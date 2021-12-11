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Азмун и «Лион» достигли соглашения о переходе

вчера, 17:46

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может присоединиться к «Лиону» в качестве свободного агента по четырехлетнему контракту до июня 2026 года.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, соглашение о личных условиях между Азмуном и «Лионом» было достигнуто несколько недель назад. Продолжаются переговоры французского клуба с «Зенитом» о сделке в январе наступающего года.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:30
Пока это все только слова. Ждем .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:29
Приветствую! Смотря какую юридическую силу имеют эти принципиальные соглашения. Допустим, позарятся летом на бесплатное условные Манчестеры или Боруссии, предложат ему выгодный контракт. И скажет Азмун Лиону, типа, извините, пойду в более крутую лигу и на лучшую зарплату. И что делать Лиону, напоминать про эти соглашения? Или сходить с ними в заведения с буквами М Ж?
А вот если они купят его в январе, у них будет гарантия, что Азмун их и никуда не спрыгнет.
Другой вопрос, что они могут купить и забрать в январе, так от этого может и ценник зависеть.
Вот я так в своей деревне рассуждаю, а ХЗ как есть на самом деле...
pomor45
pomor45 ответ 1bear (раскрыть)
вчера в 20:41
Белотти в болоте - ещё бы не подошёл.
pomor45
pomor45 ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:40
Если здесь уже лучше не может, то в Европе тем более.
112910415
112910415
вчера в 20:36
время пришло, пожалуй
Dzolo
Dzolo
вчера в 20:28
последняя игра была Азмуна в лиге чемпионов.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:40
Сейчас какой-нибудь условный ПСЖ предложит более выгодный контракт, и на х4й идет Лион со своими хотелками, хочу, чтоб так было, все таки жидомасоны там в администрации - хотели бы игрока, давным-давно бы купили, цена не запредельная
протон
протон
вчера в 19:30
Азмуну пора уже уезжать в Европу, если не хочет встать в развитии, здесь он уже явно лучше не заиграет.
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ 1bear (раскрыть)
вчера в 19:29, ред.
Пусть Зенит на ... идёт. Белотти им не светит.
1bear
1bear
вчера в 19:11
ещё не факт - утятиной несвежей несёт от этой новости,но Зениту всё-равно нужен нападающий,а лучше два...Белотти подошёл бы !
Timur132
Timur132
вчера в 19:05
Одного из немногих реально играющих игроков теряют.
berda2003
berda2003
вчера в 19:00
кто бежит - все бегут...
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 18:56
Неужели Зенит отдаст за деньги этого игрока?
boris_spartak
boris_spartak
вчера в 18:54
Персу надоело средь бомжей обитать, надоть и французского винца попробать
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:53
Пусть пробует, играет отлично, удачи!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:52
Туговато будет зениту с дзюбой без Азмуна
YVG
YVG
вчера в 18:44
Завтра достигнет договоренности еще с кем-то.
drug01
drug01
вчера в 18:41
Скорее во Францию, удачи
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:37
Надеюсь. завтра у Азмуна будет последний матч за Зенит и он, наконец, вылетит из питерской клетки и поиграет в хороший европейский футбол в настоящей сильной команде.
SHMEL
SHMEL
вчера в 18:35
Прогнозируемый переход.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 18:30
Абызательно!)
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:29
Скорее заберите этого грубияна!
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:25
На повышение Азмун собрался......
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 18:25
Главный судья
Главный судья
вчера в 18:23
Тут блистал там станет в лучшем случае обычным заурядным напом...но то что перешел в более сильный чемп молодец конечно...
stanichnik
stanichnik ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 18:22
Доброго Здоровья, Ангел!
А смысл покупать его сейчас и отдавать в аренду? Если достигнуто принципиальное согласие на переход, то из экономических соображений будет выгоднее оставить его в Питере, а летом забрать свободным агентом.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ particular (раскрыть)
вчера в 18:21
Посмотрим)
particular
particular
вчера в 18:20
Бестолковые публичные попытки трансфера привели к успеху в закулисных переговорах :)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 18:18
Новости о переходе Азмуна будут каждый день. Это же ЖЖелтизна!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:12
За Азмуном будем следить - весь начальный этап карьеры провел в России, а "Зениту" удачно подыскать нового напа к возобновлению Лиги Европы.
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