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У «Ливерпуля» охапка рекордов: 2000-я победа в высших дивизионах (первые в Англии), а Салах догнал Варди

17 декабря 2021, 17:13
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«Красные» идут!

Матч с предсказуемым исходом

«Ньюкасл» — пожалуй, самая слабая команда, приезжавшая на «Энфилд» в нынешнем сезоне. «Сороки» перешли в руки богатых владельцев и назначили главным тренером Эдди Хау, но остаются аутсайдерами Премьер-Лиги. Вероятно, многих футболистов демотивируют грядущие большие перемены, не каждый готов рубиться за клуб, который завтра может выставить тебя за дверь. Да и в целом состав не впечатляет.

В победе «Ливерпуля» не было никаких сомнений даже после шального попадания Джонджо Шелви в дебюте матча: Волан-де-Морт застал врасплох Алиссона и не отказал себе в бурном праздновании, хотя в прошлом играл за «красных». Команда Юргена Клоппа даже без ван Дейка и Фабиньо, сдавших сомнительные тесты на коронавирус, не могла потерять очки в матче с таким соперником.

К середине первого тайма Жота и Салах уже вывели «Ливерпуль» вперед, после чего хозяева переключились в эконом-режим, хотя при желании могли доминировать и унижать. В концовке Трент запустил с правой ноги роскошную ракету, которая установила окончательный счет 3:1. Дежурная, хоть и волевая победа мерсисайдцев над «Ньюкаслом» оказалась совсем не рядовой в историческом смысле и потянула за собой целую цепочку рекордов.

2000-я победа «Ливерпуля» в высших футбольных дивизионах Англии

Победа над «Ньюкаслом» ознаменовала важную веху для «Ливерпуля»: эта победа стала для клуба 2000-й в высших дивизионах Англии. Этой выдающейся отметки «красные» достигли первыми среди английских клубов: 2000-я победа пришлась на 4227-й матча в элитных лигах (1047 встреч закончились вничью, 1180 раз «Ливерпуль» проиграл).

Таким образом, на сегодняшний день мерсисайдцы выиграли 47.3% матчей в высшем дивизионе. Ближайшим преследователем «красных» по общему количеству побед на топ-уровне является лондонский «Арсенал» (1927), далее располагаются «Эвертон» (1872), «Манчестер Юнайтед» (1857) и «Астон Вилла» (1675).

Мохамед Салах повторил рекорд Варди и надеется догнать Ширера

На 25-й минуте матча герой дебюта Джонджо Шелви небрежным пасом вывел Садио Мане на рандеву с Мартином Дубравкой. Сенегалец переиграть вратаря не сумел, но подоспевший на подмогу Мохамед Салах был беспощаден. Этот гол стал для лидера атак «Ливерпуля» 15-м в Премьер-Лиге, он закрепил свое лидерство в списке лучших бомбардиров чемпионата, но еще важнее другой факт: Мо совершил результативное действие в 15-м матче АПЛ подряд и таким образом сравнялся с Джейми Варди, который в 2015 году забивал или ассистировал в тех же 15 матчах подряд.

Если в следующей игре Салаху удастся отметиться голом или ассистом, он станет абсолютным рекордсменом Премьер-Лиги. Также интересно, что египтянин стал первым игроком «Ливерпуля», которому удалось забить в пяти матчах подряд против «Ньюкасла» на «Энфилде». Роджеру Ханту удалось отличиться четыре раза с 1961-го по 1967-й. В этом сезоне форвард «красных» забил 22 гола в 23 матчах во всех турнирах, в гонке за «Золотой бутсой» АПЛ он на шесть мячей опережает Диого Жоту и Джейми Варди. Неудержимый.

После 17 туров Премьер-Лиги у Салаха 24 очка по системе «гол+пас» (15+9). Только однажды к Рождеству футболисту удавалось набрать больше очков результативности — 25, это сделал Алан Ширер в сезоне 1994/95 (16+9). Мохамед Салах может побить и этот рекорд, если запланированный на воскресенье матч против «Тоттенхэма» состоится. Вероятность переноса, увы, остается достаточно высокой: уже два матча «шпор» не состоялись в срок из-за вспышки коронавируса, есть заболевшие и в «Ливерпуле».

150-я победа Юргена Клоппа и декабрьская серия «Ливерпуля»

Юрген Клопп одержал 150 побед в Премьер-Лиге быстрее всех тренеров «Ливерпуля», немецкому специалисту потребовалось 237 матчей, в то время как предыдущий рекордсмен Кенни Далглиш управился за 249 матчей. А первый по хронологии рекорд в матче с «Ньюкаслом» был установлен уже голом Диого Жоты. Португалец сравнял счет на 21-й минуте, тем самым продлил результативную серию «Ливерпуля» до 32 матчей во всех турнирах. В последний раз «красные» ушли с поля без гола в апреле, когда сыграли 0:0 с «Реалом» в Лиге чемпионов.

Предыдущий клубный рекорд держался больше полувека: с апреля 1957 года по январь 1958-го «Ливерпуль» забивал в 31 матче подряд. На данный момент «красные» забили 70 голов во всех турнирах, за весь сезон 2020/21 у них было 97 голов. Остается рассказать лишь о том, что с «красными» лучше не сталкиваться в декабре. Последнее декабрьское поражение в АПЛ команда Юргена Клоппа потерпела в 2016-м, пять лет назад (3:4 от «Борнмута»), с тех пор у «Ливерпуль» одержал 27 побед и 7 раз сыграл вничью в последний месяц года.

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Все комментарии
протон
протон
18 декабря 2021 в 02:14
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил гол в ворота «Ньюкасла» в 17-м туре чемпионата Англии. Этот матч стал для египетского форварда 15-м в АПЛ подряд с результативным действием. По этому показателю Салах сравнялся с рекордной серией форварда «Лестера» Джейми Варди
IKER-RAUL
IKER-RAUL
17 декабря 2021 в 23:58
Успехов, удачи и новых рекордов Юргену с легендарным Ливерпулем!
Roger Young
Roger Young
17 декабря 2021 в 21:05
Спасибо за статью.
vova505
vova505
17 декабря 2021 в 20:25
Ливерпуль - мощь!!! Очень приятно наблюдать за ними :)
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
17 декабря 2021 в 19:25
Какая разница кто сколько забивает если ЗМ выиграет Месси
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
17 декабря 2021 в 18:26
Спасибо Юргену за это. До сих пор жалею, что его МЮ не подписал. Всё могло быть наоборот.
shlomo
shlomo
17 декабря 2021 в 17:33, ред.
Спасибо за статью.... ну что, Клопп уже легенда Ливерпуля ???? ....и скорее всего уже легенда примерно на уровне Джерарда и Далглиша но не как футболист, а человек который поднял Ливерпуль на высокие планки.....по моему мнению, Клопп невероятно на сегодняшний момент самый мощный тренер.... коллегам - соперникам против него очень не комфортно.... от него следует ожидать чего угодно, любых "сюрпризов"....ну а так что, Юрген продолжает доказывать, что руководство Ливерпуля не ошиблось, когда пригласило его на пост главного тренера.... очень хочется пожелать удачи ему , игрокам и всем болельщикам, чтобы в этом сезоне они выиграли АПЛ!!!
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