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Орещук: «В январе „Динамо“ не продаст Шиманьски ни за какие деньги»

вчера, 11:08

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал слухи об интересе команды Английской Премьер-Лиги к полузащитнику Себастьяну Шиманьски.

Летом, думаю, могут рассмотреть предложения, а сейчас вряд ли отпустят Шиманьски. Раньше уже были варианты из Италии, давали около 12 миллионов. Был джентельменский договор у клуба с агентом о том, что зимой не продадут в другую команду ни за какие деньги. «Динамо» не хочет отпускать хавбека в среднюю команду, это должен быть топ-клуб, первая пятерка своего чемпионата. До лета он точно в России, а там будут смотреть предложения.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:28
Игрока надо продавать на пике интереса к нему! А как узнать когда будет этот пик?Думаю Шиманьски близок к нему но это игрок основы и лидер! И вот тут руководству придется выбирать и многое будет зависеть от ближайшего матча с Зенитом!
ДинAmo
ДинAmo
вчера в 12:17
Сейчас в динамо складывается все очень хорошо, но чтобы стать топ клубом нам надо, как в 51е, чтобы игроки не хотели уходить в другие клубы и костяк сохранялся из года в год, а так будет тяжко находит замену каждый год
Futurista
Futurista
вчера в 11:45, ред.
"Был джентельменский договор у клуба с агентом"...
Джентельмены из Динамо верят на слово?)...
Вот тут агенту карта и попрет...
drug01
drug01
вчера в 11:43
Правильное решение
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:43
Динамики будут биться за золото им нет смысла зимой продавать игрока основы.
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:29
Динамо с Шиманьски и без него - две большие разницы.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 11:23
Не продадут и это правильно.
SHMEL
SHMEL
вчера в 11:10
Шиманьски так-то основной игрок, лидер команды. Если Динамо на что-то рассчитывает, то должны удержать его.
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