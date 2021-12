Мюллер проводит 400-й матч за «Баварию» в рамках Бундеслиги

Нападающий вышел в стартовом составе «Баварии» на матч 17-го тура Бундеслиги против «Вольфсбурга».

Эта игра стала для форварда четырёхсотой в футболке мюнхенского клуба в рамках чемпионата Германии. С момента дебюта Мюллера только (442) и (431) за «Барселону» и (429) за «Марсель» сыграли больше матчей за одну команду в топ-5 лиг, чем Томас.

400 — Thomas Müller tonight makes his 400th #Bundesliga appearance for FC Bayern. Since Müller’s debut, only L. Messi (442) and S. Busquets (431) for Barcelona, along with Marseille’s Steve Mandanda (429) have played more games for one club in the big five leagues. Loyal. #FCBWOB pic.twitter.com/DQWrtgrd3C