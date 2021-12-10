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«Шахтёр» продлил контракт с Майконом

вчера, 09:24

«Шахтёр» на официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником команды Майконом.

Новое соглашение с 24-летним бразильцем рассчитано до 31 декабря 2025 года. Майкон выступает за «горняков» с лета 2018 года.

Ранее «Шахтёр» продлил контракт с другим бразильским игроком команды.

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Все комментарии
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 09:57
Майкон выступает за «горняков» - и это хорошо.
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:35
А что ещё делать?
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:26
Значит надо так
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