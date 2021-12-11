Роналду догнал Сульшера по числу голов в АПЛ

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил гол в субботнем матче АПЛ против «Норвича» (1:0). Этот мяч стал для португальца 91-м в рамках элитного английского дивизиона.
Таким образом, Роналду догнал по числу голов в АПЛ экс-игрока и тренера МЮ Оле-Гуннара Сульшера, который недавно покинул пост наставника «Юнайтед».
В нынешнем сезоне Роналду забил в АПЛ 7 голов.
В любом случае 7 голов Роналду - явно больше, чем подвиги Золотомячиста во Франции)))))
В любом случае 7 голов Роналду - явно больше, чем подвиги Золотомячиста во Франции)))))