Левандовски может закончить карьеру в «Баварии»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер выразил готовность продлить контракт с нападающим Робертом Левандовски.
Я был бы очень рад, если бы Роберт закончил свою карьеру в «Баварии». Ясно одно: все мы в «Баварии» безмерно ценим Роберта!
Действующее соглашение Левандовски с мюнхенским клубом истекает летом 2023 года.
На мой взгляд - это правильно, как в частном случае с Робертом и Баварией, так и вообще - очень не нравится когда игроки меняют команды каждые 2-3 года.
На мой взгляд - это правильно, как в частном случае с Робертом и Баварией, так и вообще - очень не нравится когда игроки меняют команды каждые 2-3 года.