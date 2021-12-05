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Арустамян: «Ваноли уже погружён в дела „Спартака“»

вчера, 12:14

Известный комментатор Нобель Арустамян подтвердил слухи о том, что итальянский специалист Паоло Ваноли скоро прилетит в Москву.

Паоло Ваноли должен прилететь в Россию по окончании первой части чемпионата. Ориентировочная дата — 15 декабря.

Паоло уже погружен в дела «Спартака», в курсе, с каким составом придется работать, изучает игроков, их тактические профайлы, прикидывает возможные схемы. Так же прорабатывается план кадровой политики на эту зиму.

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Все комментарии
санек002
санек002 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 17:30
так бывает!правы мы или нет покажет время и матч с легией!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:57, ред.
Стареет Федун...
2 тренера в сезон - несерьёзно....
4-5 тренеров надо...
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 15:59
Это он ему в чебуречной расказал?
Брулин
Брулин ответ ABir (раскрыть)
вчера в 15:54
Согласен смысл менять Виторию? Ну, а если уж так захотелось, то уж точно менять не на этого студента
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:49
Опять взяли заграничную иносранщину.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ санек002 (раскрыть)
вчера в 13:39, ред.
Вот и я бы сейчас переобулся на счёт Руя, Из-за двух игр с Наполи и двух игр с Лестером, он не виноват в том что Кутепова осаждают на деньги, в ляпах Максименко, Рассказова и Джикии и деревянности нападающих.
И ведет он себя на бровке как большой человек. Вообщем я за Руя здесь и сейчас, хоть и 1-7 от Зенита болит
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 13:38
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:37
Ваноли медленно погружался в дела "Спартака":
санек002
санек002
вчера в 13:32
я был против витории сначала каюсь!но убирать его когда вроде и игра стала появляться и игроки ему доверяют ......!неправильно это!надо гугла в бейсболке с гуглихой гнать!и будет нам праздник!
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:31, ред.
Арустамян: «Ваноли уже погружен в дела „Спартака“».

С такой частой сменой тренерского штаба, в скором времени даже Хохлов не пойдёт тренировать Спартак .
А может таким образом Федун хочет попасть в книгу Рекордов Гиннесса и эти все действия для пиар компании !!!) А то очень тяжело попасть в голову и понять действия человека который вкладывает свои деньги 💰 💰 💰 в никуда, а в прочем как никуда - на содержание безработных тренеров, платя им потом ещё и неустойки т.е золотые парашюты ! Странно и то что с приходом Руи Витория, небыло сделано не одной покупки под его схему игры , а требования видимо как и для любого тренерского штаба, добиться результата и стать чемпионом России с Рассказовым и К° !!!
Нельзя требовать от тренера, который будучи чемпионом Португалии пришёл в российский клуб со своей философией и своим видением футбола, за месяц или полгода, заставить наших миллионеров пешеходного футбола принять полностью новую концепцию и философию игры, ещё и без усиления состава теми игроками которые на взгляд тренера должны будут воплотить все его задумки на поле .
Ничего из этого не произошло, ни времени не дали, ни новых игроков не купили. Зато амбиции есть у Федуна.

Теперь если по словам Арустамяна, в зимнее трансферное окно придёт Ваноли , то значит по графику уже летом надо будет искать уже нового тренера. Вообщем всё как и прежде, по накатанной !
Удачи Руи с Легией ! Всем Добра !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:27
Главно теперь вовремя вынырнуть!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:23
Интересно до лета доработает или в марте тютю.
112910415
112910415
вчера в 13:14
вот радость-то
ABir
ABir
вчера в 13:08
Сомнительный специалист без выдающихся достижений. Опять будет строить Спартак с чистого листа. Может надо было дождаться до конца чемпионата, и не трогать Виторию?
drug01
drug01
вчера в 13:01
Долго будет копаться...
Сп62
Сп62
вчера в 12:49
Неожиданно вновь встретиться с Нобелеи. Хотя Италия его хлеб. Ждём дальнейших подробностей.
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:47, ред.
Прогнозы от Арустамяна сбываются с высокой точностью вероятности.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 12:27
Ваноли- следуюшей будешь!!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:20
Шнобель Инсайдерян лично ему всю информацию предоставляет,и держит таблички и списки для обозрения нового гауляйтера команды.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:17
Рано взялся за дело
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 12:16
Поживём - увидим.
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