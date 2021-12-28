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Мхитарян может стать спортивным директором «Краснодара»

вчера, 11:45

Полузащитник «Ромы» и сборной Армении Генрих Мхитарян может стать спортивным директором «Краснодара» по окончании карьеры футболиста, сообщает ArmSport, ссылаясь на информацию армянского журналиста Арарата Мамбреяна.

По данным источника, Мхитарян в устной форме договорился с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким о том, что после завершения карьеры футболиста Генрих может занять пост спортивного директора российского клуба.

Отмечается, что Мхитарян на данный момент не рассматривает вариант продолжения карьеры в России. Ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Спартака».

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 16:40
А может ему замахнуться и на папу ,нашего , римского ? )))
particular
particular
вчера в 16:28
Слабоосязаемая вероятность, связь и взаимоувязанность инфы и событий...
Сантус
Сантус
вчера в 15:31, ред.
Спортдир в оригинале достаточно ушлый человек,который шарит в бизнесе и переговорах.Желай Галицкий просто пристроить соплеменника,вышел бы на любой базар или стоянку такси в Сочи...)Тут что то другое,да и застенчивый он на мой взгляд для этой работы.)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:30, ред.
Почему бы Генриху и не стать спортивным директором ? Лично я никаких препятствий к этому не вижу. Закончил карьеру действующего игрока и куда податься ? Вот именно, некуда, потому что тебя нигде не ждут, а тут тёплое местечко, рядом с домом, отличная зарплата, семья русскоговорящая. В общем, идеальное место для продолжения полнокровной спортивной жизни. Идеальное. Так что, пока г-н Галицкий горяченький, предлагаю Мхитаряну ударить с ним по рукам и оформить сделку.
протон
протон
вчера в 14:21
Армянин своему всегда место найдет)
pendulum47
pendulum47
вчера в 13:28
и в Краснодара начнется сватовство в скоре весь Пюник переедет на базу клуба)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:11
Станет играющим тренером.
Союзник противников
Союзник противников ответ beefs (раскрыть)
вчера в 12:58
После того,как адыгеец сосватал Виктора и убедил в целесообразности этого Галицкого,отношение к результатам его деятельности под вопросом,дискуссионно.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:56
Спросите у "блондинки" из армянской диаспоры.
sash71
sash71
вчера в 12:49
Мхитарян и Краснодар 😂
ОПС
ОПС
вчера в 12:48
А вот это вряд ли.
makkie
makkie
вчера в 12:41
Смешная шутка )))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:39
Почему не я..???
Юрий Горбунов
Юрий Горбунов
вчера в 12:36
Ну, если бы директором Матч ТВ это было бы понятно, а Краснодар, анекдот к Новому году?
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:32
Полузащитник «Ромы» и сборной Армении Генрих Мхитарян может стать спортивным директором «Краснодара» по окончании карьеры футболиста, сообщает ArmSport, ссылаясь на информацию армянского журналиста Арарата Мамбреяна.
Что-то уж очень это напоминает чьи-то бурные фантазии или анекдот армянского радио 📻.
Как может Мхитарян устно договориться с Галицким , что по окончании своей карьеры станет спортивным директором клуба Краснодар. Просто этот инсайдер связал чисто армянскую историю , вот и всё. Ведь сам Мхитарян вместе со своей супругой уже несколько раз говорили , что вообще никак не связывают свою жизнь в дальнейшем с Россией. Семья 👪 как и сам Мхитарян уже ассимилировались в Италии и хотят там остаться жить и видят свооё будущее в удобной для своих детей и себя месте. Тем более что и сам Мхитарян ещё и не думает заканчивать свою игровую карьеру. Так как же он мог устно дать согласие Галицкому о том что продолжит свою карьеру в Краснодаре. Ведь за это время пока Мхитарян будет даже играть в Италии, то и в Краснодаре за это же время происходят те или иные изменения. То для чего в успешный клуб который набрал ход и выступает отлично в чемпионате и еврокубках, приглашать Мхитаряна , который неизвестно как себя проявит в этой должности. Я думаю что это вообще чьи-то сказки . И обращать на это своё внимание не стоит . А Краснодару и Мхитаряну Удачи в отдельности !!! Всем Добра !!!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:22
А русских что нет?
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 12:13
Все армяне в Краснодар !
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:07
Больше всех в недоумении от новости Нобель Арустамян.
Что это за армянский выскочка слухи распространяет в его владениях?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:04
Вот это нормальное продолжение карьеры
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:01
То что Мхитарян не приедет в РПЛ в качестве действующего футболиста, сомнений не было. Он вроде не умалишенный, адекватный. И у него хватает предложений из топ чемпионатов, где он может завершить карьеру игрока. Ну а чем так Генрих привлёк Галицкого в качестве спортивного директора, остаётся только догадываться. Скорее всего потому, что Галицкий на самом деле Арутюнян, вот и хочет привлечь к работе в Краснодаре своего знаменитого соотечественника. Ну это вполне нормально. Надеюсь, так и будет.
beefs
beefs
вчера в 12:01
так и адыгеец вроде неплохо справляется со своими обязанностями, а что будет с Генрихом никто еще ничего не знает...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 11:58
Сомневаюсь, что это правда.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:47
Чо за бред,писать уже нечего?!
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