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Команды РПЛ интересуются шведским полузащитником

вчера, 16:19

Фредрик Рисп, агент полузащитника «Хэкена» Патрика Валемарка, прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны ЦСКА и «Краснодара».

Я могу подтвердить, что есть интерес со стороны 3-4 российских клубов, но не могу сказать от каких. Также есть конкретный интерес со стороны многих клубов. В ближайшие недели посмотрим, что будет с будущем Патрика.

В нынешнем сезоне Валемарк провёл 32 матча за «Хэкен», записав на свой счёт 9 голов и 8 результативных передач. Его трансферная стоимость оценивается в 3,5 млн евро.

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Главный судья
Главный судья
вчера в 17:51
"но не могу сказать от каких".... "агент полузащитника «Хэкена» Патрика Валемарка, прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны ЦСКА и «Краснодара»." ......))))
ДСА
ДСА
вчера в 16:58
Шведы нынче в цене.
Cat01
Cat01
вчера в 16:45
Всем не хватит
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:27
Шведы неплохо у нас приживаются.
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