Марсьяль намерен покинуть МЮ в январе

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вчера, 17:19

Нападающий «Манчестер Юнайтед» хочет уйти из английской команды в зимнее трансферное окно. Форварда не устраивает его положение в команде.

Марсьяль перешел в МЮ из «Монако» в 2015 году. В нынешнем сезоне 26-летний француз провел за «красных дьяволов» 10 игр и забил один гол. Контракт нападающего с «Юнайтед» действует до 2024 года.

Недавно игроком начал интересоваться итальянский гранд.