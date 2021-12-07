Орещук: «В январе „Динамо“ не продаст Шиманьски ни за какие деньги»

Бывший спортивный директор «Динамо» прокомментировал слухи об интересе команды Английской Премьер-Лиги к полузащитнику .

Летом, думаю, могут рассмотреть предложения, а сейчас вряд ли отпустят Шиманьски. Раньше уже были варианты из Италии, давали около 12 миллионов. Был джентельменский договор у клуба с агентом о том, что зимой не продадут в другую команду ни за какие деньги. «Динамо» не хочет отпускать хавбека в среднюю команду, это должен быть топ-клуб, первая пятерка своего чемпионата. До лета он точно в России, а там будут смотреть предложения.