Азмун и «Лион» достигли соглашения о переходе

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вчера, 17:46

Нападающий «Зенита» может присоединиться к «Лиону» в качестве свободного агента по четырехлетнему контракту до июня 2026 года.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, соглашение о личных условиях между Азмуном и «Лионом» было достигнуто несколько недель назад. Продолжаются переговоры французского клуба с «Зенитом» о сделке в январе наступающего года.