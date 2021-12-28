Полузащитник «Ромы» и сборной Армении Генрих Мхитарян может стать спортивным директором «Краснодара» по окончании карьеры футболиста, сообщает ArmSport, ссылаясь на информацию армянского журналиста Арарата Мамбреяна.
По данным источника, Мхитарян в устной форме договорился с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким о том, что после завершения карьеры футболиста Генрих может занять пост спортивного директора российского клуба.
Отмечается, что Мхитарян на данный момент не рассматривает вариант продолжения карьеры в России. Ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Спартака».
Что-то уж очень это напоминает чьи-то бурные фантазии или анекдот армянского радио 📻.
Как может Мхитарян устно договориться с Галицким , что по окончании своей карьеры станет спортивным директором клуба Краснодар. Просто этот инсайдер связал чисто армянскую историю , вот и всё. Ведь сам Мхитарян вместе со своей супругой уже несколько раз говорили , что вообще никак не связывают свою жизнь в дальнейшем с Россией. Семья 👪 как и сам Мхитарян уже ассимилировались в Италии и хотят там остаться жить и видят свооё будущее в удобной для своих детей и себя месте. Тем более что и сам Мхитарян ещё и не думает заканчивать свою игровую карьеру. Так как же он мог устно дать согласие Галицкому о том что продолжит свою карьеру в Краснодаре. Ведь за это время пока Мхитарян будет даже играть в Италии, то и в Краснодаре за это же время происходят те или иные изменения. То для чего в успешный клуб который набрал ход и выступает отлично в чемпионате и еврокубках, приглашать Мхитаряна , который неизвестно как себя проявит в этой должности. Я думаю что это вообще чьи-то сказки . И обращать на это своё внимание не стоит . А Краснодару и Мхитаряну Удачи в отдельности !!! Всем Добра !!!
Что-то уж очень это напоминает чьи-то бурные фантазии или анекдот армянского радио 📻.
Как может Мхитарян устно договориться с Галицким , что по окончании своей карьеры станет спортивным директором клуба Краснодар. Просто этот инсайдер связал чисто армянскую историю , вот и всё. Ведь сам Мхитарян вместе со своей супругой уже несколько раз говорили , что вообще никак не связывают свою жизнь в дальнейшем с Россией. Семья 👪 как и сам Мхитарян уже ассимилировались в Италии и хотят там остаться жить и видят свооё будущее в удобной для своих детей и себя месте. Тем более что и сам Мхитарян ещё и не думает заканчивать свою игровую карьеру. Так как же он мог устно дать согласие Галицкому о том что продолжит свою карьеру в Краснодаре. Ведь за это время пока Мхитарян будет даже играть в Италии, то и в Краснодаре за это же время происходят те или иные изменения. То для чего в успешный клуб который набрал ход и выступает отлично в чемпионате и еврокубках, приглашать Мхитаряна , который неизвестно как себя проявит в этой должности. Я думаю что это вообще чьи-то сказки . И обращать на это своё внимание не стоит . А Краснодару и Мхитаряну Удачи в отдельности !!! Всем Добра !!!