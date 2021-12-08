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Левандовски может закончить карьеру в «Баварии»

вчера, 14:45

Президент «Баварии» Герберт Хайнер выразил готовность продлить контракт с нападающим Робертом Левандовски.

Я был бы очень рад, если бы Роберт закончил свою карьеру в «Баварии». Ясно одно: все мы в «Баварии» безмерно ценим Роберта!

Действующее соглашение Левандовски с мюнхенским клубом истекает летом 2023 года.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:23
Роберт как футболист нашёл себя в Баварии, здесь реализовал свои возможности, тут ему и заканчивать с футболом, но не завтра, а годика через три не раньше, а то может и через пять.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 17:02
Если Роберт продлит контракт, то, скорее всего в Баварии он и останется до конца карьеры, а после окончания, с большой долей вероятности займёт должность в структуре клуба.
На мой взгляд - это правильно, как в частном случае с Робертом и Баварией, так и вообще - очень не нравится когда игроки меняют команды каждые 2-3 года.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:01
Ну и правильно,что бегать то.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 16:46
Может и закончит.
berda2003
berda2003
вчера в 16:05
а куда ещё рыпаться? не в спартак же...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:53
Это самое правильное решение, а там глядишь и должность предложат.
Elliada
Elliada
вчера в 15:11
Если закончить карьеру в Баварии, памятник ему обеспечен
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:05
А где ему ещё заканчивать? На бабе Соне что ли.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:02
Всё может быть...
Cat01
Cat01
вчера в 15:01
Это будет справедливо
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:00
Это будет правильно
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:46
Роберту надо закончить карьеру именно в Баварии.
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