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«Алавес» объявил об увольнении Кальехи с поста главного тренера

вчера, 11:21

«Алавес» на официальном сайте сообщил об увольнении Хавьера Кальехи с поста главного тренера команды.

43-летний специалист тренировал команду с апреля 2021 года, Кальеха помог «Алавесу» сохранить место в Примере.

В текущем сезоне «Алавес» идет на 18-м месте (15 очков) в турнирной таблице – в зоне вылета.

До прихода в «Алавес» Кальеха работал с «Вильярреалом».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 14:27
Мда...не получилось однако
Спас Вилльяреал от вылета и его очень грязно уволили.
Удачи,толковый тренер.
1 984
1 984
вчера в 12:22
Нужно что-то менять...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:41
Так иногда бывает...
ДСА
ДСА
вчера в 11:22
В общем тренер не справился.
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