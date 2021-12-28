«Алавес» объявил об увольнении Кальехи с поста главного тренера

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вчера, 11:21

«Алавес» на официальном сайте сообщил об увольнении с поста главного тренера команды.

43-летний специалист тренировал команду с апреля 2021 года, Кальеха помог «Алавесу» сохранить место в Примере.

В текущем сезоне «Алавес» идет на 18-м месте (15 очков) в турнирной таблице – в зоне вылета.

До прихода в «Алавес» Кальеха работал с «Вильярреалом».