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Мойес установил антирекорд АПЛ

вчера, 09:13
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

«Вест Хэм» потерпел поражение от «Арсенала» (0:2) в 17-м туре АПЛ.

Для главного тренера «молотобойцев» Дэвида Мойеса это была 18-я попытка обыграть «канониров» в АПЛ на их поле. Теперь на его счету в этих противостояниях 4 ничьих и 14 поражений. Это антирекорд Лиги – ни один другой тренер не делал столько безуспешных попыток обыграть определенную команду на выезде в рамках АПЛ.

До «Вест Хэма» шотландский тренер возглавлял «Сандерленд», «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон».

Также матч с «Арсеналом» стал для Мойеса знаковым и по другой причине.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:50
В слудущий раз обыграет!
4b5w2ew346mt
4b5w2ew346mt
вчера в 10:27
Антирекорд тоже рекорд, кто то их должен устанавливать.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:10
Он просто слишком долго тренирует, остальные не выдерживают столько.
aNOOBis
aNOOBis ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 09:50
Там можно было Антонио прямую красную дать за агрессивный подкат во вратаря.
Знаю трех игроков, которые от Тэйлора, неглядя, бы её получили. Хнака, Луиз и Косьельни. Но когда другие летят прямыми задранными вверх ногами, арбитры резко становятся гуманистами. Ну, и Рамсдэйл повел себя как джентльмен, не стал корчи изображать (а вот, Ляказетт стал)
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:35
Печально конечно, да и красная карточка попортила игру . Ну а Арсенал с победой.
beefs
beefs
вчера в 09:26
ну что же бывает и такое...
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