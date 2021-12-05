Арустамян: «Ваноли уже погружён в дела „Спартака“»

Известный комментатор Нобель Арустамян подтвердил слухи о том, что итальянский специалист скоро прилетит в Москву.

Паоло Ваноли должен прилететь в Россию по окончании первой части чемпионата. Ориентировочная дата — 15 декабря.

Паоло уже погружен в дела «Спартака», в курсе, с каким составом придется работать, изучает игроков, их тактические профайлы, прикидывает возможные схемы. Так же прорабатывается план кадровой политики на эту зиму.