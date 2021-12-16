Всё о голах в РПЛ: превосходство Агаларова, лучшие дуэты и трио форвардов, успехи новичков

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16 декабря 2021, 19:01

Россия — родина голов.

Самые результативные футболисты первой части сезона в РПЛ

Начнем с базовой статистики, иными словами заглянем в банальный список лучших бомбардиров чемпионата России и посмотрим на тех, кто забил 5 и больше голов к зимней паузе в РПЛ .

5 голов (5 футболистов): Шиманьски («Динамо»), Жемалетдинов («Локомотив»), Нобоа («Сочи»), Калинский («Нижний Новгород»), Заболотный ( ЦСКА ).

6 голов (8): Фомин, Грулев (оба — «Динамо»), Сергеев, Сарвели (оба — «Крылья Советов»), Уткин, Конате (оба — «Ахмат»), Кордоба («Краснодар»), Ерохин («Зенит»).

7 голов (5): Азмун, Клаудиньо (оба — «Зенит»), Смолов («Локомотив»), Дрейер («Рубин»), Глушаков («Химки»).

8 голов (2): Касьерра («Сочи»), Полоз («Ростов»).

10 голов (1): Дзюба («Зенит»).

13 голов (1): Агаларов («Уфа»).

- 22 футболиста забили в РПЛ 5+ голов. Среди них представители 13 клубов Премьер-Лиги, и только у трех команд не нашлось футболиста, отличившегося хотя бы пять раз: удивительно, что в этой компании наравне с «Уралом» и «Арсеналом» московский «Спартак».

- У «Зенита» сразу четыре футболиста достигли отметки в 5 забитых мячей.

- Агаларов лидирует в списке снайперов, причем это его первые 13 голов в Премьер-Лиге. В предыдущих сезонах Гамид принял участие в 17 матчах и не смог отличиться. Сейчас у него 13 голов в 18 встречах.

- Если исключить статистические аномалии (два футболиста сыграли меньше 100 минут и забили по голу в РПЛ ), то у Агаларова так же лучшее соотношение потраченных минут на один гол — 102. Дзюба в среднем тратит 104 минуты на гол, Касьерра — 121.

- Форвард «Уфы» также возглавляет список бомбардиров без учета пенальти: у Гамида 10 голов с игры.

- Также стоит отметить, что для Агаларова, оцененного «Уфой» в 10 миллионов евро, не имеет особого значения, где забивать голы: 8 мячей Агаларов забил в домашних матчах, 5 — в выездных. В обоих случаях он лучший в РПЛ , как и по сумме голов.

Влияние на результаты команды

- Гамид Агаларов забил 13 из 17 голов «Уфы» в чемпионате, таким образом, на счету форварда молодежной сборной России 76.4% командных голов — больше трех четвертей. Поразительный показатель. В тройку также входят Денис Глушаков (7 из 16 голов «Химок», 43.8%) и Андрес Дрейер (7 из 23 голов «Рубина», 30.4%).

- А вот в списке лидеров по количеству победных голов в РПЛ Агаларова нет (у него два удара, которые принесли «Уфе» 3 очка), пальму первенства здесь поделили сразу шесть футболистов, на счету которых по 3 победных мяча: Клаудиньо и Ерохин (оба — «Зенит»), Заболотный ( ЦСКА ), Касьерра («Сочи»), Сарвели («Крылья Советов»), Калинский («Нижний Новгород»).

Лучшие дуэты нападающих в РПЛ

17 голов («Зенит») = Дзюба (10) + Азмун/Клаудиньо (7)

15 голов («Уфа») = Агаларов (13) + Олег Иванов (2)

13 голов («Сочи») = Касьерра (8) + Нобоа (5)

- Среди лучших дуэтов нападающих Премьер-Лиги в топе все те же: Дзюба и Азмун удерживают лидерство в этом рейтинге, даже несмотря на то, что в личном зачете ни один из них не идет первым. Правда, при желании Сердара можно заменить в этой связке на Клаудиньо, который забил те же 7 мячей.

- Пары форвардов «Динамо», «Локомотива», «Ростова», «Крыльев Советов» и «Ахмата» забили по 12 голов; «Химки» и «Краснодар» — по 10; ЦСКА , «Рубин», «Нижний Новгород» — по 9; «Спартак» и «Арсенал» — по 8; «Урал» — 5.

Лучшие трио нападающих в РПЛ

24 голов («Зенит») = Дзюба (10) + Азмун (7) + Клаудиньо (7)

17 голов («Динамо») = Грулев (6) + Фомин (6) + Шиманьски (5)

17 голов («Сочи») = Касьерра (8) + Нобоа (5) + Юсупов (4)

- Только четыре команды забили в РПЛ больше голов, чем Дзюба, Азмун и Клаудиньо: это «Динамо», «Ростов», «Сочи» и «Краснодар». «Локомотив» и «Ахмат» идут вровень с зенитовской троицей, у 9 клубов меньше голов.

Самые результативные новички чемпионата России

8 голов — Матео Касьерра («Сочи»)

7 голов — Клаудиньо («Зенит»), Андерс Дрейер («Рубин»)

6 голов — Джон Кордоба («Краснодар»)

- Колумбийский форвард Касьерра отличился в дебютном матче за «Сочи», а к зимнему перерыву в чемпионате забил 8 голов в 11 матчах. Матео — самый результативный футболист из числа тех, кто в сезоне 2021/22 дебютировал в РПЛ .

Национальности голов. Россияне — вне конкуренции

- В 18 турах Премьер-Лиги было забито 384 гола. Российские футболисты забили больше половины — 220 штук (57%), иностранцы совместными усилиями отличились 150 раз (39%). Оставшиеся 14 голов (4%) — это автоголы, о которых поговорим ниже.

- Со старта сезона 2021/22 в чемпионате России голы забивали представители 35 разных стран, и вот самые результативные из них:

1. Россия — 220 голов

2. Бразилия — 16

3. Колумбия — 14

4. Польша — 11

5. Дания, Нидерланды — 8

- 13 из 16 бразильских голов на счету футболистов «Зенита» Клаудиньо (7), Малкома (3) и Вендела (3), а датчане в РПЛ играют и забивают исключительно за «Рубин» — Абильдгор и Дрейер, стартовавший в России с хет-трика.

- Колумбийцы никогда так много не забивали в РПЛ , но летом сразу два результативных форварда приехали в клубы Краснодарского края: Матео Касьерра забил 8 мячей за «Сочи», а Джон Кордоба — 6 за «Краснодар».

Особая номинация. Автоголы — тоже голы

- 13 футболистов стали авторами 14 автоголов в РПЛ со старта сезона.

- По два футболиста «Ростова» и «Ахмата» забивали в свои ворота, а «Нижний Новгород» может похвастаться сразу тремя парнями, которые открывали френдли-файр: Пенчиков, Масуэро и Миладинович воевали не туда.

- Есть и абсолютный лидер по автоголам — защитник «Урала» Артем Мамин, который умудрился дважды забить не туда за 264 минуты на поле. 132 минуты в среднем на автогол — гроссмейстерский показатель!