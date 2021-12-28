Мхитарян может стать спортивным директором «Краснодара»

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вчера, 11:45

Полузащитник «Ромы» и сборной Армении может стать спортивным директором «Краснодара» по окончании карьеры футболиста, сообщает ArmSport, ссылаясь на информацию армянского журналиста Арарата Мамбреяна.

По данным источника, Мхитарян в устной форме договорился с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким о том, что после завершения карьеры футболиста Генрих может занять пост спортивного директора российского клуба.

Отмечается, что Мхитарян на данный момент не рассматривает вариант продолжения карьеры в России. Ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Спартака».