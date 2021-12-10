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Марсьяль намерен покинуть МЮ в январе

вчера, 17:19

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль хочет уйти из английской команды в зимнее трансферное окно. Форварда не устраивает его положение в команде.

Марсьяль перешел в МЮ из «Монако» в 2015 году. В нынешнем сезоне 26-летний француз провел за «красных дьяволов» 10 игр и забил один гол. Контракт нападающего с «Юнайтед» действует до 2024 года.

Недавно игроком начал интересоваться итальянский гранд.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:04
Да хоть бы! Пусть с собой Матича и пагбу прихватит.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:44
Не взлетел.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 18:45
Если не дорого, может Барсе попробовать, может там заиграет.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 18:19
А теперь угадайте клуб из Восточной Европы, который захочет его купить))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:10
Может оно и к лучшему. Пусть уходит.
протон
протон
вчера в 17:22
С той кошмарной статистикой, которую имеет Марсьяль, у него нет никаких шансов быть купленным при его астрономическом ценнике в 35 млн!
17/18 - 30 игр, 9 голов.
18/19 - 27 игр, 10 голов.
19/20 - 32 игры, 17 голов (единственный его сильный сезон)
20/21 - 23 игры, 4 гола
21/22 - 7 игр, 1 гол
Даже за 10 его покупать это в известной степени риск (но ещё оправданный), так как совершенно непонятно, оживёт он вообще или уже нет. А уж дороже десятки и вовсе глупое вложение денег будет.
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