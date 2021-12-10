ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Спартак» хочет продлить контракт с Селиховым

вчера, 08:15

«Спартак» намерен продлить контракт с вратарем Александром Селиховым.

По информации источника, стороны уже предварительно обсуждали продление контракта, но к обсуждению деталей перейдут позже.

В «Спартаке» рассчитывают начать предметные переговоры с 27-летним голкипером зимой.

Срок действующего договора Селихова со «Спартаком» истекает 31 декабря 2022 года.

Недавно Селихов был удостоен значимой награды по итогам месяца.

Все новости
Шварц: «Переговоры с „Динамо“ о контракте находятся в продвинутой стадии»
Вчера, 16:03 Комментарии3
СлухиПСЖ и Ди Мария договорились о продлении контракта
Вчера, 13:06 Комментарии6
ОфициальноБывший защитник «Зенита» Нету и «Спортинг» продлили контракт
Вчера, 10:06 ФотоКомментарии4
Винисиус намекнул на своё желание продлить контракт с «Реалом»
Вчера, 09:47 Комментарии6
Официально«Шахтёр» продлил контракт с Майконом
Вчера, 09:24 ФотоКомментарии3
«Манчестер Сити» предложит новый контракт защитнику Жоау Канселу
09 декабря Комментарии1
Сортировать
Все комментарии
navoi73
navoi73
вчера в 15:10
Подписывать не глядя 🐷🐷🐷
112910415
112910415
вчера в 13:52
это решение не вызовет возражений )
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 11:49
Валера ! Вратарь для сборной готов !
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:53
Теперь Максименко надо подумать о дальнейшем трудоустройстве
YVG
YVG
вчера в 09:15
С Руем нужно продлить контракт, он заслужил, итальянца вон.
makkie
makkie
вчера в 09:06
Правильное решение!
Селихов это заслужил своей игрой и отношением к делу - еще б со здоровьем было всё в порядке.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 09:01
Правильное решение.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 08:51
Кто бы сомневался!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:48
А с Виторией не собираются продолжить работу?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:48
Уже?! Как мало нужно спартаку, чтобы продлить контракт в улучшенной форме, всего лишь отбить один пеналь, забить один гол и т.д.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:42
Лучше вратаря им не найти.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 08:41
Бесспорно надо продлевать
МапС
МапС
вчера в 08:41
А с Руем как, все исчо уволить хотят?
mihaluch
mihaluch
вчера в 08:35
После матча с Легией грех не продлить.
beefs
beefs
вчера в 08:20
вот и стронулось...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100