валить
memphis
memphis
вчера в 17:32
В Химки с Глушаком париться и троллить Спартак
Лакшери
Лакшери ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:17
Ему уже много точно никто не предложит, у Химок, Тулы, НН нету столько сколько было в Локои Спаме
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:24
Пожалуйста в родной клуб спартак, клятву же давал любить спартак до конца жизни.
161регион
161регион
вчера в 16:02
В тамбов....
протон
протон
вчера в 16:01
похоже деньги заканчиваются, обратно захотел, в чемпионат где не напрягаясь можно легко приподнять бабла
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:49
В Краснодар его точно не возьмут.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:31
Знает где халява
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:19
Да зарплата в России на порядок выше.
isamsn
isamsn
вчера в 14:19
По полю походить и гетры поправлять.
drug01
drug01
вчера в 13:52
Ждём скорей
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