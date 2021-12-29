Терри вернулся в «Челси» в качестве тренера

Легендарный капитан «Челси» Джон Терри вернулся в лондонский клуб в качестве тренера-консультанта академии «синих». Об этом сообщает пресс-служба «Челси».
Легенда «синих» будет работать с нашими молодыми игроками и тренерским штабом в рамках нашей программы развития молодежи, поделившись огромным опытом, накопленным за свою 20-летнюю игровую карьеру и недавнее время работы в качестве помощника тренера в «Астон Вилле».
Наш бывший капитан клуба будет не только проводить тренировки на поле, но и участвовать в коучинговых дискуссиях с коллегами, наставлять игроков академии и поддерживать диалог с родителями. Он приступит к работе на условиях неполного рабочего дня в начале следующего месяца. Такая гибкость выгодна как для Джона, так и для академии, поскольку позволяет ему продолжать развивать свои собственные тренерские навыки наряду с другими обязательствами, оптимально используя их в нашей программе развития.
Глава отдела развития молодежи «Челси» Нил Бат сказал о назначении:
Мы рады приветствовать Джона снова в Кобхэме в роли, которая будет включать в себя обучение и наставничество следующего поколения молодых игроков нашей академии.
Само собой разумеется, что опыт Джона в игре, как футболиста мирового класса, а в последнее время и в качестве помощника тренера в Премьер-Лиге, будет бесценным для всех здесь.
Он будет отличным наставником для наших игроков и фантастическим дополнением для нашего тренерского штаба. Мы не можем дождаться, когда он приступит к работе.
Удачи тебе Легенда Челси !!!
Удачи тебе Легенда Челси !!!
Молодцы. Терри ведь очень хочет в будущем тренировать Челси. родной клуб.
Молодцы. Терри ведь очень хочет в будущем тренировать Челси. родной клуб.