Пресс-служба «Фламенго» объявила о назначении бывшего главного тренера сборной Польши .

Контракт с португальским специалистом подписан на 2 года.

Paulo Sousa é o novo técnico do Mengão. O português, de 51 anos, assinou contrato com o Rubro-Negro por duas temporadas. O treinador estava no comando da Seleção da Polônia. #CRF pic.twitter.com/isM9Pq0ICw