«Спартак» хочет продлить контракт с Селиховым

«Спартак» намерен продлить контракт с вратарем Александром Селиховым.
По информации источника, стороны уже предварительно обсуждали продление контракта, но к обсуждению деталей перейдут позже.
В «Спартаке» рассчитывают начать предметные переговоры с 27-летним голкипером зимой.
Срок действующего договора Селихова со «Спартаком» истекает 31 декабря 2022 года.
Недавно Селихов был удостоен значимой награды по итогам месяца.
Селихов это заслужил своей игрой и отношением к делу - еще б со здоровьем было всё в порядке.
Селихов это заслужил своей игрой и отношением к делу - еще б со здоровьем было всё в порядке.