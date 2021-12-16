Мойес установил антирекорд АПЛ

«Вест Хэм» потерпел поражение от «Арсенала» (0:2) в 17-м туре АПЛ.
Для главного тренера «молотобойцев» Дэвида Мойеса это была 18-я попытка обыграть «канониров» в АПЛ на их поле. Теперь на его счету в этих противостояниях 4 ничьих и 14 поражений. Это антирекорд Лиги – ни один другой тренер не делал столько безуспешных попыток обыграть определенную команду на выезде в рамках АПЛ.
До «Вест Хэма» шотландский тренер возглавлял «Сандерленд», «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон».
Также матч с «Арсеналом» стал для Мойеса знаковым и по другой причине.
Знаю трех игроков, которые от Тэйлора, неглядя, бы её получили. Хнака, Луиз и Косьельни. Но когда другие летят прямыми задранными вверх ногами, арбитры резко становятся гуманистами. Ну, и Рамсдэйл повел себя как джентльмен, не стал корчи изображать (а вот, Ляказетт стал)
Знаю трех игроков, которые от Тэйлора, неглядя, бы её получили. Хнака, Луиз и Косьельни. Но когда другие летят прямыми задранными вверх ногами, арбитры резко становятся гуманистами. Ну, и Рамсдэйл повел себя как джентльмен, не стал корчи изображать (а вот, Ляказетт стал)