Масалитин оценил шансы Жиркова усилить «Нижний Новгород».

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал информацию о возможном переходе 38-летнего защитника Юрия Жиркова в «Нижний Новгород».
В принципе, в нашем футболе все возможно. Состоится переход или нет — посмотрим. Вообще Юрий не склонен к набору веса и всегда находится в одной форме. Мастерство его известно. Возможно, он не сможет играть весь матч, но тайм-полтора вытерпит и поможет команде. Если у «Нижнего Новгорода» левый фланг проблемный, то Жирков станет усилением.
Как по мне, то надо, конечно, своих воспитанников продвигать, молодых и дерзких. Всё-таки приходить к кандидатуре Юрия опасно, учитывая, что он не играл долгое время.
Насколько дружба Александра Кержакова и Юрия Жиркова влияет на потенциальный трансфер? Я так скажу, дружба дружбой, а огонёк врознь. Кержакову отвечать за результат. Он приглашает Юрия, потому что доверяет ему, потому что считает, что он поможет клубу. Он будет настаивать на трансфере, потому что хочет добиться результата. По-другому быть не может. Главный тренер отвечает за результат. Я думаю, если переход состоится, то контракт будет до конца сезона. Захочет дальше ли Юрий играть, не знаю. Писали, что его рассматривали и «Химки», и даже ЦСКА. Возможно, работают агенты, предлагают в надежде, что кто-то согласится.
Отценивая на сколько сейчас может помочь Кержакову и его команде Жирков , то не зная даже в каком физическом состоянии находится сейчас сам Юрий, можно точно с уверенностью заметить, что он в любом случае является работягой на поле и очень грамотным футболистом . И то что он если действительно решит заиграть и помочь Кержакову в осуществлении каких-то целей в команде, то он точно сделает всё от него зависящее. Мало того что Жирков будет какое-то время хорош на поле , так он ещё будет отличным помошником и старшим наставником для всех игроков команды. В любом случае он будет очень полезен для Кержакова и на поле и в раздевалке. Я думаю что и ценник на Жиркова будет не велик , да и зарплата не велика . Человек просто предан футболу , за плечами много лет в российском чемпионате и не будем забывать его опыт как игрока Челси , а также в сборной страны. Я думаю что Кержакову как начинающему тренеру и как человеку с кем он играл совсем ещё не так давно, Жирков будет хорошей подмогой . В любом случае пожелаю им только Удачи !!! Всем Добра !!!
Отценивая на сколько сейчас может помочь Кержакову и его команде Жирков , то не зная даже в каком физическом состоянии находится сейчас сам Юрий, можно точно с уверенностью заметить, что он в любом случае является работягой на поле и очень грамотным футболистом . И то что он если действительно решит заиграть и помочь Кержакову в осуществлении каких-то целей в команде, то он точно сделает всё от него зависящее. Мало того что Жирков будет какое-то время хорош на поле , так он ещё будет отличным помошником и старшим наставником для всех игроков команды. В любом случае он будет очень полезен для Кержакова и на поле и в раздевалке. Я думаю что и ценник на Жиркова будет не велик , да и зарплата не велика . Человек просто предан футболу , за плечами много лет в российском чемпионате и не будем забывать его опыт как игрока Челси , а также в сборной страны. Я думаю что Кержакову как начинающему тренеру и как человеку с кем он играл совсем ещё не так давно, Жирков будет хорошей подмогой . В любом случае пожелаю им только Удачи !!! Всем Добра !!!