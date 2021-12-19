Команды РПЛ интересуются шведским полузащитником

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вчера, 16:19

Фредрик Рисп, агент полузащитника «Хэкена» , прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны ЦСКА и «Краснодара».

Я могу подтвердить, что есть интерес со стороны 3-4 российских клубов, но не могу сказать от каких. Также есть конкретный интерес со стороны многих клубов. В ближайшие недели посмотрим, что будет с будущем Патрика.

В нынешнем сезоне Валемарк провёл 32 матча за «Хэкен», записав на свой счёт 9 голов и 8 результативных передач. Его трансферная стоимость оценивается в 3,5 млн евро.