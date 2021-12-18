Агент хавбека «Коринтианса» отреагировал на слухи об интересе «Краснодара»

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сегодня, 00:06

Сезар Боттега, агент полузащитника «Коринтианса» Роджера, прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны «Краснодара».

Никаких контактов с «Краснодаром» не было. «Коринтиансу» сложно продавать игроков в Россию. Осуществить переход Роджера в российский клуб будет сложно.

В нынешнем сезоне Роджер провёл 19 матчей за «Коринтианс», записав на свой счёт 7 голов и 2 результативные передачи.