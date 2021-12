«Шахтёр» продлил контракт с Майконом

«Шахтёр» на официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником команды Майконом.

Новое соглашение с 24-летним бразильцем рассчитано до 31 декабря 2025 года. Майкон выступает за «горняков» с лета 2018 года.

Ранее «Шахтёр» продлил контракт с другим бразильским игроком команды.

