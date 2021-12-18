ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Агент хавбека «Коринтианса» отреагировал на слухи об интересе «Краснодара»

сегодня, 00:06

Сезар Боттега, агент полузащитника «Коринтианса» Роджера, прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны «Краснодара».

Никаких контактов с «Краснодаром» не было. «Коринтиансу» сложно продавать игроков в Россию. Осуществить переход Роджера в российский клуб будет сложно.

В нынешнем сезоне Роджер провёл 19 матчей за «Коринтианс», записав на свой счёт 7 голов и 2 результативные передачи.

Все новости
СлухиТри команды АПЛ заинтересованы в трансфере Кварацхелии
Вчера, 20:27 Комментарии12
Слухи«Сочи» интересуется полузащитником молодёжной сборной Польши
Вчера, 17:40 Комментарии2
Мамаев успешно прошёл медобследование перед переходом в «Химки»
Вчера, 17:06 Комментарии9
СлухиМамаев подпишет контракт с «Химками»
Вчера, 13:52 Комментарии14
Агент Фукса: «Бруно останется в ЦСКА»
Вчера, 10:28 Комментарии23
Слухи«Локомотив» хочет подписать Арсена Адамова
15 декабря Комментарии12
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:22
если очень захотеть ...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:50
Для бразильцев здесь не климат
ОПС
ОПС
сегодня в 07:41
Сложно то сложно, но при желании все таки, наверное, можно.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:38
Из России ближе до Европы.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:14
Значит есть интерес
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 05:32
Видно пока не афишируют переговоры.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:33
Лучше парочку негров взять у Селюка
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:33
Зимние трансферные утки полетели !)
mihaluch
mihaluch
сегодня в 00:36
Когда нечего писать смотрят в потолок.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 00:34
Сам распускал слухи
протон
протон
сегодня в 00:11
Со своими напами беда какая то. Как отрезало после Игнатьева.Даже крайки защиты появляются,а напов совсем нет.
Аргентинца надо брать по любому. Они очень хорошо адаптируются в российском футболе, начиная с Кавенаги, заканчивая зенитовским десантом и невероятно крутым Гаичем.
Краснодар покупает игроков хорошего класса , если и тренера из Испании привезти то могут взять чемпионство, если конечно судьи позволят
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:07
Опять утятина прилетела
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100