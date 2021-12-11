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Роналду догнал Сульшера по числу голов в АПЛ

вчера, 23:48

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил гол в субботнем матче АПЛ против «Норвича» (1:0). Этот мяч стал для португальца 91-м в рамках элитного английского дивизиона.

Таким образом, Роналду догнал по числу голов в АПЛ экс-игрока и тренера МЮ Оле-Гуннара Сульшера, который недавно покинул пост наставника «Юнайтед».

В нынешнем сезоне Роналду забил в АПЛ 7 голов.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:38
Догнать Сульшера это ещё не показатель,теперь пусть Руни догоняет
Sadjon
Sadjon
сегодня в 07:07
Поздравляю, отличный результат......
Gahi
Gahi
сегодня в 06:21
Роналду по-прежнему уверенной поступью движется к очередному рекорду, молодец. Удачи
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:48
Забил и молодец!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 00:52
Еще в этом сезоне разменяет сотню.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:35
Какие твои годы !)
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:33
Роналду супер бомбардир.
drug01
drug01
сегодня в 00:12
Впереди ещё будут голы
faneng
faneng
вчера в 23:56
7 голов - мало и мне не нравится, как МЮ стал играть при Рангинке. Да, разгильдяйство в защите при Сульшере - это плохо. Но Рангинк уж больно сушит игру.
В любом случае 7 голов Роналду - явно больше, чем подвиги Золотомячиста во Франции)))))
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