Марсьяль намерен покинуть МЮ в январе

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль хочет уйти из английской команды в зимнее трансферное окно. Форварда не устраивает его положение в команде.
Марсьяль перешел в МЮ из «Монако» в 2015 году. В нынешнем сезоне 26-летний француз провел за «красных дьяволов» 10 игр и забил один гол. Контракт нападающего с «Юнайтед» действует до 2024 года.
Недавно игроком начал интересоваться итальянский гранд.
17/18 - 30 игр, 9 голов.
18/19 - 27 игр, 10 голов.
19/20 - 32 игры, 17 голов (единственный его сильный сезон)
20/21 - 23 игры, 4 гола
21/22 - 7 игр, 1 гол
Даже за 10 его покупать это в известной степени риск (но ещё оправданный), так как совершенно непонятно, оживёт он вообще или уже нет. А уж дороже десятки и вовсе глупое вложение денег будет.
17/18 - 30 игр, 9 голов.
18/19 - 27 игр, 10 голов.
19/20 - 32 игры, 17 голов (единственный его сильный сезон)
20/21 - 23 игры, 4 гола
21/22 - 7 игр, 1 гол
Даже за 10 его покупать это в известной степени риск (но ещё оправданный), так как совершенно непонятно, оживёт он вообще или уже нет. А уж дороже десятки и вовсе глупое вложение денег будет.