Агент хавбека «Коринтианса» отреагировал на слухи об интересе «Краснодара»

Сезар Боттега, агент полузащитника «Коринтианса» Роджера, прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны «Краснодара».
Никаких контактов с «Краснодаром» не было. «Коринтиансу» сложно продавать игроков в Россию. Осуществить переход Роджера в российский клуб будет сложно.
В нынешнем сезоне Роджер провёл 19 матчей за «Коринтианс», записав на свой счёт 7 голов и 2 результативные передачи.
Аргентинца надо брать по любому. Они очень хорошо адаптируются в российском футболе, начиная с Кавенаги, заканчивая зенитовским десантом и невероятно крутым Гаичем.
Краснодар покупает игроков хорошего класса , если и тренера из Испании привезти то могут взять чемпионство, если конечно судьи позволят
Аргентинца надо брать по любому. Они очень хорошо адаптируются в российском футболе, начиная с Кавенаги, заканчивая зенитовским десантом и невероятно крутым Гаичем.
Краснодар покупает игроков хорошего класса , если и тренера из Испании привезти то могут взять чемпионство, если конечно судьи позволят