«Алавес» объявил об увольнении Кальехи с поста главного тренера

«Алавес» на официальном сайте сообщил об увольнении Хавьера Кальехи с поста главного тренера команды.
43-летний специалист тренировал команду с апреля 2021 года, Кальеха помог «Алавесу» сохранить место в Примере.
В текущем сезоне «Алавес» идет на 18-м месте (15 очков) в турнирной таблице – в зоне вылета.
До прихода в «Алавес» Кальеха работал с «Вильярреалом».
Спас Вилльяреал от вылета и его очень грязно уволили.
Удачи,толковый тренер.
Спас Вилльяреал от вылета и его очень грязно уволили.
Удачи,толковый тренер.