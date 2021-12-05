Арустамян: «Ваноли уже погружён в дела „Спартака“»

Известный комментатор Нобель Арустамян подтвердил слухи о том, что итальянский специалист Паоло Ваноли скоро прилетит в Москву.
Паоло Ваноли должен прилететь в Россию по окончании первой части чемпионата. Ориентировочная дата — 15 декабря.
Паоло уже погружен в дела «Спартака», в курсе, с каким составом придется работать, изучает игроков, их тактические профайлы, прикидывает возможные схемы. Так же прорабатывается план кадровой политики на эту зиму.
С такой частой сменой тренерского штаба, в скором времени даже Хохлов не пойдёт тренировать Спартак .
А может таким образом Федун хочет попасть в книгу Рекордов Гиннесса и эти все действия для пиар компании !!!) А то очень тяжело попасть в голову и понять действия человека который вкладывает свои деньги 💰 💰 💰 в никуда, а в прочем как никуда - на содержание безработных тренеров, платя им потом ещё и неустойки т.е золотые парашюты ! Странно и то что с приходом Руи Витория, небыло сделано не одной покупки под его схему игры , а требования видимо как и для любого тренерского штаба, добиться результата и стать чемпионом России с Рассказовым и К° !!!
Нельзя требовать от тренера, который будучи чемпионом Португалии пришёл в российский клуб со своей философией и своим видением футбола, за месяц или полгода, заставить наших миллионеров пешеходного футбола принять полностью новую концепцию и философию игры, ещё и без усиления состава теми игроками которые на взгляд тренера должны будут воплотить все его задумки на поле .
Ничего из этого не произошло, ни времени не дали, ни новых игроков не купили. Зато амбиции есть у Федуна.
Теперь если по словам Арустамяна, в зимнее трансферное окно придёт Ваноли , то значит по графику уже летом надо будет искать уже нового тренера. Вообщем всё как и прежде, по накатанной !
Удачи Руи с Легией ! Всем Добра !!!
С такой частой сменой тренерского штаба, в скором времени даже Хохлов не пойдёт тренировать Спартак .
А может таким образом Федун хочет попасть в книгу Рекордов Гиннесса и эти все действия для пиар компании !!!) А то очень тяжело попасть в голову и понять действия человека который вкладывает свои деньги 💰 💰 💰 в никуда, а в прочем как никуда - на содержание безработных тренеров, платя им потом ещё и неустойки т.е золотые парашюты ! Странно и то что с приходом Руи Витория, небыло сделано не одной покупки под его схему игры , а требования видимо как и для любого тренерского штаба, добиться результата и стать чемпионом России с Рассказовым и К° !!!
Нельзя требовать от тренера, который будучи чемпионом Португалии пришёл в российский клуб со своей философией и своим видением футбола, за месяц или полгода, заставить наших миллионеров пешеходного футбола принять полностью новую концепцию и философию игры, ещё и без усиления состава теми игроками которые на взгляд тренера должны будут воплотить все его задумки на поле .
Ничего из этого не произошло, ни времени не дали, ни новых игроков не купили. Зато амбиции есть у Федуна.
Теперь если по словам Арустамяна, в зимнее трансферное окно придёт Ваноли , то значит по графику уже летом надо будет искать уже нового тренера. Вообщем всё как и прежде, по накатанной !
Удачи Руи с Легией ! Всем Добра !!!