Терри вернулся в «Челси» в качестве тренера

Легендарный капитан «Челси» вернулся в лондонский клуб в качестве тренера-консультанта академии «синих». Об этом сообщает пресс-служба «Челси».

Легенда «синих» будет работать с нашими молодыми игроками и тренерским штабом в рамках нашей программы развития молодежи, поделившись огромным опытом, накопленным за свою 20-летнюю игровую карьеру и недавнее время работы в качестве помощника тренера в «Астон Вилле».

Наш бывший капитан клуба будет не только проводить тренировки на поле, но и участвовать в коучинговых дискуссиях с коллегами, наставлять игроков академии и поддерживать диалог с родителями. Он приступит к работе на условиях неполного рабочего дня в начале следующего месяца. Такая гибкость выгодна как для Джона, так и для академии, поскольку позволяет ему продолжать развивать свои собственные тренерские навыки наряду с другими обязательствами, оптимально используя их в нашей программе развития.