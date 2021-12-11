Азмун и «Лион» достигли соглашения о переходе

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может присоединиться к «Лиону» в качестве свободного агента по четырехлетнему контракту до июня 2026 года.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, соглашение о личных условиях между Азмуном и «Лионом» было достигнуто несколько недель назад. Продолжаются переговоры французского клуба с «Зенитом» о сделке в январе наступающего года.
А вот если они купят его в январе, у них будет гарантия, что Азмун их и никуда не спрыгнет.
Другой вопрос, что они могут купить и забрать в январе, так от этого может и ценник зависеть.
Вот я так в своей деревне рассуждаю, а ХЗ как есть на самом деле...
А вот если они купят его в январе, у них будет гарантия, что Азмун их и никуда не спрыгнет.
Другой вопрос, что они могут купить и забрать в январе, так от этого может и ценник зависеть.
Вот я так в своей деревне рассуждаю, а ХЗ как есть на самом деле...