У «Ливерпуля» охапка рекордов: 2000-я победа в высших дивизионах (первые в Англии), а Салах догнал Варди

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17 декабря 2021, 17:13

«Красные» идут!

Матч с предсказуемым исходом

«Ньюкасл» — пожалуй, самая слабая команда, приезжавшая на «Энфилд» в нынешнем сезоне. «Сороки» перешли в руки богатых владельцев и назначили главным тренером Эдди Хау, но остаются аутсайдерами Премьер-Лиги. Вероятно, многих футболистов демотивируют грядущие большие перемены, не каждый готов рубиться за клуб, который завтра может выставить тебя за дверь. Да и в целом состав не впечатляет.

В победе «Ливерпуля» не было никаких сомнений даже после шального попадания Джонджо Шелви в дебюте матча: Волан-де-Морт застал врасплох Алиссона и не отказал себе в бурном праздновании, хотя в прошлом играл за «красных». Команда Юргена Клоппа даже без ван Дейка и Фабиньо, сдавших сомнительные тесты на коронавирус, не могла потерять очки в матче с таким соперником.

К середине первого тайма Жота и Салах уже вывели «Ливерпуль» вперед, после чего хозяева переключились в эконом-режим, хотя при желании могли доминировать и унижать. В концовке Трент запустил с правой ноги роскошную ракету, которая установила окончательный счет 3:1. Дежурная, хоть и волевая победа мерсисайдцев над «Ньюкаслом» оказалась совсем не рядовой в историческом смысле и потянула за собой целую цепочку рекордов.

2000-я победа «Ливерпуля» в высших футбольных дивизионах Англии

Победа над «Ньюкаслом» ознаменовала важную веху для «Ливерпуля»: эта победа стала для клуба 2000-й в высших дивизионах Англии. Этой выдающейся отметки «красные» достигли первыми среди английских клубов: 2000-я победа пришлась на 4227-й матча в элитных лигах (1047 встреч закончились вничью, 1180 раз «Ливерпуль» проиграл).

The first team in English history to record 2,000 victories in the top-flight 👏🔴 pic.twitter.com/tf982XhTES — Liverpool FC (@ LFC ) December 16, 2021

Таким образом, на сегодняшний день мерсисайдцы выиграли 47.3% матчей в высшем дивизионе. Ближайшим преследователем «красных» по общему количеству побед на топ-уровне является лондонский «Арсенал» (1927), далее располагаются «Эвертон» (1872), «Манчестер Юнайтед» (1857) и «Астон Вилла» (1675).

Мохамед Салах повторил рекорд Варди и надеется догнать Ширера

На 25-й минуте матча герой дебюта Джонджо Шелви небрежным пасом вывел Садио Мане на рандеву с Мартином Дубравкой. Сенегалец переиграть вратаря не сумел, но подоспевший на подмогу Мохамед Салах был беспощаден. Этот гол стал для лидера атак «Ливерпуля» 15-м в Премьер-Лиге, он закрепил свое лидерство в списке лучших бомбардиров чемпионата, но еще важнее другой факт: Мо совершил результативное действие в 15-м матче АПЛ подряд и таким образом сравнялся с Джейми Варди, который в 2015 году забивал или ассистировал в тех же 15 матчах подряд.

Если в следующей игре Салаху удастся отметиться голом или ассистом, он станет абсолютным рекордсменом Премьер-Лиги. Также интересно, что египтянин стал первым игроком «Ливерпуля», которому удалось забить в пяти матчах подряд против «Ньюкасла» на «Энфилде». Роджеру Ханту удалось отличиться четыре раза с 1961-го по 1967-й. В этом сезоне форвард «красных» забил 22 гола в 23 матчах во всех турнирах, в гонке за «Золотой бутсой» АПЛ он на шесть мячей опережает Диого Жоту и Джейми Варди. Неудержимый.

The first player to score in 5️⃣ Anfield league games in succession against Newcastle 🇪🇬👑 pic.twitter.com/9KcnAlpVQf — Liverpool FC (@ LFC ) December 16, 2021

После 17 туров Премьер-Лиги у Салаха 24 очка по системе «гол+пас» (15+9). Только однажды к Рождеству футболисту удавалось набрать больше очков результативности — 25, это сделал Алан Ширер в сезоне 1994/95 (16+9). Мохамед Салах может побить и этот рекорд, если запланированный на воскресенье матч против «Тоттенхэма» состоится. Вероятность переноса, увы, остается достаточно высокой: уже два матча «шпор» не состоялись в срок из-за вспышки коронавируса, есть заболевшие и в «Ливерпуле».

150-я победа Юргена Клоппа и декабрьская серия «Ливерпуля»

Юрген Клопп одержал 150 побед в Премьер-Лиге быстрее всех тренеров «Ливерпуля», немецкому специалисту потребовалось 237 матчей, в то время как предыдущий рекордсмен Кенни Далглиш управился за 249 матчей. А первый по хронологии рекорд в матче с «Ньюкаслом» был установлен уже голом Диого Жоты. Португалец сравнял счет на 21-й минуте, тем самым продлил результативную серию «Ливерпуля» до 32 матчей во всех турнирах. В последний раз «красные» ушли с поля без гола в апреле, когда сыграли 0:0 с «Реалом» в Лиге чемпионов.