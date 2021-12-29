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Терри вернулся в «Челси» в качестве тренера

вчера, 17:56

Легендарный капитан «Челси» Джон Терри вернулся в лондонский клуб в качестве тренера-консультанта академии «синих». Об этом сообщает пресс-служба «Челси».

Легенда «синих» будет работать с нашими молодыми игроками и тренерским штабом в рамках нашей программы развития молодежи, поделившись огромным опытом, накопленным за свою 20-летнюю игровую карьеру и недавнее время работы в качестве помощника тренера в «Астон Вилле».

Наш бывший капитан клуба будет не только проводить тренировки на поле, но и участвовать в коучинговых дискуссиях с коллегами, наставлять игроков академии и поддерживать диалог с родителями. Он приступит к работе на условиях неполного рабочего дня в начале следующего месяца. Такая гибкость выгодна как для Джона, так и для академии, поскольку позволяет ему продолжать развивать свои собственные тренерские навыки наряду с другими обязательствами, оптимально используя их в нашей программе развития.

Глава отдела развития молодежи «Челси» Нил Бат сказал о назначении:

Мы рады приветствовать Джона снова в Кобхэме в роли, которая будет включать в себя обучение и наставничество следующего поколения молодых игроков нашей академии.

Само собой разумеется, что опыт Джона в игре, как футболиста мирового класса, а в последнее время и в качестве помощника тренера в Премьер-Лиге, будет бесценным для всех здесь.

Он будет отличным наставником для наших игроков и фантастическим дополнением для нашего тренерского штаба. Мы не можем дождаться, когда он приступит к работе.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:02
Будет получать зарплату за былые заслуги.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:56
Очень правильное решение, достойное Уважения.
Удачи тебе Легенда Челси !!!
drug01
drug01
вчера в 18:55
Удачи в родном клубе
dimagas2
dimagas2 ответ Mikle Mily (раскрыть)
вчера в 18:55
Он спортивный директор уже года 2+ Маклелее и Ферейра с молодежными командами работают.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:52
Так и должно быть, легенда клуба, заслужил
Mikle Mily
Mikle Mily ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:22
Ещё Петю Чеха, как тренера вратарей)
протон
протон
вчера в 17:58
Удачи во всем выдающемуся капитану Челси и возможно лучшему защитнику в истории АПЛ! Ну и конечно приятно, когда легенды синих вновь собираются под одной крышей..
протон
протон
вчера в 17:58
Как же Челси поддерживает бывших игроков.
Молодцы. Терри ведь очень хочет в будущем тренировать Челси. родной клуб.
протон
протон
вчера в 17:57
Вернуть Лэмпарда, позвать вождя и старая гвардия на месте
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