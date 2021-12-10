«Шахтёр» продлил контракт с Майконом

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вчера, 09:24

«Шахтёр» на официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником команды Майконом.

Новое соглашение с 24-летним бразильцем рассчитано до 31 декабря 2025 года. Майкон выступает за «горняков» с лета 2018 года.

Ранее «Шахтёр» продлил контракт с другим бразильским игроком команды.