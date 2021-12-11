Роналду догнал Сульшера по числу голов в АПЛ

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вчера, 23:48

Форвард «Манчестер Юнайтед» забил гол в субботнем матче АПЛ против «Норвича» (1:0). Этот мяч стал для португальца 91-м в рамках элитного английского дивизиона.

Таким образом, Роналду догнал по числу голов в АПЛ экс-игрока и тренера МЮ , который недавно покинул пост наставника «Юнайтед».