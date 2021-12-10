«Спартак» хочет продлить контракт с Селиховым

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вчера, 08:15

«Спартак» намерен продлить контракт с вратарем .

По информации источника, стороны уже предварительно обсуждали продление контракта, но к обсуждению деталей перейдут позже.

В «Спартаке» рассчитывают начать предметные переговоры с 27-летним голкипером зимой.

Срок действующего договора Селихова со «Спартаком» истекает 31 декабря 2022 года.

Недавно Селихов был удостоен значимой награды по итогам месяца.