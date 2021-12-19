Масалитин оценил шансы Жиркова усилить «Нижний Новгород».

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал информацию о возможном переходе 38-летнего защитника в «Нижний Новгород».

В принципе, в нашем футболе все возможно. Состоится переход или нет — посмотрим. Вообще Юрий не склонен к набору веса и всегда находится в одной форме. Мастерство его известно. Возможно, он не сможет играть весь матч, но тайм-полтора вытерпит и поможет команде. Если у «Нижнего Новгорода» левый фланг проблемный, то Жирков станет усилением.

Как по мне, то надо, конечно, своих воспитанников продвигать, молодых и дерзких. Всё-таки приходить к кандидатуре Юрия опасно, учитывая, что он не играл долгое время.