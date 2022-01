У «Ливерпуля» охапка рекордов: 2000-я победа в высших дивизионах (первые в Англии), а Салах догнал Варди

«Красные» идут!

«Ньюкасл» — пожалуй, самая слабая команда, приезжавшая на «Энфилд» в нынешнем сезоне. «Сороки» перешли в руки богатых владельцев и назначили главным тренером Эдди Хау, но остаются аутсайдерами Премьер-Лиги. Вероятно, многих футболистов демотивируют грядущие большие перемены, не каждый готов рубиться за клуб, который завтра может выставить тебя за дверь. Да и в целом состав не впечатляет.

В победе «Ливерпуля» не было никаких сомнений даже после шального попадания Джонджо Шелви в дебюте матча: Волан-де-Морт застал врасплох Алиссона и не отказал себе в бурном праздновании, хотя в прошлом играл за «красных». Команда Юргена Клоппа даже без ван Дейка и Фабиньо, сдавших сомнительные тесты на коронавирус, не могла потерять очки в матче с таким соперником.

К середине первого тайма Жота и Салах уже вывели «Ливерпуль» вперед, после чего хозяева переключились в эконом-режим, хотя при желании могли доминировать и унижать. В концовке Трент запустил с правой ноги роскошную ракету, которая установила окончательный счет 3:1. Дежурная, хоть и волевая победа мерсисайдцев над «Ньюкаслом» оказалась совсем не рядовой в историческом смысле и потянула за собой целую цепочку рекордов.

Победа над «Ньюкаслом» ознаменовала важную веху для «Ливерпуля»: эта победа стала для клуба 2000-й в высших дивизионах Англии. Этой выдающейся отметки «красные» достигли первыми среди английских клубов: 2000-я победа пришлась на 4227-й матча в элитных лигах (1047 встреч закончились вничью, 1180 раз «Ливерпуль» проиграл).

The first team in English history to record 2,000 victories in the top-flight 👏🔴 pic.twitter.com/tf982XhTES

LFC